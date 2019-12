Koji će grad ovog adventa imati 17 kilometara duge lampice?

Adventski program nikad nije bio bogatiji i maštovitiji: od podzemnih tunela i Djeda Božićnjaka s padobranom pa sve do čarobnih kućica orašara i vilenjaka. Koji god od ovih gradova odaberete, sigurno nećete pogriješiti. Svaki je od njih pripremio brojna božićna iznenađenja i novitete koje do sada nismo vidjeli.

Podzemni tunel i 17 kilometara duge lampice

Rijeka je ove godine pripremila spektakl! Svaki dan od 1. do 31. prosinca najmlađi mogu posjetiti igraonicu, gledati predstave te se družiti s Djedom Mrazom u čarobnim, šarenim podzemnim tunelima. Uz to, bit će otvorena i dva klizališta: „Morska pahuljica“, na Gatu Karoline Riječke i novo klizalište koje će se 29. studenog otvoriti u neposrednoj blizini mora. Oni koji žele uživati u božićnim dekoracijama oduševit će se „Adventom na Gradini“, koji počinje 1. 12. paljenjem 17 kilometara dugih lampica. Na ulazu u Trsatski kaštel posjetitelji će, prolazeći kroz najveću božićnu kuglicu, ući u jedinstvenu božićnu bajku mnoštva svjetlucavih dekoracija, a ona najposebnija je najveća europska kruna - interpretacija Votivne krune iz 1813. godine, koja predstavlja simbol oslobođenja grada na Rječini. Poznati trsatski zmajevi upregnut će kočiju, a drevni kameni zidovi bit će obojeni čarobnim dekorativnim ruhom.

U sklopu manifestacije Rijeka Advent održat će se i gastro-show Primorske konobe, koji će predstaviti neke od autohtonih primorskih specijaliteta, koji se poslužuju i u samoj konobi. Rijeka ovih blagdana ima i bogat glazbeni program, a pritom se posebice ističu Opća opasnost (6. 12.) i splitski hip-hop sastav TBF (28. 12). Termine koncerata i ostale informacije potražite ovdje.

Djed Božićnjak leti padobranom

Advent na Rabu sastojat će se od niza blagdanskih atrakcija. Ako odlučite posjetiti ovaj otok s klincima, uživat ćete u vožnji božićno-novogodišnjim vlakićem, a djecu će posebno oduševiti let Djeda Božićnjaka, koji se na rapskom dočeku spušta padobranom s neba. Ali to nije sve! Nesvakidašnje oduševljenje nastat će I kad se deseci Moto-Mrazova pojave na motociklima na rapskoj Novoj rivi. Poseban blagdanski ugođaj stvorit će i udruga “Tunera”, koja će uprizoriti žive jaslice, s domaćim životinjama i članovima udruge. Advent na Rabu traje čitav prosinac, a detaljan program pogledajte ovdje.

Advent uz Opću Opasnost, a doček uz Severinu

Besplatno klizalište, trideset koncerata, žive jaslice, nova dekoracija, pokloni i četiri dočeka Nove godine - sve vas to očekuje u bogatom adventskom programu Poreča! Važan dio ovog događaja svakako je program "Porečka bajka", tijekom koje grad tradicionalno dariva više od 1400 porečke djece poklonima i predstavama. Osim toga, ove su se godine potrudili uvesti i novitete u dekoraciji prostora. Kako to izgleda moći ćete vidjeti na samom otvorenju 6. prosinca u 17 sati na zajedničkom paljenju lampica. Kad je riječ o glazbenim poslasticama, Poreč je ove godine pripremio zanimljiv program na kojem, među ostalim, nastupaju: Mia Dimšić, Neno Belan, Opća opasnost i Soulfingersi. No, i doček ima svog asa u rukavu jer će tada pozornicu preuzeti Severina, koja će svoje hitove izvesti na porečkom Trgu slobode.

Besplatni instruktori klizanja za najmlađe

Rovinj svoje klizalište na glavnom trgu otvara 7. prosinca. Tijekom prvih dvaju tjedana u jutarnjim će satima učenici osnovnih i srednjih škola tamo imati besplatne termine klizanja, a pritom će se za najmlađe osigurati i potpora instruktora klizanja. Istog će se dana postaviti i kućice s gastronomskom ponudom, kao i pozornica za glazbena događanja kod malog mola. Rovinjski music festival (RMF) ovog adventa održat će se na novoj lokaciji (klub Academia), a trajat će od 26. do 29. prosinca. Ako pak razmišljate o tome gdje biste proslavili Novu godinu, Rovinjce i njihove goste na dočeku će zabavljati Gibonni, dok će u ponoć nebo iznad grada obasjati spektakularan vatromet.

Čarobna kućica orašara i vilenjaka

Centralna programska lokacija Adventa u Opatiji i ove će godine biti Umjetnički paviljon Juraj Šporer, koji postaje Kućica orašara i vilenjaka. U njoj će se održavati svakodnevne kreativne radionice, animacije i predstave za djecu, dok će se u parku ispred paviljona odvijati Božićni sajam uz bogatu ponudu božićnih specijaliteta i pića.

Ljetna pozornica uz Ledenu čaroliju pretvorit će se u klizalište koje će pratiti i adventske kućice s prigodnom ponudom, a uz koje će se petkom i subotom održavati glazbeni programi. Advent u Opatiji stići će i na učkarski prijevoj Poklon, gdje će se od 13. do 15. prosinca održati Božićna bajka u Parku prirode Učka. Tamo će se mališani družiti s Djedom Mrazom, a za sladak početak adventske priče pobrinut će se Festival čokolade, koji će trajati od 6. do 8. prosinca. Uživanciju u glazbenom dijelu adventa osigurali su zanimljivi izvođači poput Marka Tolje, Whiteheadsa i Martine Majerle. Termine koncerata i ostale informacije možete pronaći ovdje.

Foto: Petar Kurschner

Crikvenica

Adventski program Crikvenice počinje 30. studenoga u 18 sati paljenjem lampica po cijelom gradu. Ove je godine grad osigurao uživanje u bajkovitoj vožnji kočijom, koja će se održati 7. i 21. prosinca na Trgu Stjepana Radića. Ljubitelji vina 7. prosinca moći će uživati u radionici kušanja vina, koja će se odvijati u muzeju grada Crikvenice. Uz spomenute sadržaje, Crikvenica također priprema božićne partyje, a svi oni koji žude za dobrim koncertom uživat će u taktovima benda Pavel, koji će nastupiti 21. prosinca u 20 sati.