Koliko često vaš suprug zove svoju mamu?

Podjela poslova u Hrvatskoj itekako je na snazi, a to dokazuje i naša anketa koju smo proveli na portalu 24sata u suradnji s Addiko bankom. Prema rezultatima, žene najčešće troše sat vremena na kućanske poslove, muškarci oko pola sata, a zanimljivo je da oba spola pospremanje smatraju dobro utrošenim vremenom. Anketom smo htjeli provjeriti na koje aktivnosti i u kojoj mjeri čitatelji troše vrijeme te koje aktivnosti smatraju gubitkom vremena.

Mama zna najbolje

Naša anketa pokazala je da muškarci vole razgovore s obitelji i prijateljima, a u njima provode više od 90 minuta dnevno i smatraju to dobro utrošenim vremenom, dok žene na to u prosjeku troše 60 minuta dnevno. Najviše vremena na obiteljske odnose troše Dalmatinci i Slavonci, a najmanje stanovnici Rijeke, Kvarnera i Istre.

Što mislite, koliko tog vremena muškarci provedu u razgovoru sa svojim majkama? Nepisano je pravilo među ženama da je idealni budući suprug muškarac koji tretira svoju majku s pažnjom. No svi znamo i za slučajeve gdje majka pretjerano brižno tretira svog odrasloga sina, a on to rado prihvaća unatoč negodovanju svoje partnerice. Kada muškarcu održavanje kontakta s majkom postane obaveza, a ne izbor, ili ako je to odnos pun straha umjesto iskrenosti, znajte da je vrag odnio šalu.

Prvo svježi zrak pa pospremanje

Muškarci u prosjeku dnevno provedu čak dva sata na svježem zraku, a žene sat vremena. No razlika se brzo nadoknadi kada pogledamo vrijeme potrošeno na kućanske poslove. Dok žene na njih troše između jednog i dva sata, muškarcima je potrebno do pola sata za pospremanje, ako se na to uopće odluče jer ih 11% to nikada ne radi. Svoje dodatno slobodno vrijeme muškarci troše i na društvene mreže i to dnevno po dva sata, dok većina žena uopće ne provodi vrijeme na njima.

Bitna razlika se vidi i kod igranja igrica koje većina žena ne igra dok čak 40% muškaraca njih igra po 2 sata dnevno i odlučni su da to nije gubitak vremena.

Foto: Guliver/Shutterstock

Zašto sjedi toliko dugo na toaletu?

Zanimljivo je da muškarci više od žena smatraju da trebaju imati vremena za sebe, a čak si ih 23% svakodnevno to i priušti, u odnosu na tek 9% žena. Njih čak 36% gleda TV više od 2 sata dnevno, a tu aktivnost smatraju dobro utrošenim vremenom. Osim toga, muškarci duže sjede na toaletu i više od pola ih to smatra dobro utrošenim vremenom. Dok većina žena (78%) na toaletu dnevno sjedi između 5 i 15 minuta, čak 69% muškaraca sjedi 15 do 30 minuta.

Gastroenterolog dr. Gregory Thorkelson upozorava da sjedenje na toaletu duže od 15 minuta može uzrokovati hemoroide. Dugotrajno sjedenje povećava pritisak u donjem dijelu tijela i smanjuje dotok krvi što rezultira pojavom bojnih hemoroida.

Foto: Guliver/Shutterstock

Muke po šopingu

Traženje namirnica u trgovini aktivnost je za koju 14% muškaraca i 4% žena navode kako to uopće ne rade. Kada to ipak rade, žene u prosjeku trebaju pola sata, dok većina muškaraca (67%) na traženje namirnica troši maksimalno 15 minuta. No kada smo kod čekanja u redu u trgovini, i žene i muškarci (92%) složni su da je čekanje u redu u trgovini gubitak vremena. Muškarci procjenjuju da u trgovini čekaju 5 minuta, a žene 15. Također su složni da je traženje parkirnog mjesta potpuni gubitak vremena.

Foto: Guliver/Shutterstock

Neizostavno tračanje

Kada smo kod tračanja, u blagoj prednosti su žene. Njih 58% u prosjeku dnevno trača po 15 minuta ili više, a muškaraca 45%. Da uopće ne tračaju tvrdi 29% muškaraca i 17% žena. Usprkos tim razlikama, i muškarci i žene se većinom podjednako slažu da je tračanje gubitak vremena.

No jesu li žene jednostavno iskrenije prilikom osobne procjene? Tračanje često ima negativne asocijacije i predstavlja se kao osobina koju treba izbjegavati, ali ono je zapravo oduvijek standardna vrijednost međuljudskih odnosa i način međusobnog zbližavanja. Istraživanje sa Sveučilišta u Amsterdamu pokazalo je da čak 90% ukupne komunikacije na poslu odlazi na tračanje, te da nema razlike između muškaraca i žena.

Foto: Guliver/Shutterstock

Danas, više nego ikad, vrijedi ona "vrijeme je novac". Birajte na što trošite vrijeme jer nema tih novaca koji vam ga mogu vratiti. Iako postoje neke razlike između toga na što muškarci i žene troše vrijeme, ono zajedničko im je da dnevno provedu oko dva sata na mobitelu iako su svjesni da je to gubitak vremena. Ugledajte se na pozitivne primjere iz naše ankete i to vrijeme radije provedite u razgovoru s obitelji i prijateljima. Naime, po posljednjem istraživanju Instituta Ivo Pilar, Hrvati su najsretniji kada su im obiteljski i prijateljski odnosi dobri.