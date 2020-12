Umjetna inteligencija dio je našeg života, stvarnost koja nas okružuje i koja je prije samo desetak godina bila daleka fikcija. Učionice, ali ni učenici, nisu ono što su nekoć bili. Tableti, e-dnevnici i online nastava pokrenuli su kotač promjena u obrazovanju, a prema predviđanjima stručnjaka za AI (umjetnu inteligenciju), ni ekrani umjesto školskih ploča, hologrami, 3D printeri i roboti nisu tako daleko.

U vukovarskoj Tehničkoj školi Nikole Tesle itekako su svjesni brzih tehnoloških promjena i važnosti upoznavanja mlađih generacija s umjetnom inteligencijom i suživota s njom. Zato su i pokrenuli projekt ROBOT u suradnji sa Zakladom Novo Sutra. Učenicima je tako omogućeno sudjelovanje u izradi robota, a kako su se snašli u praktičnim zadacima i odakle je uopće potekla ideja za projekt ROBOT, otkrio nam je njihov profesor elektronike Boris Ivanković.

Ideja inspirirana humorističnom serijom

Sve je počelo prije dvije godine kad se ideja rodila gledajući jedan od nastavaka popularne humoristične serije u kojoj se pojavljuje sličan, ali jednostavniji robot.

Ideja je bila da robot bude nastavno pomagalo učenicima koji su zbog bolesti ili drugih razloga spriječeni fizički biti na nastavi. On bi im tako omogućio kvalitetno praćenje nastave na daljinu kao da se nalaze u učionici, a pandemija koronavirusa samo je još više aktualizirala potrebu za ovakvim robotom.

- Riječ je zapravo o robotskom vozilu koje u svojoj glavi posjeduje tablet. Učenik se preko svog računala, putem interneta, spaja s tabletom na robotu, čime mu je omogućena dvosmjerna audio i videokomunikacija te upravljanje samim vozilom. Profesor u učionici vidi učenika i učenik vidi profesora, može se i upravljati robotom, tj. kretati se po učionici i školi – otkrio nam je profesor Ivanković kako sve to funkcionira u praksi.

Izradit će još sedam takvih robota...

U izradi robota sudjelovali su učenici od drugog do četvrtog razreda smjera tehničar za računarstvo. Rad učenika tek će doći do izražaja u sljedećih godinu dana. Zahvaljujući potpori Zaklade Novo Sutra u iznosu od 123.000 kn, moći će nabaviti potrebne elektroničke uređaje za daljnju realizaciju projekta. Plan je izraditi još sedam takvih robota, a njih pet podijelit će zainteresiranim školama. One škole koje sakupe najviše glasova na natječaju koji će raspisati spomenuta zaklada dobit će svog novog robotskog pomoćnika.

- Kad smo robota pustili u rad, učenici su reagirali s oduševljenjem. Prvi su put vidjeli nešto slično te su svi izrazili želju za upravljanje robotom. Dosad smo nekoliko puta daljinski upravljali robotom hodnicima naše škole i možemo reći da smo napravili pravu malu atrakciju – otkrio nam je profesor Ivanković kakve su bile reakcije njegovih učenika.

Važnost upoznavanja djece i mladih s AI tehnologijom

Ovakvi projekti važni su za učenike jer im približavaju nova znanja i otklanjaju strah od novih tehnologija koje su im dosad bile nepoznate. U budućnosti će djeca raditi poslove koji još ni ne postoje, a kako bismo ih pripremili na ono što tek dolazi, potrebno je da usvoje nove digitalne i tehničke vještine.

- Oni se pri izradi ovog robota upoznaju s lemljenjem elektroničkih sklopova, 3D dizajniranjem i ispisivanjem, programiranjem mikroupravljača, sastavljanjem baterija i slično. Osim toga, znanja potrebna za izradu ovog robota prelit će se u izradu novih laboratorijskih vježbi (koliko to kurikulum dopušta) te u više završnih radova maturanata – ističe profesor Ivanković kako je zainteresiranost učenika za stjecanje digitalnih vještina vrlo velika.

Iako ih je pandemija malo omela u izradi, jer ipak je potrebna fizička nazočnost u kabinetu, oni ne planiraju stati te već razmišljaju o tome kako unaprijediti ovaj prototip robota.

Profesor Ivanković ističe kako će kabinet ubuduće nositi ime prema njegovom kolegi Zoranu Konjeviću, koji je, nažalost, iznenada preminuo početkom studenog od posljedica zaraze koronavirusom.

- On je bio pokretačka snaga cijele škole i oslonac, a njegov duh odisao je intelektom i humorom. Zajedno smo sudjelovali u izradi robota i svih dosadašnjih projekata iz područja elektronike te ostalih europskih projekata u kojima je sudjelovala naša škola. Zbog svega navedenog projekt ROBOT bit će posvećen kolegi Zoranu - rekao je profesor Ivanković.