Pravi dokaz elegantne žene nalazi se na njezinim stopalima, izjavio je svojedobno Christian Dior aludirajući na to da naprosto postoje stvari s kojima ne treba kalkulirati kad je riječ o estetici. Tvrdnja je to koja nikad neće izaći iz mode, a znalci iz svijeta dizajna složit će se s tim da su vrhunske cipele samo početak onoga što se zove - ljepota življenja. Slijede ih odjeća, nakit i, dakako, mentalna sreća, a većina žena ovu će formulu zaokružiti i čarima ugode uređenja životnog prostora.

Zidovi govore mnogo

Kao što odjeća i obuća govore o karakteru osobe, tako i naš životni prostor otkiva mnogo toga o nama. Ako uđete u prostoriju golih zidova koja je prepuna dislociranih predmeta, zaključit ćete da je riječ o osobi koja je neorganizirana, a to mišljenje prenijet ćete i na njezinu osobnost. S druge strane, ako uđete u urednu prostoriju s impresivnim dekoracijama, zaključit ćete da je riječ o osobi koja drži sve konce u rukama.

No to ne znači da ste osuđeni na otužan životni prostor ako imate tanak bankovni račun. Ne morate kupovati dizajnerske komade namještaja na rate kako biste ostavili dobar dojam jer jednostavne dekoracije i uređenje zidova mogu osvježiti i transformirati bilo koju prostoriju.

Umjetnine daju karakter

Dizajneri interijera reći će vam da su zidne dekoracije jedan od najvažnijih elemenata uređenja prostora. One interijeru daju potreban osjećaj teksture i stavljaju završnu točku na sam proces uređenja. Postaju svojevrsna točka interesa svakog prostora, tema razgovora među gostima i čine svaki prostor personaliziranim, odnosno unikatnim. Bilo da je riječ o uokvirenim fotografijama, slikarskim djelima ili drugim zidnim dekoracijama, postoje neka osnovna pravila koja treba znati.

Tako se dekoracije prema zlatnom pravilu stavljaju na visinu od 170 do 175 cm i 15 cm iznad nekog namještaja. Slika iznad kauča nikad ne bi trebala biti šira od njega, a svaka dekoracija treba pratiti veličinu zida. To znači da velike formate stavljate isključivo na velike zidove i obrnuto. Prostrani zid možete popuniti i galerijom slika koje će činiti jednu veću cjelinu. Ne zanemarite ni boje dekoracija jer one utječu na zadanu paletu vašeg prostora, pa je najbolje držati se tri do četiri boje i u njihovim tonovima birati dekoracije.

Osim dekoracija koje ćete staviti izravno na zid, karakteru prostorije pridonijet će zidne police. One su odlična estetska komponenta, ali uz njih dobivate i dodatni prostor za pohranu. Na police, osim knjiga, stavite druge dekorativne predmete, kao što su manje sobne biljke, koje će unijeti uvijek poželjnu toplinu u prostor, te svjetiljke ili obiteljske fotografije.

Keramika i izvan kupaonice

Ako je za slavnog Francuza dokaz ljepote vrtoglavi stiletto, za dizajn interijera je to onda šminkerska zidna obloga koja govori više od riječi. I dok će se u neke klasične interijere uklopiti jednobojni zidovi, u drugima će biti prostora da se poigrate uzorcima i teksturama. Tako se ukrašavanje tapetama posljednjih godina vratilo u interijere, ali danas je u pravilu rezervirano za samo jedan odvažan zid u prostoriji. Tapete su odlično rješenje za one neodlučne koji ne znaju što bi stavili na zid.

Kvalitetna keramika, kakvu možete pronaći u prodavaonicama Happy House, otporan je materijal koji smo se naviknuli viđati u kupaonicama, ali posljednjih godina i to se mijenja. Keramička imitacija drva sve je češći izbor za podne podloge, no potencijal keramike može se iskoristiti u bilo kojoj prostoriji u zidnoj varijanti. Ovisno o dizajnu pločica, keramički zid u prostor će donijeti teksturu, boju ili kreativan uzorak te će poput tapete biti impresivna dekoracija sam po sebi.

Osim što su izrazito kvalitetan i otporan materijal, keramičke pločice idealan su izbor za unošenje doze kreativnosti u svaki dom. Uz njih će svaki prostor postati personaliziran, bilo da želite rustikalan osjećaj u kuhinji ili suvremeni zidni dizajn u dnevnom boravku, uz keramiku ćete to s lakoćom postići.