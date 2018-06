Mobitel u ruke i idemo! Ovo su najbolji ljetni festivali Ne znate gdje biste ovog ljeta? Tražite spoj uzbuđenja, umjetnosti i nečeg novog? Predstavljamo vam najbolje glazbene festivale Lijepe naše, među kojima svatko može pronaći nešto za sebe, čak i oni istančanog glazbenog i filmskog ukusa

Autor 24ContentHaus Srijeda, 27.06.2018. u 09:25

More, glazba i dobra klopa su sve što nam treba za uživanje u narednim ljetnim mjesecima. Ali, pravi ljetni paket za uživanje mora sadržavati i popis najboljih ljetnih festivala. Zato smo mi za vas izabrali festivale na koje mnogi dolaze čak iz Amerike. Zašto su oni tako popularni? Provjerite sami.

Dalmacija u oku, Ultra u srcu

Ultra Europe Festival (6.7.2018 - 8.7.2018)

Šesto festivalsko izdanje najpopularnijeg splitskog festivala ove godine će otvoriti hrvatsko-slovenski DJ dvojac Vanillaz, koji je nedavno nastupio i na festivalu Ultra Korea te se tako upisao u povijest kao prvo glazbeno ime s ovih prostora koje je dobilo tu priliku. Pozornicu će dijeliti s legendarnim Afrojackom, Axwellom & Ingrossom, DJ Snakeom i Ericom Prydzom. Za subotu su organizatori Ultre pripremili impozantna imena, među kojima se posebice ističe The Chainsmokers, dok će maestralnim Arminu van Buurenu, Davidu Guetti, Alessou, Steveu Aoki te Marshmellou pripasti čast zatvaranja festivala u nedjelju 8. srpnja. Zato napunite baterije, kako svoje tako i svog mobitela i spremite se za masu selfieja jer će Instagram tih dana gorjeti!

Ako vas zanima koji je raspored ostalih pozornica, ali i cijena ulaznica - Resistance, Arcadia i UFM Stage, provjerite na službenoj stranici festivala.

Koncerti pod zvjezdanim nebom (22.7.2018 - 05.09.2018)

Niti jedna koncertna dvorana ne može zamijeniti ugođaj koji će vam priuštiti koncert na vrhu Tvrđave sv. Mihovila. Prekrasan pogled, zalazak sunca i romantična akustika nešto su na što rijetko koji posjetitelj može ostati imun. Koncertna sezone i ove godine donosi veliki broj glazbenih imena, među kojima se posebice ističu Urban&4, Gibonni, Massimo i Nina Badrić. Ako ne želite propustiti vrhunska glazbena imena domaće scene, na vrijeme se informirajte o cijenama ulaznica.

Bijeg u otočnu glazbenu rapsodiju

Ne možemo krenuti s ljetnim festivalima a da pritom ne spomenemo glavnu ljetnu atrakciju mnogih turista – Otok Pag i Zrće beach! S obzirom na popularnost, ali i prominentna glazbena imena koja prate ovaj događaj, predstavljamo vam dva najpoznatija festivala.

Hideout Festival (25.06.2018 - 29.06.2018)

Riječ je o festivalu koji donosi preko 150 talentiranih umjetnika sa svih strana svijeta i spaja ih u glazbenu senzaciju koja traje 5 dana i 5 noći. Iz godine u godinu, ova se manifestacija pokazala kao pun pogodak jer uz more, dobru glazbu i pokoji koktel zapravo nam ništa više ni ne treba. Organizatori Hideout festivala ove su godine pripremili impresivan line-up koji čine: Al Tracey, Andy C, Apollonia, Bugzy Malone, Chase &Status DJ Set, Disciples, David Rodigan, Alan Fitzpatrick Bicep DJ Set i mnogi drugi. Ako ne želite propustiti ovaj impresivni lineup, na vrijeme osigurajte kartu.

Foto: Guliver/Shutterstock

Fresh Island festival (10.07.2018 - 12.07.2018)

Riječ je o najboljem urbanom festivalu na plaži koje se svake godine održava na Zrću i privlači masu mladih ljudi željnih zabave i dobre glazbe. Sve se odvija u velikim open-air klubovima, kao i na brodovima diljem Jadranskog mora. Ako vam ova priča zvuči primamljivo (a kome ne bi?) dodatno će vas oduševiti lista glazbenih imena za koje očekujemo da će u najmanju ruku ''zapaliti'' pozornicu, a tri glavna imena su Wiz Khalifa, Lil Pump, Partynextdoor i Vince Staples, čiji se hitovi nalaze na vrhu ljestvica diljem svijeta. Još samo karte u ruke i vi ste spremni!

Fun fact: Festival je toliko impresirao Snoop Dooga da je upravo tamo s Madconom snimio video za njihov singl ''Is You With Me''.

Ultra Beach Party (7.07.2018)

Dva dana nakon čistog uživanja i sreće koju ste proživjeli na glavnom Ultra festivalu u Splitu, vrijeme je da usmjerite pramac prema divnom otoku Hvaru. Ono što će vas tamo čekati je Ultra Europe Beach Party u hotelu Amfora, koji će prirediti spektakularan pool party i pregršt dobre zabave. Stoga ne sumnjamo da će kamere biti stalno upaljene, a društvene mreže pune ''dokaza'', i upravo zato na vrijeme odaberite pravi ljetni paket kako bi bez problema mogli live-streamati najbolje trenutke. Zato okupite ekipu i na vrijeme ugrabite karte.

Hard Island festival (2.7-2018 - 5.7. 2018)

Poznati hard dance festival će i ove godine okupiti brojne zaljubljenike u ovu vrstu glazbenog žanra pa ako ste jedan od njih svakako na vrijeme kupite ulaznice jer vas čeka pregršt izvođača koji dolaze iz svih krajeva svijeta, a među njima su PRDX, Deetox, Crypsis, Suae, Pablo Discobar i mnogi drugi.

TAM-TAM music Festival (27.7.2018 - 28.7.2018)

Ovaj glazbeni festival, u organizaciji Udruge građana "Pelišnjak" iz Sućurja na otoku Hvaru, svojom atmosferom se razlikuje od mnogih drugih. Ova glazbena poslastica naročito je draga domaćim posjetiteljima, zato što okuplja brojna imena regionalne scene, a među njima će se ove godine naći 10 izvođača koji će svojim performansom doprinijeti divnoj atmosferi ovog malog mjesta. Glavni dio festivala odvija se u navedenom terminu na lokalnom nogometnom igralištu "Emil Slavić - Lenko". Ne sumnjamo da će festival privući masu ljudi, stoga se na vrijeme informirajte o cijeni ulaznice.

Graffiti na Gradele (26.7.2018. - 28.7.2018)

Najpopularniji hip-hop festival i ove nas godine standardno očekuje u Bolu na Braču s line-upom koji će cijeniti svaki istinski ljubitelj ovog žanra. Organizatori festivala ovo su ljeto odlučili dovesti hrpu sjajnih izvođača među kojima se posebno ističu Vojko V(rućina), čiji nastup svi željno iščekuju nakon maestralnog novog albuma, zatim svima poznati Krankšvester, High 5, KUKU$ Klan, Marin Ivanović Stoka, ZOER CSX, VELVET CSX, Lunar, CHEZ 186, Sebas Velasco, Sarme i mnogi drugi. Upad je, ne biste vjerovali, besplatan!

Spoj glazbe i prirode sjeverne Hrvatske

Forestland (13.07.2018 - 15.7.2018)

Dva dana, tri pozornice, 48 sati i preko 60 DJ-a su ono što vas očekuje ako se ovog ljeta odlučite zaputiti u sjeverni dio Hrvatske, odnosno lijepo naše – Međimurje.Od bregovitog i vinorodnog dijela Međimurja sve do šumovitog Brezja nalazi se divan prirodni hlad gdje se smjestio Forestland! Organizatori festivala vole reći da je to festival koji zbližava prirodu, umjetnost i ljude i da je nastao iz mladenačkog prkosa, daleko od današnjeg velikog festivala.

Forestland je u početku bio samo želja nekolicine prijatelja da udahnu dašak života u brdoviti kraj Međimurja, a danas je to festival s tisućama posjetitelja, koji raste iz godine u godinu. Tako vas na šestom po redu festivalu u 2018., očekuje impresivan broj glazbenih imena, s 3 glavna headlinera koje čine: Mark Sixma, Zoonderlig i Petar Dundov. Ako vam je dosta morskih festivala i želite iskusiti nešto novo, Forestland je idealna opcija, ali na vrijeme provjerite koliko će vas koštati ovaj glazbeni izlet.

Foto: Guliver/Shutterstock

U moru nota, Istra nam servira film

Motovun film festival (23.07.2018 - 28. 07.2018)

Najpoznatiji hrvatski filmski festival iz godine u godinu oduševljava izborom filmova, među kojima svaki filmoljubac može pronaći nešto za svoj ukus. Organizatori festivala su iz godine u godinu posvećeni filmovima nastalim u malim kinematografijama i nezavisnim produkcijama, filmovima koji su se nametnuli inovativnošću, idejom i snagom svojih priča, ali se u neravnopravnim tržišnim utakmicama, sve teže probijaju do kino-dvorana i gledatelja.

Svake godine nas na festivalu očekuju filmovi iz različitih zemalja, na različitim jezicima i naposljetku – različitom tematikom, od kojih svaka ostavlja jak utisak na gledatelja. Sve vas to očekuje i ove godine, a za program koji će se ove godine prikazivati te cijenu ulaznica, morat ćete posjetiti službenu stranicu festivala.

Svjetska imena na zagrebačkom moru

INmusic festival (25.6.2018 - 27.6.2018)

Neosporno je da pored Ultre i Fresh Islanda, INmusic dovodi jedne od najvećih imena svjetske glazbene scene. Stoga ne čudi činjenica da ih je britanski magazin NME, uvrstio među 12 najboljih svjetskih festivala te je tako najveći hrvatski glazbeni festival stavio uz bok glazbenim festivalima kao što su planetarno poznati Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive. Na zagrebačkom Jarunu i ove nas godine očekuju legende kao što su Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent,The Man i The Kills pa ako mislite da je vrijeme za vaš prvi festival, neka to bude INmusic! Stoga požurite dok još ima karata.

Filmski festival zlatne doline

Vukovar film festival (21.08.2018 - 26.08.2018)

Možda nema poznate glazbene festivale, ali ovaj festival filma spada u top 3. filmska festivala Lijepe naše. Riječ je o festivalu koji prikazuje sukus najboljih filmova i javnosti na jednom mjestu omogućuje uvid u recentno filmsko stvaralaštvo. Cjelokupan događaj gledanja filmova i uživanja u filmskoj umjetnosti odvija se pod otvorenim nebom, što se ne može mjeriti s nijednim laptopom ili kino dvoranom. Uz Dunav s čarobnim pješčanim adama, finu hranu, pokoje piće i malo glazbe, ništa bolje ne možemo ni zamisliti. Ako ne možete ni vi, odmah provjerite program festivala i cijene ulaznica.

Mi smo vam najbolje predstavili, sada je izbor na vama. Što još čekate?