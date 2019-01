Muško-ženski odnosi: Kako (napokon) izaći iz 'frend zone'

Ross i Rachel (Prijatelji), Ted i Robin (Kako sam upoznao vašu majku) te Leonard i Penny (Teorija velikog praska) samo su neki od televizijskih likova s kojima se možete poistovjetiti... Barem u onom djelu gdje jedan ne priznaje osjećaje drugome. Bilo kako bilo, niste jedini koji su zapeli u 'frend zoni' s najboljom frendicom odnosno frendom. Međutim, za razliku od filmova i sitcoma u kojima se najčešće dogodi sretan završetak, u stvarnosti je to rijetkost. Razlog je tomu što malo tko ima hrabrosti priznati osjećaje drugoj strani zbog straha da će ugroziti prijateljstvo. No, to je rizik koji vrijedi prihvatiti. Zato vam donosimo nekoliko savjeta kako to učiniti.

Recite to izravno

Najjednostavniji, ali ujedno i najteži način jest da priznate drugoj strani što osjećate. Doduše, ne možete to izvaliti kao grom iz vedra neba na nekoj usputnoj kavi, već morate polako doći do te teme. Otiđite na neko mirno, po mogućnosti romantično mjesto i započnite razgovor o vama dvoma i vašem prijateljstvu. Razgovorom o zajedničkim trenucima prirodno ćete doći do teme o vama dvoma kao paru. Primjerice, možete pitati drugu stranu je li ikada razmišljala o vama na romantičan način i vidjeti kamo će razgovor voditi. Iako uvijek postoji mogućnost da vas odbije, možda baš i ona/on gaji romantične osjećaje prema vama.

Pokažite što osjećate

Ako niste spretni s riječima, a želite biti izravni, možete na drukčiji način pokazati ono što osjećate. Naravno, to ćete učiniti poljupcem. Prvo, morate biti nasamo s osobom koja vam se sviđa. Drugo, trebate stvoriti prisniju atmosferu, pa korak po korak, ako osjetite da je pravi trenutak, pustite da se poljubac dogodi. No prije samog poljupca dajte znak da ćete to napraviti. Nježno primite drugu stranu za lice ili u zagrljaj, gledajte ju u oči i dajte joj trenutak da shvati što kanite učiniti. I ne strahujte, budite samouvjereni, inače ništa neće ispasti onako kako ste to prethodno iscenirali u glavi.

Prestanite biti dobar prijatelj

Želite li izaći iz frend zone, morate prestati raditi stvari koje rade prijatelji. Primjerice, ne dopustite da s vama razgovara o drugim osobama za koje gaji romantične osjećaje. Jednostavno recite da vam to nije ugodno slušati pa promijenite temu. Zašto? Zbog toga što, dok vam god priča o ljubavnim "problemima" s nekim trećim, neće razmišljati o vama na taj način. Štoviše, ne dopustite da s vama razgovara o bilo kojim drugim stvarima o kojima se razgovara samo s prijateljem.

Osim toga, želite li promijeniti vaš status iz "prijatelji" u "ljubavnici", počnite činiti male stvari koje prijatelji ne rade. Primjerice, umjesto na uobičajenu pizzu, odvedite simpatiju na romantičnu večeru. Ili, još bolje, za nadolazeće Valentinovo poklonite srećku Hrvatske Lutrije na kojoj piše Volim te i nadopišite na nju nešto poput #višeodprijatelja. Takvim ćete potezom definitivno iznenaditi drugu stranu, ali ujedno i saznati osjeća li isto prema vama. Ne morate biti Don Juan da budete odvažni i otkrijete imate li sreć(k)u u ljubavi!

Može i suptilnije

Ako baš ne pucate od samopouzdanja jer, eto, ne izgledate kao Ryan Gosling ili Blake Lively i nije vam lako priznati osjećaje jer se bojite toga kako će druga strana reagirati, postoji suptilniji način za to. Međutim, iziskivat će više vremena. Naime, potrebno je potpuno promijeniti ponašanje prema dotičnoj frendici/frendu. To znači da trebate biti manje zainteresirani i "imati svoj život" koji ne uključuje nju/njega. Ne trebate uvijek biti dostupni i slobodni za kavu, kino ili nešto treće. Ako je drugoj strani stalo do vas, počet ćete joj nedostajati, a to je cilj koji želite postići. To ne znači da trebate biti hladni i rezervirani kad se vidite ili čujete, već to samo trebate činiti rjeđe. Poanta je da prestanete "trčati" za njom/njim i navedete ih da "trče" za vama. Osim toga, malo konkurencije neće škoditi, pa povremeno tijekom razgovora spomenite onu seksi kolegicu (ili kolegu) s posla - izazovete li malo ljubomore kod druge osobe, na konju ste.

Flertajte, zaboga!

Za one malo spretnije u romantičnim odnosima, jedan od načina za pokazivanje svojih osjećaja jest flert. Najprije tražite svoju simpatiju da nešto učini za vas. Zamolite ju da vam fotokopira nešto, odveze vas na posao ili da vam, pri dolasku k vama na kavu, usput donese nešto iz trgovine. Naime, za razliku od uobičajenog vjerovanja, ljudi će vam biti privrženiji ako učine nešto za vas nego kad vi učinite nešto za njih. To se zove Ben Franklin efekt. Zatim, kada vam napravi uslugu, pokažite zahvalnost i budite ljubazni, a s vremenom počnite polako i flertati. Uz flert, povremeno udijelite i kompliment kakav druga strana ne bi očekivala od prijatelja. Primjerice, prokomentirajte kako ima senzualne usne ili seksi stražnjicu. Ako postoji međusobna privlačnost, osjetit ćete da druga strana uzvraća flertom i komplimentima te da vas gleda drukčijim očima nego do sad. Nakon toga sve je na vama...

