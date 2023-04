Narušava li utrka za zaradom kvalitetu turističke ponude u Splitu ili sve ide 'kao po špagi'?

Ljeto je pred vratima, a prenapučenost Splita u ljetnoj sezoni vidljiva je golim okom. Luka i kolodvor često pucaju pod pritiskom gužvi, promet i traženje parkirnog mjesta su, malo je reći, otežani, a većina noćenja ostvarena je na maloj površini samog središta grada. U stambenim zgradama niču apartmani i broj od 78% obiteljskog smještaja daleko je od dobrog pokazatelja jer lokalnog stanovništva u samom centru grada više da gotovo ni nema, utvrđeno je studijom Instituta za turizam koja je prošli tjedan predstavljena na skupštini Turističke zajednice grada Splita.

Ono malo lokalnog stanovništva koje se zadržalo u sezoni se najviše (čak njih 93%) žali na prometne gužve te pronalazak mjesta za parkiranje. Neke od glavnih pritužbi odnose se i na mlade turiste koji nedoličnim i razularenim ponašanjem na splitskim ulicama (galama, povraćanje, konzumacija opijata i slično) zgražavaju građane. A Splitu u to doba nije stran ni problem gomilanja otpada na gradskim ulicama.

Dinamično, ali i problematično

O svim ovim problemima govorila nam je Marina Macan, direktorica splitskog hotela Globo, koja se turizmom bavi malo više od jednog desetljeća. Turistička ju je djelatnost privukla dinamičnošću i neizvjesnošću - kako kaže Marina, nikad ne znaš koga ćeš upoznati i s čijim ćeš se životom ispreplesti. I upravo je sve te čari turizma, s kojima se upoznala prije više godina, motiviraju da se zalaže za pozitivne promjene na turističkoj karti Splita. Jedna od njih je smanjenje gužvi u sezoni.

- Najveći nedostatak ili uzrok prenapučenosti lokacija kao što su luka i kolodvor svakako su autobusi i brodice za jednodnevne izlete, koje je potrebno dislocirati. Iako svake godine imamo nova privremena prometna rješenja, trebalo bi ih riješiti jednom za svagda. Zato mi je drago da je krenula analiza stanja u sklopu koje se broje sva propisno i nepropisno parkirana vozila u kvartovima kako bi se došlo do stvarnog broja potrebnih parkirnih mjesta - opisuje Marina.

Budućnost Splita je u održivom turizmu

Naša se sugovornica u poslovanju vodi načelima održivog turizma. Takav tip turizma Marina definira kao upravljanje resursima te ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i estetskih potreba tako da se poštuju kulturološki integritet, osnovni ekološki procesi, biološka raznolikost i sustavi na kojima se temelji život, stvara dobrobit i blagostanje cjelokupnog društva pritom uzimajući u obzir potrebe i turista i njihovih domaćina.

- U toj definiciji vidim razvoj i budućnost Splita - kratko je opisala Marina Macan. Dodala je da Split ima velik potencijal to i ostvariti, ali potrebno je konstantno raditi na stvaranju pozitivnog imidža grada.

- Potencijal Splita vidim u poticanju investicija u turizmu te sukladno tome porast postotka hotelskog smještaja na barem 30% jer je to put prema održivom i kvalitetnom turizmu, kojim se privlače gosti veće kupovne moći. Svakako bi trebalo izbjeći situaciju u kojoj Split (p)ostaje tranzitna destinacija s kraćim zadržavanjem turista. Split može ponuditi mnogo toga te bi trebalo veći naglasak staviti na promociju bogate kulture i povijesti našega grada, kao i na cjelogodišnje aktivnosti, kako bi se izbjegla sezonalnost. Tu moram spomenuti i gastronomsku ponudu, koja bi trebala biti autohtonija. Ljeti u Marmontovoj vonjaju burgeri i pomfrit, a frigaduru možete pronaći u samo dva restorana u Splitu - govori.

Hotel koji želi prenijeti splitsko stanje uma

Da Split može mnogo toga ponuditi, znaju i svi gosti koji su do sada odsjeli u hotelu Globo. Naime, Marinina vizija hotela oduvijek je uključivala promociju bogate kulture i povijesti grada Splita.

- S obzirom na to da nam dolaze razni gosti, iz svih krajeva Europe, pa i svijeta, uvijek se trudimo da im, osim udobnog i kvalitetnog smještaja, ponudimo doživljaj jer upravo je to ono što će najbolje zapamtiti na svojem putovanju. Želimo da dožive naš grad i da se što prije prebace na splitsko stanje uma. To je svakom potrebno barem jednom u životu - s osmijehom nam objašnjava naša sugovornica.

Također, zbog povoljne lokacije grada turisti imaju prilike uživati i u ostatku Dalmacije, ali i šire.

- Naši gosti često izaberu Split za centralni boravak, odakle posjećuju i druge destinacije, kao što su Solin, Klis, Šibenik, slapovi Krke, Plitvička jezera, Biokovo, Dubrovnik, otoci i tako dalje. Prepoznavši taj trend, shvatili smo da bi nam se suradnja s izletničkim agencijama itekako isplatila jer gost može, bez istraživanja i straha od prevare, direktno preko nas kupiti izlet po želji - ističe Marina.

Ljudski i ekološki faktori vrlo su važni

A da se Marina, odnosno hotel Globo i hotelsko osoblje, iznimno trude oko svojih gostiju, svjedoči i slogan hotela: "Gdje gost postaje prijatelj". Zahvaljujući dobrim odnosima među svim zaposlenicima i timskom radu, objašnjava nam Marina, hotel može osigurati gostima vrhunsku uslugu. S obzirom na to da popunjenost hotela ide i iznad 80% na godišnjoj razini, jasno je da je ta izvrsnost itekako prepoznata.

- Naši lojalni gosti koji se često vraćaju u Split kažu nam da svaki put odabiru hotel Globo baš radi prijateljski raspoloženog osoblja i osjećaja kao da se nalaze doma. I to je ono što nas odvaja od konkurencije, odnosno od drugih hotela u Splitu, jer svi, od uprave do odjela domaćinstva, smatramo kako je ljudski faktor vrlo važan u turizmu - kaže.

Na uspjeh cjelogodišnjeg poslovanja utječu i profesionalni pristup hotela, fleksibilnost, ulaganja u edukacije zaposlenika te bezbrižno i neometano poslovanje u skladu s uznapredovalom tehnologijom uz minimum poteškoća ili neotklonjivih kvarova, koje im najbolje pruža teleoperater A1 Hrvatska.

Naša sugovornica za kraj ističe da uspjeh duguje i faktoru društveno odgovornog poslovanja, koje oblikuje rad hotela u području korporativnog upravljanja, okoliša, društva, odnosa prema zaposlenicima te pozicioniranja na turističkom tržištu.

- Najveći broj gostiju nam je iz SAD-a, a zanimljivo je da prema nedavnim istraživanjima, njih čak 78% preferira boravak u hotelima 'zelenoga karaktera', pa veliku brigu i naglasak stavljamo na odgovoran tretman otpada, na uštedu vode i energije, smanjenje emisije ugljikova dioksida i slično. Nadamo se da ćemo uspjeti izrealizirati svoj najnoviji projekt te da ćemo uskoro postati vlasnici solarne elektrane na krovu našeg hotela kako bismo bili spremniji na sve buduće promjene i krenuli u smjeru samoodrživog hotela - zaključuje Marina Macan.