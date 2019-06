Nikad nije bilo bolje vrijeme za žensko poduzetništvo!

Žene u poduzetništvu više nisu neobična pojava. Prema internacionalnom poslovnom izvješću (IBR) za ovu godinu, 87% kompanija u svome poslovanju ima barem jednu ženu u višem menadžmentu. Još 2017. godine, taj postotak bio je manji od 70%, a tek prošle godine dogodio se prvi pomak iznad 70%. Dakle, žene u poduzetništvu sve su učestalija pojava.

Istraživanje 24sata i Zagrebačke banke u kojem je sudjelovalo 1773 ispitanika pokazalo je da što smo stariji, to smo skloniji pokretanju vlastita biznisa. Iako o vlastitu biznisu razmišljaju jednako često kao i muškarci, čini se da žene više sumnjaju u svoje mogućnosti. No imaju li razloga za to?

Od profesorice fizike i kemije do direktorice

Gospođa Natalija Crnički siguran je posao profesorice fizike i kemije napustila kako bi započela poduzetničku karijeru. Prelazak u dominantno muški svijet poduzetništva dodatno je začinila i činjenicom da je kompaniju osnovala u području IT industrije, kojom također dominiraju muškarci. Kompanija se bavi razvojem inovativne aplikacije Salonize za upravljanje terminima za uslužne djelatnosti. Motivacija za razvijanje aplikacije ipak je došla iz "ženskog svijeta", primarno iz kozmetičkih i frizerskih salona, gdje je gospođa Natalija uočila najveći problem organizacije poslovanja jer se nerijetko još uvijek koriste običan papir i olovka.

- Naučila sam da ništa nije nemoguće ako to čovjek stvarno želi i da nikad nije kasno za novi početak ako je ideja dobra, a motivacija snažna. Ona je posebno važna jer je svaka promjena zahtjevna i iziskuje puno učenja i rada na sebi. Ono na što sam jako ponosna jest taj moj izlazak iz zone komfora i odlazak u nepoznato, pogotovo jer sam se bez prethodnog iskustva odlučila prijaviti za natječaj EU fondova. - govori nam gospođa Natalija, koja je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prikupila sredstva ukupne vrijednosti 1 536 102 kune.

Rad sa ženama ili muškarcima?

Autori Barbara Annis i Richard Nesbitt istraživali su razlike između mozgova muškaraca i žena u kontekstu donošenja poslovnih odluka. Zaključili su da žene bolje pamte jer imaju veći hipokampus, dio mozga odgovoran za pohranu sjećanja, te su generalno osjećajnije, dok muškarci prvenstveno koriste logiku. No to ne znači da je ijedan od ovih načina ispravan ili pogrešan, nego da muškarci i žene na različite načine mogu postizati iste ciljeve.

Kada govori o svome iskustvu u radu s ženama ili muškarcima, gospođa Natalija napominje da nije primjetila veće razlike. - Razlike prije svega proizlaze iz karaktera pojedinca, a ne ovise toliko o spolu, jer susrećem odrješite muškarce i žene, kao i otvorene i pričljive osobe obaju spolova. - govori gospođa Natalija i dodaje kako su u poslu i muškarci i žene pretežito analitični i praktični i jako dobro znaju ocijeniti što je za njih bolje, a što lošije, pa tako onda i odlučuju.

Foto: Guliver/Shutterstock

Poduzetnice i majke

Ljudi se često brinu kako će majke "opstati" uz dodatne poslovne obaveze, ali autori istraživanja fondacije Kauffman donose zapravo logičan odgovor - odgoj djece nalik je vođenju kompanije! Zbog toga su majke razvile potrebne vještine za vođenje kompanije - misle praktično, prioritiziraju prave stvari, uspješno dodjeljuju uloge, maksimalno iskorištavaju raspoloživo vrijeme i odlično znaju motivirati cijeli tim.

Gospođa Natalija majka je četvero djece, a novi posao direktorice zapravo joj je omogućio veću fleksibilnost nego posao profesorice jer ima slobodu samostalnog kreiranja svog radnog dana, što u školskom sustavu nije moguće. Zbog toga uspjeva prilagoditi posao obiteljskim obavezama i obratno. - Naravno, postoje situacije kada se to ne može napraviti i kada moraš odraditi posao bez obzira na obiteljske obaveze i tada se svi prilagodimo tome. - govori gospođa Natalija.

Foto: Guliver/Shutterstock

Život je kratak, uživajte u onome što radite!

Ako ste jedna od žena s dobrom idejom za pokretanje biznisa, ali niste se odvažile to i napraviti, slijedite primjer i savjet gospođe Natalije - Ako imate ideju – krenite! Nije lako, bit će uspona i padova, ali svaki je izazov vrijedan osjećaja kad vidite prve plodove svoga rada. Nemojte odustati! Budite uporne! Pitajte, razgovarajte, tražite pomoć, imajte viziju, razradite poslovni plan, marketinški plan, zatvorite financijsku konstrukciju - govori gospođa Natalija i dodaje - Mislim da su bitne želja i odlučnost za promjenom, što svatko od nas može pronaći u sebi ako osjeća da može imati više uspjeha i zadovoljstva u poslu. I pri tome se dobro zabaviti jer život je tako kratak i doista treba uživati u onom što radiš!