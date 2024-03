Nova generacija, novi standard: Mijenjaju li Milenijalci i Gen Z poslovnu kulturu?

U svijetu gdje tradicionalni koncept rada polako gubi tlo pod nogama, mladi zaposlenici postavljaju novi standard. Što točno motivira milenijalce i Generaciju Z, ljude između 18 i 41 godine života, da preispitaju svoju ulogu na tržištu rada? Iz brojnih istraživanja proizlazi zajednički zaključak - mladi ljudi traže više o 'obične' sigurnosti posla; oni žude za smislom, razvojem i ispunjenjem. Fleksibilnost, prilike za usavršavanjem i kvalitetan radni život postali su imperativi. No, ključno je istaknuti da im je jednako važna pozitivna radna atmosfera, briga o dobrobiti i osjećaj dubljeg smisla.

Isplati li se? Procjena vrijednosti tvog rada

Gen Z i milenijalci, predvodnici novog vala radne snage, zahtijevaju promjene u tradicionalnim poslovnim praksama, postavljajući ključno pitanje – vrijedi li ovaj posao mog vremena i truda? Njihova hrabrost da postave ovo pitanje potiče poslodavce na dublje propitivanje.

U nastavku ovog članka, uronit ćemo u njihove priče, otkriti motive i doživljaje te istražiti kako se oni podudaraju s trenutnim trendovima na radnom tržištu. Hoće li njihova iskustva potaknuti promišljanje o budućnosti rada i što to znači za poslodavce i zaposlenike u 21. stoljeću? Ostaje nam samo zaviriti iza kulisa njihovih priča koje vam mogu promijeniti perspektivu o tome što zapravo znači raditi i graditi karijeru u modernom dobu.

Što nas drži produktivnima?

Martina je danas mlada poslovođa frekventnog prodajnog mjesta Začretje AC Zapad. Kroz čak 12 godina rada za istog poslodavca, njen profesionalni put pratile su promjene pozicija – od prodavača do voditeljske pozicije. - U Petrolu radim već 12 godina. Imala sam nekoliko prijatelja koji su već radili ovdje i od njih sam dobila pozitivne informacije kako izgleda rad na jednoj benzinskoj postaji. Spomenuli su mi kako je velika mogućnost napredovanja ako si se voljan truditi i pokazati ljubav i volju prema poslu koji obavljaš. Prije toga, radila sam kod privatnika u ugostiteljstvu. Vodila sam se time da želim raditi u korporaciji, u stabilnoj i poznatoj tvrtki koja mi je i prije zaposlenja, ulijevala povjerenje i osjećaj da se u njoj mogu razvijati i napredovati - kaže nam Martina.

Dok ističe sigurnost i mogućnost napredovanja kao ključne razloge početka rada u ovoj velikoj kompaniji, Nika navodi i obiteljski utjecaj kao ključnu motivaciju. - Budući da mi mama radi već dugi niz godina u Petrolu, tako je tu energiju i ljubav prenijela na mene - kaže Nika. - Vidim da je jako zadovoljna i sretna svime što radi. Ne vraća se kući iscrpljena od posla, a česti bonusi ju uvijek motiviraju na daljnji trud i zalaganje. Možda će se nekome učiniti neobično, ali ja sam kao mala željela raditi isti posao kao i ona. Na kraju se to i dogodilo i jako sam sretna što mi se želja ostvarila - priča nam Nika.

Prijatelji ili kolege – utječu li ljudi na vaše radno okruženje?

Iako je tek godinu dana na poziciji prodavača, svakim danom osjeća veću sigurnost u poslu, zahvaljujući izvanrednoj podršci koju dobiva od brojnih kolegica. Njihov osmijeh i strpljenje bili su ključni u uvođenju u svijet posla, korak po korak. Kako je po prirodi Nika vesela i komunikativna osoba, željna dinamike i izazova, posao u potpunosti ispunjava njene zahtjeve i potrebe. - Ne mogu izdvojiti jedan poseban trenutak jer svaki dan donosi nešto novo i uzbudljivo. Od trenutka kad stupim na posao i osjetim miris svježe pečenih kroasana pa do trenutka kada s kolegama u pauzi pijemo brze kave, svaki trenutak je ispunjen energijom i dinamikom. Rad s ljudima pruža mi neizmjernu sreću i ispunjenje. Svaki dan donosi nove izazove, a ponekad čak imam priliku susresti poznate pjevače ili upoznati zanimljive ljude. Suradnja s timom je izvrsna, svaki dan učim nešto novo od svojih kolega, što me dodatno motivira i inspirira - kaže nam Nika.

Za njeno uhodavanje, ponajprije je zaslužna Martina, čije radno mjesto podrazumijeva vođenje ekipe u koju, kako kaže, ima beskrajno povjerenje da će obaviti svoj posao i s kojima se oko svega lako dogovoriti. - Kao vođa tima, svojim primjerom težim postizanju maksimalnih rezultata i dijelim znanje s kolegama kako bismo pružili najbolju uslugu kupcima. Znanje koje imam nikako ne skrivam, baš naprotiv, trudim se svakom pojedincu pokazati sve što znam jer to je jedini način za uspjeh tima u bilo kojem segmentu posla. Imam jako veselu ekipu od 20 žena, gdje posebno ističem naše kuharice, glasnu i pozitivnu Gordanu koja mi je i zamjena te brojne mlade cure u dobi do 24 godine koje nas uvijek razvesele svojim mladenačkim pričama. Tu pozitivnu energiju sjete i kupci. Tako da na kraju dana, imam pozitivno radno okruženje i dobru podlogu za napredak, među ljudima s kojima ipak provodim veliki dio života - priča nam Martina.

Što zapravo tražite od karijere?

Martinina i Nikina priča oslikava i živopisan svijet radne atmosfere. - Najneobičnija, a i pomalo smiješna priča s mog posla je ta da sam upravo ovdje upoznala i svog supruga. Tako da je meni Petrol zaista više od posla - otkriva Martina sa smiješkom. Niku pak razvesele brojne anegdote uzrokovane jezičnim barijerama, gdje se sa strancima iz Poljske ili primjerice, Češke, sporazumijevaju i rukama i nogama.

No šalu na stranu, kad je riječ o radnim uvjetima i svemu što zauzvrat pružaju, obje su poprilično ozbiljne. - Ova tvrtka mi pruža povjerenje, ispunjuje me rad s ljudima, vođenje tima, ali i brojni dodaci kroz godinu – od uskrsnice, božićnice, regresa, brojnih zajedničkih druženja, novogodišnjeg partyja koji je nadaleko poznat i koji okupi više stotina kolega diljem zemlje, no ipak moram na prvo mjesto spomenuti da ovdje imam osjećaj da se moj trud vidi, i sukladno tome, nagrađuje. Tvrtka stoji na čvrstim temeljima, ima dobro organizirano poslovanje i poslovni bonton te prepoznaje dobar kadar i daje priliku za napredovanje. Cijenim to što Petrol prepoznaje kvalitetne i proaktivne ljude te im daje priliku za usavršavanje. Također od samog direktora Nike dobijem vjetar u leđa nakon svakog sastanka poslovođa na kojem širi svoju pozitivnu energiju na sve nas - ističe Martina.

Naša predstavnica Gen Z-ja, Nika, ističe isto. - Ne bih mogla raditi u lošoj atmosferi. Danas, toliko je prilika za nas mlade, imamo puno više opcija na tržištu rada i možemo se voditi našim željama. Jedna od mojih želja je i ta da na posao dolazim nasmiješena, puna energije za novi dan i da se usavršavam u svakom segmentu posla. Do sada, vidim da se trud uvijek nagrađuje pa sam sigurna da ni moj neće ostati neprimijećen. Imam kvalitetan posao i kući se vraćam ispunjena - kaže nam Nika.

Dok se svijet rada mijenja, Nikina i Martinina priča daje uvid u istinske vrijednosti - međusobnu podršku, prilike za rast i razvoj te osjećaj pripadnosti. Na poslodavcima je sljedeći potez - oblikovati poticajno radno okruženje, a zauzvrat imati kvalitetan i dobar tim zaposlenika.

Više od posla

