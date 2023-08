Obilne padaline neće stati tako skoro: Ako imate automobil, pripazite na ove stvari u vožnji

Nedavno razdoblje donijelo nam je seriju vremenskih nepogoda koje su ostavile dubok trag diljem naše zemlje, a obilne kiše praćene olujnim vjetrom i poplavama, osim što su prouzročile velike materijalne štete, stvorile su izazovne uvjete za vožnju. Prema nekim meteorološkim prognozama, ovakve situacije mogle bi biti sve češće, pa je važno da vozači budu pripremljeni za vožnju u kišnim uvjetima te da znaju kako reagirati u nepredviđenim situacijama.

Sigurnost u kišnim uvjetima

Prilikom vožnje u kišnim uvjetima ključna je prilagodba brzine. Mokra cesta smanjuje trenje između guma i površine, što rezultira dužim zaustavnim putem. Zato se preporučuje smanjiti brzinu za barem 10-15% u odnosu na ograničenje brzine na suhoj cesti. Međutim, iako su danas automobili mnogo otporniji na takve probleme i tijekom razvoja svaki osobni auto mora podnijeti i prolazak kroz bazen dubok 30-ak centimetara, za svaki slučaj, dubine veće od 25 cm trebalo bi izbjegavati, a ako to nije moguće, kroz takvu vodu nikako nije preporučljivo "juriti".

Također, prilikom nepovoljnih vremenskih uvjeta potrebno je povećati razmak između svojeg vozila i vozila ispred kako biste imali dovoljno prostora za reakciju. Kad je riječ o kočenju, nikad nemojte naglo kočiti jer takvo kočenje na mokroj cesti može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom. A ako primijetite duboku vodu na cesti, pokušajte je zaobići jer duboka voda može uzrokovati ozbiljne štete na vozilu i dovesti do gubitka kontrole. I kad god je moguće, vozite u srednjem traku. Naime, na rubovima ceste često se sakuplja više vode, što u konačnici može rezultirati proklizavanjem ili gubitkom kontrole nad vozilom.

Moguća oštećenja automobila

No osim što u vremenskim neprilikama trebamo paziti na svoju sigurnost, ali i sigurnost svih sudionika u prometu, važno je znati što se može dogoditi i s našim automobilom ako prolazimo kroz duboku vodu. Vožnja automobila po kišnim uvjetima može uzrokovati mnoga ozbiljna oštećenja na vozilu. Prije svega, ako prolazite kroz veliku količinu vode, ona može prodrijeti u motor i oštetiti ga.

Voda može uzrokovati i kratke spojeve u električnim komponentama vozila, što može dovesti do kvarova na sustavima za paljenje, osvjetljenje, navigaciju, klimatizaciju i na drugim elektroničkim sustavima. Duboka voda vjerojatno će oštetiti mjenjač i spojnice jer može isprati ulje iz mjenjača i smanjiti podmazivanje, što može rezultirati trenjem i oštećenjem unutar mjenjača. Međutim, jedno od najvećih oštećenja do kojih može doći su manje učinkovite kočnice. Ako se one natope vodom, dolazi do korozije diskova kočnica pa one prestaju raditi.

Isto tako, gume se mogu oštetiti na mokroj cesti i proklizati, što može rezultirati gubitkom kontrole nad vozilom. Također, vožnja kroz duboku vodu može uzrokovati prodor vode u unutrašnjost guma, čime se gubi ravnoteža i stabilnost vozila.

Pokušajte pronaći alternativu

Dakle, nisu svi dijelovi ceste podjednako sigurni za vožnju tijekom obilnih padalina. Primijetite li vodu na cesti, pokušajte procijeniti njezinu dubinu prije nego što se odlučite voziti kroz nju. Ako druga vozila prolaze kroz vodu, pripazite na visinu vode u odnosu na prag vašeg automobila, a ako je voda duboka i približava se pragu, izbjegavajte takav prolazak i pokušajte pronaći alternativu.

I na kraju ne zaboravite da obilne padaline mogu biti velik izazov, ali uz pravilnu pripremu možete sigurno voziti i kroz najzahtjevnije uvjete. Pametan izbor vozila, pravilna brzina vožnje te praćenje visine vode na cesti ključni su preduvjeti za sigurnu vožnju!