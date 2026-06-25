Od klasike do egzotike: Tajna prvoklasnog roštilja krije se u jednom neočekivanom sastojku

Roštilj je poput ljetnoga godišnjeg odmora - svi mu se vesele, svi imaju svoje rituale i svatko je uvjeren da baš on zna kako se najbolje za njega pripremiti. No dok jedni i dalje vjerno okreću ćevape i kobasice, drugi na rešetku ili ploču stavljaju svježe breskve na vrhuncu sezone, odreske odležale u maštovitim marinadama ili debele komade mesa koje peku potpuno obrnutim redoslijedom.

I znate što? Obje strane su u pravu. Jer danas grill nije natjecanje nego prilika za malo kulinarske znatiželje. Uz velike komade mesa vrhunske kvalitete, uvijek svježu ribu te voće i povrće na vrhuncu sezone, dovoljno je nekoliko dobrih trikova da i najklasičniji roštilj dobije potpuno novo lice.

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Tajni sastojak nije ni vino, a ni pivo

Svaki zaljubljenik u roštilj ima barem jedan recept za marinadu koji ljubomorno čuva. Neki se kunu u pivo, drugi u senf, treći tvrde da je sve u posebnoj mješavini začina. No posljednjih godina sve se češće spominje jedan sasvim neočekivan sastojak - kava. I to ne zato što će svježe juneće ili svinjsko meso tako poprimiti okus espressa. Upravo suprotno. Kava svojom blagom gorčinom ističe prirodnu aromu mesa, a tijekom pečenja šećeri iz marinade karameliziraju se i stvaraju tamnu bogatu koricu zbog koje će svi poželjeti još jedan zalogaj.

Za ovu jednostavnu ali neobičnu marinadu pomiješajte nekoliko žlica ohlađenog espressa, maslinovo ulje, žlicu meda, dimljenu papriku, češnjak i malo papra. Ostavite meso da u njoj odstoji nekoliko sati, a idealno tijekom noći. Bilo da pripremate sočne juneće odreske, svinjski vrat ili burgere, rezultat će biti puniji okus i korica kakvu je teško postići klasičnom marinadom.

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Trikovi koji spašavaju svaki debeli odrezak

Svi smo barem jedanput doživjeli isti scenarij kad je riječ o steakovima. Izvana izgleda savršeno, svima su već krenule zazubice, no prvi rez otkriva da je sredina još sasvim sirova. Ili, još gore, da se meso izvana presušilo prije nego što je stiglo do idealne pečenosti. Rješenje postoji i zove se reverse sear, odnosno obrnuta tehnika pečenja.

Umjesto da deblji komad svježeg mesa odmah stavite na najjaču vatru, prvo ga lagano pecite na nižoj temperaturi dok gotovo ne postigne željenu pečenost. Tek na kraju slijedi kratko intenzivno pečenje na jako zagrijanoj rešetki, koje stvara već spomenutu željenu koricu. Rezultat je meso koje ostaje sočno od ruba do ruba, bez sivog i isušenog sloja ispod površine.

Postoji još jedno pravilo koje često ističu iskusni grill majstori. Kad pečete veće komade mesa, nemojte ih stalno okretati. Kad se meso počne samo odvajati od rešetke, spremno je za okretanje. Ako ga morate silom odlijepiti, pričekajte još koju minutu. I nakon pečenja pustite ga da se odmori od pet do deset minuta kako bi se sokovi ravnomjerno rasporedili. Upravo takve male tajne nesebično otkriva ekipa Lidlova Dim Tima, koja pokazuje kako nekoliko jednostavnih trikova može napraviti veliku razliku.

Povrće koje je (konačno) izašlo iz sjene

Nekad je svježe povrće na roštilju bilo tek prilog koji se stavljao na rub rešetke "ako ostane mjesta". Danas je ono ravnopravan dio jelovnika, a nerijetko i prvo što nestane sa stola. Razlog je jednostavan. Visoka temperatura izvlači ono najbolje iz njega. Tako paprike postaju slađe, tikvice dobivaju nježnu orašastu aromu, kukuruz šećerac još je sočniji, a karamelizirani mladi luk pretvara se u pravi mali gourmet zalogaj.

Jedina priprema koja treba svježem povrću je malo maslinova ulja, krupna sol i svježe mljeveni papar. Za dodatni "wow" efekt pri kraju pečenja preko toplog povrća dodajte nekoliko komadića fete ili mozzarelle pa pustite da se lagano otope. Nekoliko kapi balzamičnog octa također neće štetiti.

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I riba obožava roštilj

Iako je meso najčešća zvijezda druženja uz grill, svježa riba jednako dobro podnosi vatru. Štoviše, često je gotova za samo nekoliko minuta i idealna je kad želite nešto laganije, ali jednako impresivno. Losos, orada, brancin ili tuna bit će najukusniji uz tek malo maslinova ulja, limun, svježe začinsko bilje i prstohvat soli. Posluženi uz svježe sezonsko povrće ili veliku ljetnu salatu, postaju savršen izbor za duge ljetne večeri, kad se za stolom ostaje satima.

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Dvije minute na roštilju za desert ljeta

Povijest gastronomije uči nas da su najbolji recepti zapravo nastali slučajno. Upravo kao i ovaj. Na stolu vam je ostalo nekoliko svježih bresaka, roštilj je bio još topao, a netko je doviknuo: "Ajmo probati". Dvije minute nakon toga nastao je desert koji je izgledao kao iz najelegantnijeg restorana.

Dakle, svježe breskve prepolovite, uklonite košticu i kratko ih pecite prerezanom stranom prema dolje dok ne dobiju lijepe tragove pečenja. Poslužite ih uz kuglicu sladoleda od vanilije, malo meda, nekoliko listića mente i sjeckane pistacije ili orahe. Jednako dobro funkcioniraju svježe nektarine, marelice ili ananas, a kad ih probate na roštilju, teško ćete ih ponovno posluživati samo svježe.

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Sve počinje svježinom

Koliko god bili kreativni pri smišljanju i odabiru recepata, postoji jedno pravilo o kojem će se složiti i profesionalni chefovi i vikend grill majstori - bez kvalitetnih sastojaka nema ni vrhunskog roštilja. Upravo zato ljeto je idealno vrijeme da iskoristite ono najbolje što sezona nudi: svježe meso i riba vrhunske kvalitete te sezonsko voće i povrće koje na žaru otkriva sasvim novu dimenziju okusa.

Kad je riječ o svježini, vrijedi istaknuti da je Lidl broj 1 u svježini i kvaliteti voća i povrća već petu godinu zaredom.* Zato ne čudi što upravo svježe sezonske namirnice imaju glavnu ulogu u aktualnoj Grill & Chill ponudi. Od uvijek svježeg mesa i ribe do voća i povrća na vrhuncu sezone te mnogobrojnih proizvoda i dodataka za roštilj, sve je spremno za druženja koja se pamte.

Na kraju, znate i sami da se najbolji roštilji rijetko pamte po tome koliko je bilo vrsta mesa ili koliko se dugo peklo. Pamte se po onom prijatelju koji je tvrdio da kava nema što tražiti u marinadi, a onda tražio još jedan odrezak, po frendici koja je prvi put kušala svježe breskve s roštilja i odmah tražila recept, po razgovorima koji su se protegnuli do kasno u noć i po osjećaju da se nikome zapravo ne ide kući. Jer grill nikad nije bio samo hrana. Grill je druženje, započni ga u Lidlu. Isplati se.