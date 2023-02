Od poznate manekenke do odvjetnice i dizajnerice nakita: 'Isplati se izaći iz zone komfora'

Tijekom života provedemo gotovo trećinu vremena na poslu. U prosjeku je to 90.000 sati, a uz to osoba tijekom radnog vijeka promijeni čak 12 poslova. Zato, bez sumnje, posao kojim se bavimo ima velik utjecaj na opću kvalitetu našeg života. Oni koji su nezadovoljni kvalitetom života najprije izlaz traže upravo u potrazi za novim poslom ili okreću novu stranicu i mijenjaju potpuno svoju karijeru.

Kad je riječ o promjeni karijere, prema istraživanjima, ona najčešće nastupa u dobi od 39 godina. Razlog je, smatraju stručnjaci, što u tom razdoblju i kod muškaraca i kod žena karijera jednostavno stagnira. Naime, podaci pokazuju da rast plaća i unapređenje u poslu prosječne žene dosežu vrhunac u dobi od 40 godina, a kod muškaraca nastavljaju rasti do 49. godine.

Iako prema ovim analizama još nije dosegnula vrhunac svoje karijere, naša sugovornica, 28-godišnja Neva Cirkveni, dosad je promijenila nekoliko poslova. U razgovoru nam je otkrila čime se sve bavila i zašto je toliko puta mijenjala poslove, ali i što je iz svake promjene naučila.

Spojila modeling i odvjetništvo

Nevina karijera počela je vrlo rano. Sa 16 godina počela se baviti manekenstvom u Hrvatskoj, ali su je ubrzo nakon toga angažirale različite inozemne agencije. Zahvaljujući tom poslu, proputovala je cijeli svijet, no svaka nova suradnja predstavljala je i novi izazov.

- Radila sam za Harrods, Vivienne Westwood, L'Oreal, Tigi, Armani i druge. Često sam radila u Londonu, Milanu, Parizu, a život me nekako odveo i do dalekog Hong Konga, New Yorka i Los Angelesa. Taj život, iako zvuči lijep, nije nimalo lak. Financirate se sami, ovisno o tome koliko radite i koliko imate sreće da će vas neki dizajner izabrati – kaže nam Neva na početku.

Oduvijek je, kako ističe, znala da želi biti odvjetnica, pa je nakon završene srednje škole odlučila upisati studij prava u Zagrebu. No s obzirom na manekenstvo i život u inozemstvu, odlučila je školovanje ipak nastaviti u Londonu.

- U jednom trenutku znala sam uz modeling i fakultet obavljati i razne druge poslove, od rada kao šankerica do toga da sam pekla kolače i prodavala ih, peglala košulje, radila različite kreme za tijelo koje bi druge manekenke koristile i kupovale. Uvijek sam nekako uz posao i fakultet imala biznis sa strane ili barem neku ideju koja bi mi donijela dodatne prihode. I danas, kad su iza mene završeni fakulteti u Londonu i Americi, mogu reći da postoje momenti u kojima se trebam malo odmaknuti od odvjetništva, ali uvijek se nekako brzo vratim – govori nam Neva.

'Kod mene ne postoji riječ ne'

Svoj prvi posao u struci, onoj odvjetničkoj, proživjela je upravo u Londonu, koji joj je u poslovnom smislu otvorio vrata za sve ono što je uslijedilo.

- Prvi posao u Londonu došao mi je zapravo sasvim slučajno. Pomogla su mi neka poznanstva i to sam, mogu reći, iskoristila na najbolji način. Nakon Londona, odlučila sam da želim živjeti u Americi, pa sam posao dobila u New Yorku, u prestižnom odvjetničkom uredu. Onda se u meni javila potreba da ipak budem malo bliže domu i prijavljivala sam se na razne natječaje za poslove u Europi. Dobila sam posao u odvjetničkom uredu u Beču. Nakon godinu dana pružila mi se prilika da se vratim u Ameriku jer sam dobila posao u Los Angelesu. Kod mene riječ 'ne' naprosto ne postoji i svaku priliku koja mi se pruži nekako prigrlim, pa sam tako i ovu. Radni tjedan imao je 80 sati, ali nisam zažalila niti u jednom trenutku. Takav način života doveo me do moje nove postaje u životu - otkriva nam naša sugovornica.

Iskustvo koje je stekla u manekenstvu i odvjetništvu spojila je u svoj današnji posao. Jedan odlazak u Italiju za nju je bio dovoljan kako bi shvatila da se, uz svoj primarni posao, želi baviti umjetnošću. Napustila je na neko vrijeme odvjetništvo i otvorila svoj studio za izradu unikatnog nakita u Zagrebu - Studio Piattellina.

- Da biste ostavili siguran i dobro plaćen posao u američkom odvjetničkom uredu prije svega su potrebni hrabrost, upornost i malo ludila, a nadam se i puno sreće. Oduvijek sam voljela umjetnost, bavila se njome i bila opčinjena tim svijetom. Rad u odvjetništvu dao mi je financijsku sigurnost i omogućio da pokrenem nešto svoje – rekla nam je Neva.

'Jedno bez drugoga ne ide'

S obzirom na svoja dosadašnja životna iskustva, Neva je, kaže nam, sigurna da ova posljednja promjena karijere nije zauvijek.

- Nikad neću napustiti odvjetništvo, to je jedan dio mene, a umjetnost i nakit su drugi. Jednostavno mi je oboje potrebno da se osjećam ispunjeno. Nakit me jako naučio strpljenju, a odvjetništvo upornosti i radu. U mojem slučaju jedno bez drugoga ne ide – rekla nam je Neva na kraju te dodala da ništa u životu ne bi mijenjala i kako bi, da može, opet izabrala isti poslovni put.

- Sve ovo učinilo me hrabrijom, jačom i boljom verzijom sebe, osobom koja nikad ne odustaje. Mislim da je vrlo važno izaći iz svoje zone komfora i napraviti potpuni preokret jer u tim momentima čovjek nauči najviše o sebi i tko je ustvari - zaključuje naša sugovornica.

"Zacrtati" svoj poslovni put nije uvijek lako i ponekad je teško saznati što nas istinski ispunjava u životu. No kao i u Nevinu slučaju, svaka nas promjena u životu nauči nešto novo. Koliko god nekad bila teška, ne treba je se bojati. Promjenu naprosto treba prihvatiti i iz nje izvući maksimum koji nam je donijela!

Zato što nas promjene čine onime što danas jesmo, pokrećemo Muzej statusa, jedinstveno web mjesto koje će nas podsjećati tko smo bili i koliko smo daleko odmaknuli. Uključite se i proslavite napredak koji ste postigli u životu tako što ćete s nama podijeliti screenshot starog statusa ili priče s društvenih mreža i reći nam što vam se u životu promijenilo. Najinspirativnije objave nagrađujemo fantastičnim nagradama >>> Muzej statusa!