Oni su druge osobe: Pogledajte impresivne dentalne makeovere

Svi bismo htjeli imati savršene bijele zube, no kad je riječ o odlasku zubaru većina posustaje. U nekim slučajevima odlazak se odgađa toliko dugo da zubi osim što se kvare, počinju i ispadati. Osim vizualnog problema, javlja se i bol koju ljudi suzbijaju lijekovima protiv boli umjesto da potraže stručnu pomoć. Na kraju, kada je situacija već kritična, javljaju se i financijski problemi jer si većina ljudi ne može priuštiti nove zube. Upravo zato, humanitarni dentalni makeover bio je dugogodišnja želja osnivačice Štimac centra dentalne medicine, Maje Jagodić Štimac, dr.med.dent.

- Puno mi se ljudi javljalo da im pomognem oko njihove dentalne situacije, a onda se na temelju toga prije 6 godina rodio projekt humanitarnog dentalnog makeovera. Prvi smo u Hrvatskoj pokrenuli ovakav projekt kako bismo ljudima koji si to ne mogu priuštiti rekonstruirali zube, vratili osmijeh i pružili nadu u bolji život. Promjene tih ljudi na kraju su nevjerojatne, fizički, ali još više psihički. - kaže naša sugovornica te dodaje da je predivno koliko se ljudi promijene iznutra i kako im s novim osmijehom poraste i samopouzdanje.

Budući da započinju prijave na novi natječaj, odlučili smo provjeriti kako su završili makeoveri iz prethodnih krugova.

Foto: Štimac centar

U Mirelinu slučaju karijes je bio prisutan na svim zubima i dentalna situacija bila je toliko loša da Mirela nije mogla više normalno funkcionirati, komunicirati, jesti i žvakati hranu te je svakodnevno trpjela jake bolove. Prvi korak bio je spašavanje zubi koje je bilo potrebno prvo izliječiti i nadograditi kako bi se mogao napraviti završni protetski rad odnosno keramički most na vlastitim zubima. U ovom slučaju slika zbilja govori tisuću riječi.

Foto: Štimac centar

Josip je imao očit manjak zubi te velik broj karijesa zbog kojih je svakodnevno trpio bolove. Nakon detaljnog pregleda u Štimac centru odlučili su da je potrebno izvaditi zube koji se ne mogu spasiti, a potom izliječiti one zahvaćene karijesom. Nakon prve faze nastavili su raditi mostove i keramičke krunice, što je na kraju rezultiralo osmijehom kojeg se Josip više ne mora sramiti.

Foto: Štimac centar

U Vesninu je slučaju riječ o potpuno bezuboj čeljusti na kojoj je morao raditi cijeli tim stručnjaka, uključujući oralnog kirurga, protetičara i dentalne tehničare. Najbolja opcija za fiksan rad (rad koji se ne vadi iz usta) bila je ugradnja zubnih implantata, što je danas jednostavan kirurški zahvat kojim se u kost stavljaju dentalni implantati - budući nosači zubnog mosta. Nakon toga Vesnina preobrazba bila je gotova, a osmijeh nikad blistaviji.

Foto: Štimac centar

Jasmina je na početku imala jako lošu situaciju u usnoj šupljini, velik nedostatak zuba i ogroman strah od stomatologa. Prvo su započeli s ugradnjom implantata, u slučaju zuba koji su nedostajali, a preostale su zube spašavali, liječili i nadograđivali te na kraju sve povezali u fiksnu konstrukciju keramičkim mostom. Time je Jasmina dobila nove zube, ali i prebrodila dentalnu fobiju.

Dentalna fobija ili strah od zubara problem je s kojim se bore mnogi ljudi. Upravo je to i jedan od razloga zašto je dentalno stanje u Hrvata tako loše. Pored slabe oralne higijene, neodlazak zubaru glavni je uzrok činjenice da svakom trećem Hrvatu nedostaje jedan zub.

- Naši su djelatnici posebno educirani za rad s pacijentima koji imaju izražen strah. Svi su postupci bezbolni jer pri svakom zahvatu koristimo lokalnu anesteziju kako pacijent ništa ne bi osjetio. Pri većim zahvatima kao što su oni iz područja implantologije na pacijentima koji pate od anksioznosti ili se boje možemo primijeniti svjesnu sedaciju. To je postupak kojim pružamo stanje smirenosti i smanjene svjesnosti. Sedacija omogućuje svjesno i neovisno disanje te mogućnost razgovora tijekom zahvata, a pacijent se kasnije samo djelomično sjeća zahvata. - objašnjava naša sugovornica te dodaje da je današnja medicina toliko uznapredovala da nema razloga strahu jer su svi zahvati brzi i bezbolni.

Da je u Štimac centru zbilja tako potvrđuje i istraživanje provedeno na portalu najdoktor.hr kojim su pacijenti našu sugovornicu izabrali kao jednu od najboljih stomatologa za 2016. 2017. i 2018. godinu.

Stomatologija im je u krvi

Ljubav prema stomatologiji ne gaji samo doktorica Jagodić Štimac, već i cijela njezina obitelj. Otac joj je radio u dentalnoj struci, sestra joj je stomatologinja, sin oralni kirurg, a kćer je na specijalizaciji iz stomatološke protetike.

- Stomatologija je zasigurno moj, a i životni poziv moje obitelji te definitivno mogu reći da je to naša obiteljska tradicija. Uvijek ću isticati kako se radi o plemenitom pozivu, a svaki novi osmijeh mojih pacijenata dodatno me motivira i ne dozvoljava mi da se ovime prestanem baviti. Počeci su bili itekako teški, osobito kada je bila riječ o privatnoj praksi koja je tih davnih godina bila zabranjivana. No od svoje vizije nisam htjela odustati. Sada je to posve druga priča, imamo svoj centar dentalne medicine koji broji 60 djelatnika, 14 doktora. Kontinuirano rastemo, a planiramo i daljnja širenja. - ističe naša sugovornica.

Foto: Štimac centar

Posao treba biti i hobi

Velike karijere uglavnom podrazumijevaju i neka odricanja u životu, no ne i u ovom slučaju.

- Jednostavno volim ono što radim i ne smatram to poslom. Stomatologija je moj život i mislim da posao ujedno treba biti i hobi. Ako u nečemu želiš biti dobar i uspješan, onda to trebaš i voljeti. Svaki dan, nakon ovoliko godina, i dalje s veseljem dolazim u ordinaciju, bez obzira na to što me tog dana čeka. Ako te posao ispunjava, onda nećeš ni smatrati da se nečega odričeš. - objašnjava doktorica.

Koliku ljubav naša sugovornica gaji prema svojoj profesiji pokazuje i činjenica da je ušla u top 2 finalistice izbora za poduzetnicu godine.

- Kada sam saznala da sam uvrštena u izbor za poduzetnicu godine, ostala sam ugodno iznenađena. Donedavno sebe nisam smatrala poduzetnicom, već isključivo liječnicom. Moj je poziv i dalje prvenstveno pomaganje ljudima, liječenje njihove dentalne situacije i vraćanje osmijeha. Poduzetništvo je nešto što se prirodno razvilo, ali i dalje na prvo mjesto stavljam svoj pravi poziv. To je sigurno poruka svakome tko ulazi u poduzetništvo: uvijek na prvo mjesto stavite ono što je vaša misija. - kaže naša sugovornica te dodaje da je druga poruka ego.

- Zaboravite na svoj ego, nismo najpametniji u svemu, shvatite u čemu niste dobri i okružite se ljudima koji znaju više od vas, koji će vam pomoći u onome što ne znate. - poručuje doktorica Jagodić Štimac.