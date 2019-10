On želi ostati u Hrvatskoj: 'Ne trebamo bježati od problema'

Bernard Faulend jedan je od onih iznimnih pojedinaca o kojima u medijima rijetko čitamo, a predstavljaju Hrvatsku na najbolji mogući način. Iako ima tek 18 godina, Bernard je vlasnik nekoliko medalja s olimpijada iz fizike te zlatne medalje osvojene ove godine u Moskvi na Međunarodnoj olimpijadi metropola. Podršku u pripremi za moskovsko natjecanje pružio mu je njegov mentor i profesor fizike u zagrebačkoj XV. gimnaziji - Marko Movre. On za Bernardov uspjeh ne uzima velike zasluge i kaže da su profesori u ovom slučaju samo katalizatori, odnosno usmjerivači na pravi put.

Pobjednički tim MIOC-a

Uz profesora Movrea djeluje još nekoliko profesora koji nastoje pomoći svakom učeniku koji pokaže potencijal za određeno područje. Ipak, Movre kaže da je s Bernardom posebna priča.

- Sa mnom ili bez mene, on bi svejedno bio takav - ističe profesor i dodaje da je s genijalcima poput njega lako raditi jer su izrazito motivirani. Ipak, Bernard tvrdi da je pomoć profesora Movrea značajna jer važan dio natjecanja prepušta njemu, a to je koordinacija.

- Povjerenstvo ocjenjuje naše testove, ali profesori ih također dobiju i odlučuju koliko bodova treba svaki učenik dobiti. Tu trebate imati profesora koji će odraditi dobar posao i povjerenstvu prezentirati neke stvari koje ste napisali jer su testovi opširni i imaju nekoliko desetaka stranica. Primjerice, ja sam jednu formulu napisao na malo drugačiji način i s drugačijim oznakama, ali da nije bilo profesora Movrea, koji je povjerenstvu ukazao na to, ja na tom zadatku ne bih dobio bodove - kaže Bernard.

Foto: Privatni album Marko Movre, Bernard Faulend

Učenje ne smatra oduzimanjem vremena

Kad stupite u razgovor s Bernardom, odmah ste svjesni da njegova razmišljanja nisu tipična za prosječnog osamnaestogodišnjaka. To nam je bilo jasno čim smo ga upitali kako su izgledale pripreme za natjecanja.

- Pripreme su trajale godinu dana jer se za takvu vrstu natjecanja ne mogu pripremati mjesec dana prije. No ja to ne bih nazvao pripremama, nego učenjem fizike. Na natjecanja idem jer me fizika zanima i zato učim o njoj, a pripreme teku usporedno s tim - kaže Bernard. Ljubav prema matematici, a kasnije i fizici, rodila se još u osnovnoj školi, a upisom na MIOC, Bernard je nastavio napredovati te je odmah u prvom razredu ostvario izvrsne rezultate na državnom natjecanju. Upravo je zbog toga u 2. razredu pozvan na olimpijadu.

- Tu sam dosta trebao učiti i savladati cjelokupno gradivo srednje škole iz fizike i matematike jer to olimpijada zahtijeva - kaže Bernard. Ipak, usprkos tome što mora uložiti puno vremena i truda da bi postigao takve rezultate, naš sugovornik ima dosta slobodnog vremena.

- Sve ovisi o danu. Ako mi je neki dan naporan, onda ću taj dan učiti manje, a drugi dan više. Moja motivacija ono je što mene tjera na rad, a ne vanjski faktor, u smislu da moram učiti za test. Slažem se da fizika traži vremena, ali za mene to nije oduzimanje vremena - poručuje Bernard te otkriva da, osim što odmara, u slobodno vrijeme voli svirati klavir.

Genijalci su sasvim normalni ljudi

Svi ćemo se složiti da u medijima postoji određeni stereotip kad je riječ o genijalcima. Uglavnom ih se prikazuje kao čudne i asocijalne pojedince kojima je njihova profesija sve na svijetu. Upitali smo Bernarda što on misli o takvom prikazu.

- Ljudi koji su postizali vrhunske rezultate i koji su napravili temelj moderne fizike, poput Einsteina, Schrödingera, Heisenberga i Plancka, većinom su bili normalni ljudi. Imali su obitelj, bavili su se i drugim područjima; filozofijom, glazbom... Oni koji na natjecanjima postižu najbolje rezultate, uz rijetke iznimke, ljudi su koji žive standardnim životom - kaže Bernard i dodaje da smatra kako se članovi društva koji postižu prosječne rezultate opravdavaju time da oni nisu genijalci jer su genijalci čudni, ali generalne poveznice tu nema.

Foto: Privatni album Predstavnici Grada Zagreba na 4. Međunarodnoj olimpijadi metropola održanoj u Moskvi 2019. godine

Uspjeh želi graditi iz Hrvatske

Budući da Bernard sljedeće godine postaje student, zanimalo nas je koji će fakultet postati bogatiji za jedan ovakav talent i koji su mu daljnji planovi u karijeri.

- Planiram se baviti područjem primijenjene znanosti, kombinacijom otkrivanja i primjene novootkrivenog u tehnici. Stoga mislim da odabir pada na FER ili fiziku na PMF-u - otkriva naš sugovornik. Budući da je fizika ono u čemu briljira, upitali smo ga ima li neke uzore, odnosno osobe koje ga motiviraju u tom području.

- Ljudi prema kojima imam posebno poštovanje oni su koji su u svom profesionalnom području vrhunski na svjetskoj razini, ali to postižu iz Hrvatske - kaže Bernard i otkriva da unatoč tome što u društvu postoje problemi, dugoročno gledano, on svoju budućnost vidi u Hrvatskoj.

- Smatram da ne trebamo bježati od problema, nego je bolje pokušati naše društvo poboljšati. Iako ne isključujem kratkotrajni odlazak iz Hrvatske, ipak bih volio ostati raditi ovdje - zaključuje Bernard.