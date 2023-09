POČASTITE SVOJE NEPCE

Ovaj mjesec zaputite se na Kvarner i kušajte jela od srdela, tune, skuše i druge plave ribe

Piše 24ContentHaus

Pune važnih nutrijenata, poput proteina, vitamina D i omega-3 masnih kiselina, ribe su među najzdravijim namirnicama. No kao narod jedemo premalo ribe. Zato do 15. 10. iskoristite priliku da to promijenite