Ovi kineski proizvodi ruše apsolutno sve naše predrasude

Nemoguće je ignorirati veliku tehnološku promjenu Kine, od države koja se isprva smatrala ''copycat'' zemljom proizvoda niske kvalitete, do jednog od najvećih tehnoloških divova. Osim što proizvodi kvalitetom itekako mogu parirati nekim vodećim brandovima, kineski proizvodi također imaju realnije cijene, a pružaju očekivanu kvalitetu. Naravno, s obzirom na to da u svakom žitu ima kukolja, ne možemo očekivati da će apsolutno svi proizvodi iz neke zemlje imati jednaku kvalitetu, uzmite za primjer bilo koju drugu državu, pa i Hrvatsku. Ali, ono što svakako stoji jest činjenica da su naše predrasude o generalno lošim proizvodima iz Kine postale neutemeljene.

Hubsan – dronovi

Borba dronova i njihovih proizvođača danas je jedna od najvećih tehnoloških utrka. Dronovi cijelu priču oko snimanja videa odvode na sasvim novu razinu pa je pitanje vremena kada će svaki drugi stanovnik posjedovati jedan dron u svom kućanstvu. Vrijednost ovog izuma prepoznao je i kineski proizvođač Hubsan čiji proizvodi ne konkuriraju samo cijenom već i kvalitetom mnogim stranim proizvođačima. Tako je njihov model Hubsan H301S SPY HAWK otporan na udarce te može letjeti čak 30 minuta, što je puno ako uzmete u obzir vrijeme letenja ostalih dronova u tom rangu. Također dolazi s 4k rezolucijom i napravljen je od laganog materijala kako bi dobio na brzini pri letenju, a sve to sa zadovoljavajućim omjerom cijene i kvalitete.

Foto: Guliver/Shutterstock

Xiaomi – pametni mobiteli

Znate i sami da svaki put kad želimo novi mobitel, uvijek gledamo kako najbolje proći za manje novaca. Tako na tržištu nerijetko nalazimo uređaje čija cijena daleko nadmašuje naš budžet i uvijek se pitamo jesu li zapravo vrijedni te cifre. Zato smo nemalo iznenađeni kad guglanjem mobitela naletimo na dva mobitela sličnih specifikacija, ali različite cijene. U tom trenutku postajemo sumnjičavi i pitamo se zašto je proizvod iz Kine toliko povoljniji i hoćemo li dobiti jednaku kvalitetu odlučimo li se za njega. Razlog leži u činjenici da je proizvodnja kineskih mobitela daleko povoljnija jer je radna snaga jeftinija te nema troškova transporta kao kod velikih brendova s obzirom na to da se sve proizvodi – lokalno. Zato je cijena niža, a kvaliteta jednaka. Mobitel cijene 6 tisuća kuna i onaj koji košta 1000 kuna mogu imati jednak životni vijek jer je najvažnije koliko vi sami čuvate mobitel, odnosno koliko vam puta padne ili se na neki drugi način ošteti.

Primjerice, Xiaomi Mi A1 pametni je mobitel kineskog brenda Xiaomi, koji spada u rang mobitela koji mogu zadovoljiti potrebe prosječnog korisnika mobitela za prilično povoljnu cijenu. No, ako su vaši zahtjevi za mobitelom nešto veći, odnosno želite bolje specifikacije, Xiaomi Mi MIX 2 trenutno je najbolji Xiaomi na tržištu te je odličan za sve one koji obožavaju ''okidati'' selfieje sa svojom 12-megapikselnom kamerom straga, i 5-megapikselnom prednjom kamerom s intenzivnim beauty modeom. Ovom mobitelu u prilog idu i Snapdragon 835 procesor te 5.99" zaslon od ruba do ruba, koji mu osigurava lijep izgled.

U prilog kineskim brendovima ide i analiza centra za istraživanje tržišta China Skinny, koje je potvrdilo da se među top 10 brendova mobitela koje Kinezi koriste nalaze isključivo kineski proizvođači, a pri vrhu se nalazi i spomenuti Xiaomi.

Anker – pomoćna oprema

Foto: Guliver/Shutterstock

Slušalice, USB kablovi i prijenosni punjači su nešto što koristi skoro svaka osoba, a Anker je jedan od kvalitetom i cijenom najboljih proizvođača navedene opreme. Tvrtku je osnovao Steven Yang koji je prije toga radio kao inženjer u Googleu, a tvrtka Amazon je Anker 2015. godine svrstala na prvo mjesto vodećih brendova u proizvodnji prijenosnih punjača. Još uvijek mislite da je kineska kvaliteta upitna?

Alibaba - kineski online gigant

Ne možemo spominjati kineske brendove a da pritom ne spomenemo jednu od najpopularnijih online stranica za kupovinu na svijetu - Alibabu. Ova kineska bajka počinje u prosincu 1999. godine kada skupina od 18 ljudi, predvođena Jackom Maom, pokreće veliko online tržište pod nazivom Alibaba. U 19 godina od svog osnutka u malom stanu u Hangzhou, kineska tvrtka procvjetala je u jednu od najraznolikijih i najvrednijih korporacija na svijetu. Danas se Alibaba natječe na globalnoj razini i u nekoliko slučajeva, nadmašuje sve više prisutnih američkih kolega, uključujući Google, Amazon, PayPal i eBay.

Stoga, ako se u budućnosti dvoumite oko kupnje kineskih prozivoda, imajte na umu da se Kina kao zemlja tehnologije odavno digla iz pepela nekvalitetnih ''made in China'' proizvoda.