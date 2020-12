Kaže se da je čistoća pola zdravlja, a s tim bi se moglo složiti i dvije trećine hrvatskih građana, koji su u istraživanju portala "Ja TRGOVAC" izjavili da se tuširaju svaki dan. S druge strane, manje pozornosti higijeni tijela iskazuje njih 6%, koji se tuširaju samo jedanput na tjedan. No ponekad svakodnevno tuširanje nije dovoljno ako svaki put "preletimo" neka mjesta i ne očistimo ih dobro. Koji su to zanemareni dijelovi tijela i zašto ih više ne biste trebali preskakati, doznajte u nastavku.

Pupak

Titula za najzanemareniji dio tijela odlazi pupku, koji je mnogima ujedno najomraženiji dio tijela, a takvi slobodno mogu reći da boluju od omfalofobije, odnosno iracionalnog straha od pupka. Tamno i vlažno područje idealno je za razvoj bakterija, koje su uglavnom bezopasne, ali u nekim slučajevima mogu uzrokovati svrbež ili infekciju. Zato nakon svakog tuširanja ručnikom osušite pupak, a očistiti ga možete štapićem za uši.

Ispod noktiju

Prema izvješću UNICEF-a, kad bi svaki kuhar oprao ruke sapunom prije kuhanja, stopa respiratornih infekcija u svijetu bi se smanjila za 25%, upola manje ljudi imalo bi proljev, a sve bi to godišnje spasilo i do milijun života. No svi već znamo, posebno ove godine, važnost pranja ruku, ali ne znaju svi kako to učiniti ispravno. Prema istraživanju Sveučilišta Aston, nokti 24% muških i 15% ženskih ispitanika sadržavali su štetne bakterije koje mogu uzrokovati proljev. Zato je, osim redovitog pranja ruku sapunom, važno mehanički očistiti područje ispod noktiju. To možete učiniti drvenim ili metalnim štapićima namijenjenim za to ili nježnom četkicom.

Testisi

Testisi su osjetljivo područje u svakom smislu, a neugodan miris jedan je od problema s kojim se svaki muškarac može susresti. Kada dođe do povišenja tjelesne temperature ili podizanja razine hormona stresa (npr. tijekom vježbanja ili psihičkog stresa), apokrine žlijezde izlučuju na površinu znoj neugodna mirisa. Zato je važno tijekom tuširanja oprati i ovaj dio, a u posljednje vrijeme postoje i specijalizirani proizvodi za njegu upravo testisa. Tzv. Jajoper sadrži čak 97% prirodnih sastojaka i zato je idealan za delikatno intimno područje muškaraca. Nakon tuširanja također je iznimno važno u potpunosti osušiti područje.

Između prstiju

Iako je neizbježno da su nam stopala mokra u vrijeme tuširanja, to ne znači i da su dobro oprana. Budući da razvoju infekcije pogoduje vlaga (znoj), najčešće pogođeno područje je između prstiju. Simptomi su gotovo uvijek vezani za kožu, a uključuju oštećenja kože, kao što su mjehurići, pukotine i ranice, ljuštenje, svrbež i neugodan miris. Budući da nastaju rane, moguće su sekundarne bakterijske infekcije, koje su zapravo najveća opasnost za zdravlje. Najpoznatija gljivična infekcija stopala je tzv. atletsko stopalo, koje uzrokuje ljuštenje i jak svrbež. Često se javlja kod sportaša zbog zatvorene sportske obuće i znojenja nogu.

Iza ušiju

Ako niste oprali kosu, velika je vjerojatnost da niste oprali ni područje iza uha, koje često zaboravimo jer ga između ostalog ni ne vidimo. Ondje se nalazi žlijezda lojnica koja na mokroj koži luči sebum, odnosno masnu supstanciju koja može imati neugodan miris. Zato ne zaboravite ručnikom očistiti područje iza ušiju čak i kad ne perete kosu, a to posebno vrijedi za one koji nose naušnice ili piercinge.

Još otkad je Antoine Philips van Leeuwenhoek u 17. stoljeću svijet upoznao s bakterijama, nismo pronašli mjesto na kojem se one ne nalaze. Neke od njih su dobre i korisne, a neke štetne za zdravlje, pa čak i smrtonosne. No nasreću, velik dio problema rješava običan sapun, koji je postao pravi saveznik našeg zdravlja. Zato ne podcjenjujte naše nevidljive neprijatelje i dajte šansu higijeni.