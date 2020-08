Ovo su najbolji savjeti za shopping: Jeste li ih i vi dobili?

Dok ga jedni preskaču, drugima služi kao odlična antistresna terapija. No jedno ne možemo osporiti - u shopping svi moramo! Zato u tekstu otkrijte kako iz njega izvući ono najbolje i usput ne isprazniti novčanik

<p>Odlazak u kupnju ili shopping svakodnevna je aktivnost koju neki više a neki manje vole obavljati. Bilo kako bilo, odlučili smo šopingholičare <strong>dodatno inspirirati</strong>, a sve ostale ohrabriti i dati nekoliko trikova za što ugodnije iskustvo. Pogledajte koje su to savjete s nama podijelili čitatelji.</p><h2>1. Kupite ako vam ne izlazi iz glave</h2><p>Koliko ste se puta našli u situaciji da ste se premišljali o tome trebaju li vam baš te štikle, novi televizor ili nešto drugo? U kupnji su često cijene <strong>presudan faktor</strong>, no kako govori naša sugovornica, ponekad se trebamo nagraditi. Ako vam stvar ne izlazi iz glave, možda biste je trebali kupiti. </p><p>- Savjet koji sam davno dobila od prijateljice bio je taj da, ako vidim neki 'komad' i on mi ne izlazi iz glave, nije vrijedan razmišljanja o tome<strong> trebam li ga ili ne</strong>. Radim vrlo stresan i naporan posao, pa zašto se onda ne bih mogla s vremena na vrijeme počastiti - govori Marija (24).</p><h2>2. 'Pobjegnite' u shopping sami</h2><p>Kad idemo u veći shopping, dodatan par ruku može biti koristan, no kod onih manjih kupnji često zažalimo zbog odluke o aktivnosti u paru. A shopping nikako <strong>ne bi trebao uzrokovati stres</strong>, naprotiv. Neka su istraživanja pokazala kako upravo kupnja smanjuje razinu stresa i popravlja raspoloženje, posebice nakon napornog radnog tjedna.</p><p>- U shopping najviše volim ići sama zato što tako ne ovisim ni o kome. Ne moram ići u trgovine koje ne želim, a uvjeravanje prijateljice da u odjevnoj kombinaciji ne izgleda debelo zna biti naporno. Kupnja bi svima trebala biti <strong>antistresna terapija</strong>, a ne udovoljavanje tuđim željama. Nije sebično ponekad izdvojiti vrijeme za sebe - ističe Ivana (30).</p><h2>3. Ne morate uvijek pratiti trendove</h2><p>Trendovi su tu da bi nas<strong> inspirirali</strong>, no zašto bismo ih morali slijepo pratiti? U moru već viđenih kombinacija vrijeme je da pronađete svoj autentičan stil kojem nitko <strong>neće moći konkurirati</strong>. Naravno, tajna je udobnosti, ali i u tome da pronađete kroj koji najbolje odgovara vašoj liniji.</p><p>- Savjet koji sam dobio bio je da kupujem ono što mi se sviđa, a ne ono što nose ostali. Ako se ne mogu odlučiti, vjerojatno mi ili ne treba ili je samo hir. Tako sam mnogo puta odustao od kupnje gluposti i odabrao <strong>samo najbolje komade</strong>. A osim toga, znati koja veličina ili kroj odgovaraju vašem tijelu veliki je plus. Ne ustručavajte se eksperimentirati - kaže Bruno (34).</p><h2>4. Saznajte što drugi govore za proizvod</h2><p>Kupci su danas osvješteniji no nikad, pa prije kupnje puno istražuju o proizvodu koji kupuju. Kako kaže Lena (28), dobila je jedan <strong>savjet vrijedan zlata</strong>, a primjerice kozmetiku, obuću i dodatke uvijek provjerava na više mjesta.</p><p>- Meni je najbolji savjet da uvijek gledam donje police u trgovinama jer su na njima obično proizvodi s nižim cijenama. A ako kupujem kozmetičke proizvode, torbice, cipele i slične modne dodatke, u <strong>Facebook grupama</strong> 'specijaliziranim' za shopping potražim mišljenje drugih žena, pa ako većina kaže da je super - kupujem! - objašnjava Lena (28).</p><h2>5. Cjenkanje nije samo za tržnicu</h2><p>I za kraj, pokušajte <strong>uštedjeti</strong> gdje god stignete. Kako govori naš posljednji sugovornik, mnoge trgovine imaju raznovrsne pogodnosti za kupce, koje <strong>svakako valja iskoristiti</strong>. Ne ustručavajte se pitati jer tako možete sačuvati koju kunu u džepu.</p><p>- Uvijek se cjenkajte, i to ne mislim samo na placu ili buvljaku. Trgovci u trgovinama imaju određeni postotak s kojim mogu kupcu izaći u susret ako se radi o većoj kupnji ili nekoj skupljoj stvari. Ponekad se dogodi da je <strong>akcija na gotovinu</strong> ili neku karticu. Znači, nemoj se sramiti pitati - tko pita ne skita i prođe jeftinije - zaključuje Marko (45).</p><p><strong>A koji biste savjet vi podijelili drugima?</strong></p>