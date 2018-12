Ove stvari morate imati u svom autu tijekom zimskih putovanja

Bez obzira na to idete li na kraći ili duži put, sve dok vani traju zimski uvjeti, u automobilu morate imati nekoliko iznimno važnih stvari koje će vam u trenucima loših vremenskih uvjeta biti od velike pomoći. Nakon što ste spakirali odjeću, obuću i ostale potrepštine, vrijeme da provjerite imate li i sljedeće stvari označene na svojoj check listi.

Strugalica za snijeg, krpa i tekućina za vjetrobranska stakla

Pored rezervnog kotača i pripadajuće opreme te sigurnosnog trokuta i reflektirajućeg prsluka, ovo je jedna od najvažnijih stvari koje trebate imati u svom automobilu. Naime, ponekad meteorolozi ne pogode točnu prognozu pa ako ste na putu, upravo u tim trenucima trebate biti spremni na neočekivano. Snijeg i led na automobilu mogu vam otežati vidljivost ili mogu, tijekom vožnje, s vašeg auta pasti na drugi i tako uzrokovati sudar. Zato, za svoje dobro, ali i dobro svih ostalih sudionika u prometu, u automobilu obavezno imajte strugalicu za snijeg/led i krpu. Uz to, potrebno je imati i sredstvo za vjetrobranska stakla, ali pritom obavezno provjerite ima li antifriz u sastojcima kako bi spriječio smrzavanje stakla. Čišćenje auta takvim sredstvom omogućit će vam bolju vidljivost na cesti.

Lopata, rukavice i deke

Naravno, lopata ne mora zauzimati cijeli prtljažnik, ali svakako trebate imati jednu malu koja će vam pomoći ako zapnete u snijegu. Naročito u situaciji kad ne morate na hladnoći čekati vučnu službu, već si sami možete osloboditi put. Sad kad imate lopatu i strugalicu za snijeg, vrijeme je da se opskrbite i jednim dobrim zimskim rukavicama. Naime, struganje leda i čišćenje snijega može potrajati i do sat vremena, a s obzirom na hladne zimske uvjete ne bi bilo naodmet da se osigurate od ozeblina. Također, bolje ćete očistiti auto ako se i vi sami ne smrzavate na hladnoći. Pobrinite se za to da imate i dvije do tri deke jer nikad ne znate koliko ćete vremena provesti na hladnoći dok po vas ne dođe vučna služba. Naročito, ako ne možete upaliti grijanje u autu.

Foto: Pexels

Sol, pijesak, uže i lanci

Ako upadnete u snijeg, sol i pijesak u toj će vam situaciji biti pravi spas s obzirom na to da ovi grubi materijali pomažu vašim gumama da dođu do vuče ako je vozilo zaglavljeno u snijegu. Sol ili pijesak pospite u blizini guma i po putu kojim se automobil kreće kako biste ga izvukli iz skliske situacije. Što ako to ne upali? Uže za vuču i lanci najbolji su način da izvučete auto, kojemu prethodno nisu pomogli ni sol ni lopata, iz dubokog snijega. Stoga bi oni uvijek trebali biti spremljeni negdje u vašem prtljažniku.

Kutija prve pomoći

Iako je prva pomoć obvezna nije na odmet provjeriti je li ona potpuna. Unatoč tome što svi mislimo da je naša oprezna vožnja dovoljna, može se dogoditi da prokliže neki drugi automobil koji ide u našem smjeru. U tom slučaju najbolje bi bilo da imate sva potrebna pomagala kako biste pomogli sebi ili unesrećenima na cesti do dolaska hitne pomoći. A budući da su vani zimski uvjeti, to bi moglo potrajati... Kutija bi također trebala imati valjan rok trajanja jer se u protivnom smatra neispravnom.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kablovi za paljenje

Hladno vrijeme također može utjecati na akumulator pa nećete moći pokrenuti auto ako je baterija mrtva, što znači da nećete moći koristiti grijanje svog automobila. Zato je potrebno imati asa u rukavu, odnosno kleme kako biste se izvukli iz ove situacije. Uz to, ako vozite dizelaša svakako koristite vrhunsko gorivo za zimske uvjete poput Eurodiesel Arktik goriva koje se ne smrzava na temperaturama do -30°C, a možete ga natočiti na Ininim maloprodajnim mjestima.

Svjetiljka ili reflektor

Imajte na umu to da snježna oluja smanjuje vidljivost tijekom putovanja, neovisno o tome je li dan ili noć. Zato je uvijek dobro u prtljažniku imati reflektor ili svjetiljku. Osim što će pomoći servisnim vozilima da vas brže uoče, svjetiljka vam omogućava kretanje po mraku ako znate da se negdje u blizini nalaze kafić, restoran ili hotel.

Sada ste spremni za putovanje!