Pokretači našega gospodarstva: Evo u čemu najčešće griješe, a gdje leži njihova prava snaga

Prema podacima Svjetske banke, čak 90% svjetskih poduzeća moguće je kvalificirati kao mala i srednja poduzeća. I upravo takva poduzeća osiguravaju 50% radnih mjesta u svijetu te značajno pridonose globalnom gospodarskom razvoju. Konkretnije, formalna mala i srednja poduzeća pridonose s do 40% nacionalnog dohotka (BDP-a) u gospodarstvima u nastajanju, ali ti su brojevi znatno veći uključimo li u tu statistiku i neformalna (neregistrirana ili slabo registrirana) mala i srednja poduzeća.

Svjetska banka procjenjuje da će rastuća globalna radna snaga do 2030. stvoriti potražnju za oko 600 milijuna radnih mjesta i baš zbog toga bi razvoj malih i srednjih poduzeća trebao biti prioritet za većinu vlada diljem svijeta.

Foto: Shutterstock

Financijska podrška poduzetnicima

Međutim, trenutne statistike pokazuju da prvu godinu poslovanja obično "preživi" 80% takvih poduzeća, drugu godinu 70%, petu godinu 55%, a desetu samo 35%. Jedan od najčešćih razloga za ovakvu silaznu putanju te, zapravo, najveća prepreka koja malim i srednjim poduzećima ograničava rast odnosi se na pitanje financiranja.

Upravo su taj problem prepoznale tvrtka Philip Morris Zagreb te ACT Grupa, koje su povodom toga zajednički osmislile program potpore impact poduzetnicima u Hrvatskoj pod nazivom "Pokreni nešto svoje". Program je zamišljen tako da potiče poduzetnike s pozitivnim društvenim utjecajem te korisnicima pruža mentorstvo u razvoju poduzeća i bespovratna sredstva. Više o programu i ovogodišnjim korisnicima porazgovarali smo s Dijanom Najjar Raškaj, koordinatoricom projekta "Pokreni nešto svoje" u kompaniji Philip Morris Zagreb, i Anom Brigović, voditeljicom poslovnog razvoja u ACT Grupi.

- Mikropoduzetnici su jedni od pokretača gospodarstva, oni stvaraju radna mjesta i u tome počivaju njihova važnost i snaga. Volim reći da je ovaj projekt kao kotač koji se stalno okreće i nikad ne staje nego kontinuirano iz onog početnog stvara nešto novo, nešto veće i značajnije. Kroz ovaj je program do sada prošlo 48 poduzetničkih projekata koji su na tržište donijeli kreativna i održiva poslovna rješenja s dodanom društvenom vrijednosti - istaknula je na početku našeg razgovora Dijana.

Foto: Pokreni nešto svoje

Društveni povrat programa se utrostručio

A osim što su dali vjetar u leđa mnogim poduzetničkim projektima, kao jednu od najvećih prednosti ovog programa Dijana ističe to da kroz njega svi - dobitnici, ACT grupa i Philip Morris Zagreb - ostvaruju pozitivan društveni povrat.

- Kontinuirano mjerimo povrat društvene investicije (SROI) ovog programa i mogu sa zadovoljstvom reći da on raste iz godine u godinu, što potvrđuje iznimnu vrijednost ovog programa. Tako smo u početku krenuli s malo manje od 2 eura društvene vrijednosti, a u 2022. uložena sredstva gotovo smo utrostručili u vrijednosti ostvarene društvene dobrobiti. Konkretno, na svaki euro koji je kompanija Philip Morris Zagreb uložila u program stvorili smo 2,96 eura društvenog dobra. U sedam godina programa naš ukupni SROI je 2,5, odnosno na do sada uloženih 655.000 eura u impact poduzetništvo to znači gotovo 1,65 milijuna eura ostvarenog društvenog povrata - objašnjava.

Izuzev toga što ostvaruju pozitivan društveni povrat, čini se da je ovaj projekt snažno utjecao na mnoge zaposlenike Philip Morris Zagreb, koji se rado uključuju i sudjeluju u njemu, upoznaju dobitnike, kupuju te preporučuju njihove proizvode i usluge. To je, prema Dijaninu mišljenju, zaista lijep dio priče, koji u početku programa nisu ni očekivali.

Foto: Shutterstock

Program ima i mentorsku podršku

Kako doznajemo, akceleracijski program "Pokreni nešto svoje" poprilično je intenzivan i sastoji se od online tečaja sa šest predmeta, grupnih radionica i jedan-na-jedan mentorstva sa specijaliziranim stručnjakom u područjima koja se polaznicima pokažu potrebnima. Tijekom pružanja podrške polaznici također dobiju trajno redovno praćenje u poslovnom razvoju od ACT Grupe, tako da i oni koji su sami sebi šefovi imaju s kim prokomentirati i evaluirati svoje odluke.

- Informacije i znanja koja prenosimo u okviru programa vrlo su pristupačna i odmah primjenjiva na vlastito poslovanje, tako da i oni koji nisu početnici mogu uz pomoć online tečaja, primjerice, poboljšati svoj poslovni model ili razviti neku novu tržišnu strategiju. Program je uvijek visoko prilagođen upravo polaznicima koji dođu, pa se i grupne radionice organiziraju prema onome što svima koristi, a mentorstva su visoko specijalizirana i uvijek upravo u onim područjima u kojima tvrtki nedostaju stručnost i resursi. Ovaj akceleracijski program sasvim je drugačiji i po tome što sve polaznike učimo kako upravljati svojim utjecajem na društvo i okoliš te kako ga mjeriti - kaže.

S obzirom na to da je nedavno završilo šestomjesečno mentorstvo u kojem su sudjelovali ovogodišnji dobitnici natječaja, Ana je iskoristila ovu priliku kako bi istaknula da je prošlogodišnja generacija bila odlična jer je većina njih ostvarila svoje postavljene ciljeve, a ostali su ipak s vremenom shvatili da trebaju pivotirati u poslovnome modelu.

'Svaka je pogreška prilika za učenje'

Inače, odabrani hrvatski impact mikropoduzetnici i poduzetnici ovogodišnjeg natječaja, koji su bili mentorirani, a potom i sufinancirani s ukupno 50.000 eura u cilju podrške rastu i razvoju njihova poslovanja, bili su: Arya Intimo, IDDI, Green Energy Pal, Reducos Software, JouJou, Ri Rock, Red Fork, Tiflotehna, Pakra i Slaven Abdović - BeDry. Na temelju njihova rada, ali i rada drugih poduzetnika koji su dobili priliku proći kroz ovaj program te onih koji su samo poslali prijavu, Ana je primijetila u čemu naši poduzetnici najčešće griješe, a u čemu leži njihova najveća kvaliteta.

Foto: Pokreni nešto svoje

- Sve su pogreške dragocjeno iskustvo i prilika za učenje, pa stav da treba izbjegavati greške nikako nije put poduzetništva ili rasta. Ono što znamo primijetiti kod 'ideja' razvojnog stadija, budući da dobijemo od 350 do 400 prijava svake godine, jest to da ima onih koji zaziru od prodaje i zamišljaju da će prodaju raditi netko drugi ili da će se startup financirati od investicija. To je zabluda jer, ako nema prodaje, to jest tržišne validacije, neće biti ni investicija. Također, ako nisi voljan prodavati vlastiti proizvod, onda tu nedostaje poduzetničkog mindseta - govori i dodaje:

- Odlike naših poduzetnika su ustrajnost, optimizam i disciplina. Tako da je uistinu privilegij svakodnevno raditi s našim poduzetnicima i biti im podrška - objašnjava te za kraj najavljuje da njihov akcelerator sad počinje s osmom iteracijom te se prijave za natječaj "Pokreni nešto svoje" za 2024. počinju krajem veljače.

Imaš dobru ideju? Želiš razviti nešto super? Poslovati bolje? “Pokreni nešto svoje” program je potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te korisnicima pruža mentorstvo u razvoju poduzeća i bespovratna sredstva. Više informacija i vijesti o početku novoga kruga natječaja pratite na službenoj stranici programa.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku potpora

društveno odgovorno poslovanje

poduzetnici