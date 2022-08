Priča o najraseljenijoj naciji: Znate li da Hrvati žive na baš svakom svjetskom kontinentu?

Osim što smo jedna od najuspješnijih sportskih nacija na svijetu, Hrvatska se može pohvaliti titulom najraseljenije nacije na svijetu. Naime, iako nas, prema posljednjem popisu stanovništva, ima malo više od 4 milijuna, možda će vas iznenaditi to da u svijetu živi gotovo jednako toliko Hrvata, preciznije 3,2 milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, koji nastoje širiti kulturu i ljepote naše domovine. Kamo sreće kad bi se svi vratili u Lijepu Našu, zar ne?

Međutim, iako su neki, nažalost, izgubili kontakt sa svojim korijenima, postoje i oni koji se svog obiteljskog stabla prisjećaju s nostalgijom. Jedan od primjera je obitelj Papić s otoka Brača, koja je u 20. stoljeću emigrirala u Čile, koji, usput rečeno, danas ima oko 200.000 hrvatskih potomaka.

- Riječ je o lozi moje prabake. Njezin je brat s Brača emigrirao sa samo 17 godina. Izabrao je Čile jer se u njegovo vrijeme onamo emigriralo s Brača. Premda se on nikad nije vratio u domovinu, u svoju je djecu ugradio ljubav prema zemlji. Sjećam se da su jedne godine došli na Brač pred obiteljsku kuću. Došli su, kako mi je baka prepričavala, jer su htjeli vidjeti uživo očev rodni kraj i kuću. Stali su pred nju i počeli plakati. Vratilo ih je to u priče koje im je njihov tata redovito pričao jer je, kako su rekli, uvijek nastojao u svoju djecu ukorijeniti njihovo pravo podrijetlo – ono bračko. Uostalom, mislim da se ne moramo brinuti o tome znaju li u Čileu sve o Hrvatskoj jer su već 1975. na nacionalnom izboru ljepote imali Hrvaticu - Anu Papić Marinović - rekla nam je 26-godišnja Iva.

Ne zaboravimo spomenuti ni to da Čile danas ima predsjednika hrvatskih korijena, Gabriela Borica, čiji su preci podrijetlom s otoka Ugljana. A za sve ljubitelje meksičkih sapunica, ne smijemo zanemariti to da je i slavna glumica Gabriela Spanic podrijetlom iz naše domovine. Gabriela je jednom prilikom izjavila da obožava zemlju svoga oca i kako se nada da će više vremena provoditi u Hrvatskoj sa svojim sinom, kojeg je također jednom prilikom dovela u posjet rodnom kraju.

Dobar glas Hrvata

Osim 200.000 hrvatskih potomaka koji žive u Čileu, na Novom Zelandu danas živi čak 100.000 Hrvata i njihovih potomaka, a malo više od 2500 njih ima hrvatsko državljanstvo. Novozelandski Hrvati toliko njeguju svoje podrijetlo da otvaraju mnoge centre i škole za učenje hrvatskog jezika, a sve kako bi svoje rodno nasljeđe mogli prenijeti na nove naraštaje, koji će se, tko zna, možda jednom vratiti u Hrvatsku.

Kod Novozelanđana je posebno i to što su iznimno sretni i ponosni kad im u obitelj stigne Hrvat ili Hrvatica. Znate li zašto? Jer znaju da u starosti neće završiti sami u staračkom domu nego će se o njima brinuti obitelj. A obitelj je, složit ćete se, jedna od temeljnih vrijednosti utkana u svijest svakog Hrvata, bez obzira na kojem se kontinentu nalazio.

Oni se svake godine vraćaju 'doma'

Jeste li znali da u Hrvatskoj postoji i jedno mjesto koje danas zbog masovnog iseljeništva ima tek stotinjak ljudi i samo osam prezimena? Riječ je o otoku Susku, koji je nekad bio najgušće naseljeno mjesto na Jadranu. Procjenjuje se da sušačka dijaspora sa sjedištem u SAD-u trenutno ima između 2500 i 4000 ljudi.

A koliko je Suščanima stalo do svoje domovine, potvrđuje i podatak da je John Matesić u Hobokenu 1948. godine osnovao Društvo Svetoga Mikule od Suska s ciljem pružanja potpore svim obiteljima s hrvatskog otoka koje su se doseljavale u SAD. Od 1985. društvo ima sjedište u New Jerseyu, gdje susački iseljenici osnivaju razne udruge, a sve kako bi očuvali svoju baštinu. Za opstanak hrvatskog identiteta u tuđini brinu se, između ostalog, nogometni klub Sansego, osnovan 1960., i Sušačka klapa, koja uskoro obilježava 50 godina postojanja.

Susak je, također, jedno od iseljeničkih žarišta u Hrvatskoj kojem se s mnogo ljubavi redovito vraćaju njihovi nekadašnji stanovnici. Na otoku se od 1985. godine svake posljednje nedjelje u srpnju slavi Dan iseljenika, kad se bivši Suščani i njihove obitelji okupljaju na otoku kako bi odali počast svome nasljeđu i nastavili održavati kontakt s preostalim stanovništvom. Oni su, nesumnjivo, jedni od Superhrvata!

Hrvatska dijaspora u Sjedinjenim Državama

Najviše hrvatskih iseljenika danas živi upravo u SAD-u, a hrvatska je dijaspora u Americi jedna od najbrojnijih u svijetu. Danas u SAD-u živi više od milijun Hrvata i njihovih potomaka, najviše ih je u Chicagu - čak 150.000.

Dolazak Hrvata u Ameriku bio je, naime, dio europskog migracijskog procesa. Hrvati su bili jedni od prvih Europljana u Americi, a prema zapisima povjesničara, na Kolumbovim brodovima plovilo je i nekoliko dubrovačkih pomoraca. Kolonija u Ebenezeru u Georgiji vjerojatno je bila mjesto prvog masovnog doseljavanja Hrvata u SAD.

Osim mnogobrojnih udruga i zajednica koje okupljaju Hrvate, u SAD-u čak postoji radijska postaja Glas slobodne Hrvatske, koja se može slušati na području država New York, New Jersey i Connecticut. Zanimljivo je da je od početka emitiranja do danas ovaj govorni medij na hrvatskom jeziku ostao kao najveći izvor materinjeg jezika za iseljeničku zajednicu na ovom području.

Superhrvati i Superhrvatice

Migracije Hrvata tekle su u valovima, ali ono što je svim generacijama i pojedincima zajedničko, živjeli oni u Sydneyu, Santiagu ili Berlinu, jest osjećaj pripadnosti koji ih vraća njihovim korijenima. Iako su svoje znanje, navike i kapital utkali u gospodarstvo neke druge zemlje, ne zaboravljaju odakle su došli i ljubav prema rodnoj grudi prenose na djecu i unuke.

Kako bi povezao Hrvate u domovini i izvan nje, poduzetnik Bruno Dragoje pokrenuo je marku odjeće pod nazivom Supercroatian. Kaže kako mu je ideja o hrvatskim majicama došla iz srca, iz ljubavi prema Hrvatskoj i želje za zajedništvom te zdravim domoljubljem.

- Ne bismo trebali osjećati to zajedništvo samo kad ostvarimo neki sportski uspjeh, ne možemo biti Hrvati samo kad je vani sunčano i sve je super, nego se uvijek moramo držati skupa i trebali bismo svakodnevno njegovati zajedništvo - kaže Bruno.

Poruke ispisane na majicama inspirirane su Hrvatskom ljubavlju prema domovini, citati "Sinje more, svijetu reci" i "Dok mu živo srce bije" prepoznatljive su svim Hrvatima ma gdje oni bili.

- A svatko je od nas Supercroatian, odnosno Superhrvat, i time se trebamo ponositi - zaključuje Dragoje.

Majice ovog brenda možete pronaći ovdje.