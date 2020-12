Rezultat renovacija u doba pandemije: Pogledajte ove kreativne kućne transformacije

Preporuku da ostanemo doma neki su od vas odlično iskoristili i posvetili se dugo odgađanom preuređenju doma. Donosimo vam dvije sjajne transformacije doma naših čitatelja i otkrivamo koji su aktualni trendovi u dizajnu interijera

<p>Ove smo godine najviše vremena proveli doma pa nije čudno što su se mnogi odlučili za razne preinake kako bi povećali <strong>funkcionalnost ili udobnost </strong>prostora u kojem borave<strong>.</strong> Modsy, najveća platforma koja nudi online usluge uređenja interijera, provela je <a href="https://www.modsy.com/2021-style-trends/?sscid=c1k4_1gn7u" target="_blank">istraživanje </a>među tisuće svojih korisnika i otkrila aktualne trendove u uređenju interijera.</p><p>Otkrili su da se <strong>69% ljudi</strong> ove godine odlučilo za redizajn interijera, pri čemu su <strong>tradicionalni i klasični stil</strong> uređenja ponovno dobili na popularnosti nakon niza godina stagnacije. Taj trend objašnjavaju kao posljedicu pandemije, zbog koje ljudi sve više traže sigurnost kakvu mogu pronaći u ovakvim već "poznatim" prostorima.</p><h2>Transformacija radne i dnevne sobe</h2><p>Osim porasta u potražnji za tradicionalnim dizajnom, sve se više ljudi odlučuje na tzv. eklektični stil kojim mogu dočarati svoju osobnost. <strong>Eklektični stil </strong>podrazumijeva kombiniranje elemenata iz drugih različitih stilova u jednu smislenu cjelinu. Sigurno ste viđali blagovaonice s različitim stolicama, zidove s tapetama ili raznoliku kolekciju ukrasa iz različitih povijesnih razdoblja. Ovaj stil za rezultat ima <strong>unikatan i personaliziran </strong>prostor.</p><p>Takvim se stilom može opisati i stan<strong> Ivana T.</strong> (38) i <strong>Martine M.</strong> (28), koji su tek nedavno uselili. Kako su oboje kreativci, odlučili su sami izraditi dio namještaja, a rezultat je <strong>unikatan namještaj</strong> po mjeri koji zadovoljava sve njihove potrebe. S obzirom na to da Ivan od početka pandemije radi od doma, pitanje nedovršene<strong> radne sobe</strong> postalo je prioritet i prva prostorija koju su preuredili. Prema podacima Modsyja, upravo su radne sobe postale omiljene prostorije za preuređivanje tijekom pandemije, a prodaja namještaja za njih se <strong>utrostručila.</strong></p><p>- Oboje volimo <strong>izrađivati stvari rukama</strong>, a u dućanima nismo uspijevali pronaći dovoljno velik radni stol. Zato smo se odlučili napraviti ga sami, a usput smo napravili i police dužinom zida iznad stola - govori Ivan.</p><p>- U dućanu smo kupili ladičar, stalak i ormarić, koji su nam poslužili kao noge stola. Zid iza stola obojili smo u <strong>tamnosivu</strong>, zbog čega monitori, kojih zbog posla imamo pet, izgledaju urednije na stolu - objašnjava Martina te naglašava kako su radovi u radnoj sobi još u tijeku, a planiraju napraviti i <strong>kutak za tetoviranje</strong>, kojim se <a href="https://www.instagram.com/giovannimuerto/" target="_blank">Ivan </a>povremeno bavi.</p><p>Ostatak sive boje iz radne sobe iskoristili su i za zid <strong>u dnevnom boravku</strong>, na kojem su bivši stanari gips-pločama izdvojili prostor za televizor. Bojenjem u sivo zid je postao ujednačeniji, a uz komodu koju su izradili sami, dnevni boravak doživio je <strong>potpunu transformaciju. </strong></p><p>Ako i vi poput naših sugovornika planirate renovaciju doma, korisno je znati da u <a href="http://bit.ly/36Agfx6" target="_blank">Virtualnoj poslovnici</a> Addiko banke možete online podići gotovinski Blic kredit i to samo s osobnom iskaznicom. Uz to, do kraja godine čeka vas i popust od 30% na kamatne stope.</p><h2>Inspiraciju pronalazimo na internetu</h2><p>Istraživanje platforme Modsy donijelo je još neke zanimljive podatke. Tako je <strong>plava boja</strong> (38%) i dalje prvi izbor njihovih korisnika, a uz nju su općenito popularni hladni tonovi. Međutim, sve je popularnije ubacivanje i jedne izražene boje koja je namijenjena za pojedine ukrase ili određen zid.</p><p>Kad govorimo <strong>o namještaju,</strong> ove se godine najviše kupovao namještaj <strong>za pohranu</strong> te različite vrste <strong>naslonjača</strong>, što ne čudi s obzirom na učestaliji boravak doma tijekom ove godine. Zanimljivi su i podaci o tome gdje najčešće pronalazimo inspiraciju za uređenje doma. Tako uvjerljivo prednjači internet, na kojem je najpopularnija stranica Pinterest, a na posljednjem mjestu našli su se profesionalni dizajneri interijera.</p><h2>Izazovna izrada kliznih vrata</h2><p><strong>Tomislav L.</strong> (30) i <strong>Ljubomir M.</strong> (38) dio su statistike s početka teksta po kojoj smo za vrijeme pandemije poželjeli povećati funkcionalnost naših domova. Dugo su razmišljali o postavljanju kliznih vrata na buduću spavaću sobu, no realizaciju su odgađali sve dok nije došla pandemija. Ideja je bila u spavaćoj sobi stvoriti prostor za <strong>noćni ormarić</strong>, za koji inače nije bilo prostora zbog otvaranja vrata prema unutra, a usput su preuredili i dio hodnika iz kojeg se ulazi u sobu.</p><p>Kod izrade vrata odlučili su se za <strong>drvo</strong>, materijal koji doživljava 'veliki povratak' u dizajnerskim krugovima, čemu svakako doprinosi sve veća usmjerenost na prirodne i ekološki prihvatljive materijale te želja za povezivanjem s prirodom. Tako zidovi od <strong>lamperije</strong> ponovno postaju trend, drvo se koristi i u kupaonicama, a sve su češće i pločice koje imitiraju izgled drvenog poda.</p><p>- Iz prve se činilo jednostavno, no kad smo se uhvatili posla i izbili 'štok' vrata, <strong>stvari su se zakomplicirale</strong>. Prvo smo prekidač za svjetla u sobi prebacili na novu lokaciju kako ne bi ostao iza novih kliznih vrata. Zatim smo nastalu rupu nakon uklanjanja štoka izravnali gips-pločama te pogletali. Zatim je došao red na bojanje zida. Bivši su vlasnici zidove obojili u crveno, a mi smo tražili neku umirujuću boju pa smo se odlučili za tamno plavu, kojom smo obojili hodnik i jedan zid u sobi - objašnjava Tomislav.</p><p>Na kraju je došlo vrijeme za izradu drvenih kliznih vrata. Kupili su vodilice za vrata, daske spojili drvenim tiplama pa prelakirali tikovim uljem, a kako izgleda konačna transformacija, provjerite sami.</p><p>Za naše sugovornike boravak doma nije bio nikakav problem, a svoju kreativnost iskoristili su na najbolji mogući način. Je li i vas ovaj period ''natjerao'' na razmišljanje o nekim promjenama u domu?</p>