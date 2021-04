Da igra samo novac, Dinamo bi odavno završio europski put. Jer, ako se sjećate, samo Tottenhamov napadač Harry Kane, prvi strijelac Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., vrijedi kao cijeli Dinamo. Nasreću, ne igra. Igraju srce i hrabrost. A ovaj Dinamo ima i srce i hrabrosti za još jedno čudo. Na papiru Villarreal vrijedi 250 milijuna eura, dva i pol puta više od Dinama, no to ništa ne znači.

Ante Budimir, napadač hrvatske reprezentacije, pokazao je sa svojom slabašnom Osasunom da je Villarreal itekako pobjediv. A ako je mogla Osasuna, skromna španjolska momčad, koja vijuga između prve i druge lige, onda, u to budite uvjereni, može i Dinamo.

Ples otpisanih

- Ovo je samo prvi dio, ne zaboravite da se igraju još dva poluvremena - rekao je trener Dinama Damir Krznar. Nažalost, ozljede su iz stroja izbacile Marija Gavranovića, koji neće ni putovati u Villarreal, rame Brune Petkovića nije dobro, kao ni oteklo stopalo Arijana Ademija nakon utakmice protiv Lokomotive. Dinamo je već nekoliko puta bio otpisan, prekrižen od svih, čak i od vlastitih navijača. Sjetite se 2007. i domaćeg poraza od Ajaxa 1-0. Na uzvrat u Amsterdam nitko ih nije ni ispratio. A onda - čudo. Čudo u Amsterdamu, tako se i danas zove onih magičnih 120 minuta. Modrić i Mandžukić zabili su za nestvarnih 3-0, Ajax je smanjio na 3-2, ali Dinamo je otišao u Europsku ligu. Bila je to momčad u kojoj su igrali Huntelaar, Suarez, Stam, Stekelenburg...

Sjetite se, to nije teško, uzvrata protiv Tottenhama. Nakon londonskih 2-0 uzvrat je trebao biti formalnost. Odrađivanje posla. Uostalom, Jose Mourinho nikad u karijeri nije ispao iz Europske lige. No odrađivanje posla pretvorilo se u zagrebačku, ma bolje reći europsku, bajku o kojoj je pričao cijeli svijet. Jose Mourinho bio je na koljenima, momčad od 700 milijuna eura u suzama je napustila Zagreb. I zato, vjerujte. Vjerujte da ovaj Dinamo može pobijediti u Villarrealu i ući među četiri najbolje momčadi Europske lige.

Ništa nije nemoguće

Uostalom, malo tko je vjerovao da na koljena može pasti i Atalanta, momčad koja je umalo igrala polufinale Lige prvaka. Točnije, nekoliko minuta ju je dijelilo od finala Lige prvaka. Sjećate se kako su prošli u Maksimiru? Da, izgubili su 4-0, bio je to jedan od najtežih klupskih poraza, Europa je bila šokirana, a navijači Dinama shvatili su da se u Maksimiru rađa jedna nova momčad, koja, oprostite na izrazu, ima muda. I u četvrtak u 21 sat budite ispred TV-a i vjerujte da ovaj Dinamo može napraviti još jedan korak.

- Mi smo 2011. pobijedili Villarreal, koji je bio prvi u Španjolskoj. Svi smo vjerovali u čudo, a kad cijela momčad vjeruje, onda ništa nije nemoguće. Dečki, vjerujte da ih možete izbaciti. Ja vjerujem da ovaj Dinamo može otići skroz do kraja, do finala Europske lige - rekao je Sammir, nakon Arijana Ademija igrač s najviše europskih nastupa u Dinamu.

Prođe li, Dinamo će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta praške Slavije i Arsenala. Nakon londonskih 1-1, Česi su u maloj prednosti, a taj susret također će prenositi Arena sport. Malo manje neizvjesno bit će na susretu Manchester Uniteda i Granade. Nakon poraza 2-0 u prvom susretu u Granadi Španjolcima treba pobjeda od dva razlike na Old Traffordu, a to će biti vrlo težak posao. Na Areni možete pogledati i uzvratni susret Rome i Ajaxa, u prvom su Rimljani slavili u Amsterdamu 2-1, no daleko je to od završene misije, Nizozemci stižu puni optimizma i vjere da mogu okrenuti i plasirati se u polufinale.