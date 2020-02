Sigurno ih znate: Ovo su 4 najčešća tipa parova u vezi

Ljubav ne možemo planirati, ona se samo dogodi. Sljedeće što znate je da vaša četkica za zube ima društvo u kupaonici, a zadnjih pet poziva na mobitelu od iste je osobe. I tako, slučajno, dvije osobe postaju nerazdvojan par sa specifičnim karakteristikama, koje najviše primjećuje njihovo društvo. No iako su veze složene, mi smo ih ipak uspjeli grupirati u četiri glavne kategorije.

Uvijek spremni za akciju

Tulumi, festivali, planine, čajanke - sve može za naš najaktivniji par. Kod njih se uvijek nešto događa i najrjeđe su doma. Uvijek su poželjni gosti na događanjima jer jednostavno nose oblak dobre atmosfere. Njima se uvijek možete javiti ako nemate društvo za izlazak ili ako trebate prespavati na nečijem kauču. No i ovom paru nekad treba trenutak opuštenosti i mira, pa si s vremena na vrijeme priušte romantičnu večer doma kako bi napunili baterije za nove pustolovine.

Introvertirani intelektualci

Kad se dva introverta udruže, stan se ne mora bojati da će dugo ostati sam. On postaje njihovo glavno utočište, u kojem se upoznaju, gledaju serije ili filmove, kuhaju ili razglabaju o beskonačnosti svemira. Njihova povezanost je jaka i jedno drugom su sasvim dovoljni. No to ne znači da naši introverti nemaju povremenu potrebu za druženjem. I oni ponekad imaju nalete energije, koje iskoriste za održavanje odnosa s prijateljima ili neku avanturu.

Zeleni par

U njihovu hladnjaku prevladava zelena boja i teško se nose s tim da im najdraža hrana dolazi u najmržemu materijalu - plastici. Ako su vam susjedi, od njih nećete moći posuditi šećer, ali možda odnekud izvuku steviju. Jedan pogled na njih inspirirat će vas da počnete živjeti i jesti zdravo. Dobro je što će vam oni, uz šalicu pomno odabranog čaja, rado prenijeti sve trikove i savjete koje znaju o zdravom životu. Uz njih ćete postati bolji i savjesniji stanovnik Zemlje, a i vaš imunitet bit će vam zahvalan.

Fitness duo

Lako je prepoznati stan fitness para. Tu su podloge za vježbanje, gume za rastezanje, tenisice za trčanje, bučice, tajice, reketi, proteini... Listi nema kraja. Kad vas takav par sa smiješkom i poletno zaobiđe na stubama petoga kata, a vi između dubokih udaha jedva stignete reći "Bok!", dosta vam je i od sutra krećete trčati s njima! Oni mnogo vremena ulažu u vježbanje, ali to im se i vraća u vidu nevjerojatne linije i tena, po kojem se vidi da je naviknuo na redoviti detoks.

