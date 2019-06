Sloboda, ljubav i rock'n'roll: Čemu su nas naučile 60-e?

najpoznatijih simbola 60-ih u svijetu, ali i kod nas. Ah, te divne šezdesete... Svatko tko je imao čast biti dio tog vremena rado ga se prisjeća. A i tko ne bi volio desetljeće koje su obilježili najbolji rock bendovi, festivali koji promiču slobodu i ljubav, moda koja je simbol mladosti, plesnjaci u kojima niste mogli pritisnuti pauzu i domaća hrana s jednom žlicom Vegete . Ako vas još uvijek nije obuzela sjeta, prisjetimo se zajedno nekihu svijetu, ali i kod nas.

Pioniri svjetskog rock'n'rolla

Rane i srednje šezdesete pamtimo po britanskoj invaziji - mnogi su britanski rock bendovi i pop umjetnici doživjeli globalni uspjeh te su počeli istraživati i otkrivati nove glazbene stilove. Bend koji je predvodio invaziju su, pogađate, Beatlesi! Oni su 1964. godine prvi put gostovali u američkoj emisiji Ed Sullivan Show, a njihov nastup pogledalo je oko 73 milijuna ljudi. O dominaciji ovog benda najbolje govori fenomen beatlemanije koja se mogla vidjeti na koncertima gdje su fanovi mahnito vrištali nalazeći se u stanju histerije i, naravno, dobre zabave.

The Rolling Stones, The Animals, The Who, Herman's Hermits, Tom Jones i Donovan samo su neka od imena koja su ostvarila zavidan uspjeh šezdesetih godina na glazbenoj sceni. Kada sva ova imena stavimo na jedan popis, možemo samo sjetno zaključiti kako su 60-e iznjedrile legendarne bendove, glazbenike i hitove koje nije nadmašilo ni jedno sljedeće desetljeće:

Love Me Do – The Beatles, 1962.

The House Of The Rising Sun – The Animals, 1964.

I'm Into Something Good – Herman's Hermits, 1964.

Satisfaction – The Rolling Stones, 1965.

No što se događalo s rockom u Hrvatskoj...

Rock ludilo 60-ih nije zaobišlo ni nas. ''Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet...'' Sigurno ste puno puta zapjevali ovaj hit Grupe 220, no jeste li znali da je upravo to prva snimljena autorska rock pjesma? Osim Grupe 220, pionirom hrvatskog rocka smatra se i sastav Bijele strijele koji je objavio 1962. godine prvu rock snimku na hrvatskom jeziku - Svi trče oko Sue, koju originalno izvodi Dion DiMucci.

Svi festivali žive istu viziju

Glazbeni su festivali procvjetali šezdesetih godina, okupljali su na stotine tisuća sudionika promovirajući slobodu, ljubav, mir i rock'n'roll. Monterey Pop Festival održao se 1967. godine te su se na njemu predstavili neki od najpopularnijih rock zvijezda tog vremena: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who. Već 1969. dogodio se Woodstock – sajam glazbe i umjetnosti, vjerojatno najpoznatiji događaj 60-ih godina. Koncert je bio besplatan, trajao je puna tri dana i okupljao najpoznatije glazbenike. Procjenjuje se da ga je posjetilo čak 500.000 ljudi okupljenih u zajedničkom uživanju u rock glazbi, ljubavi, optimizmu i miru.

Liberalne 60-e donijele su i novu modu

Usred velikih društvenih i kulturnih pokreta, žene traže sve veću emancipaciju, što je utjecalo i na modu 60-ih. Mary Quant je 1964. dizajnirala mini-suknju i ispisala povijest. Suknju duljine 15 cm iznad koljena žene su prihvatile kao simbol slobode i mladosti. Zanimljivo je kako je Quant mini suknju namijenila upravo poslovnim ženama kako bi lakše trčale na posao. Žene u svojim odjevnim kombinacijama 60-ih pokazuju sve više kože, popularni su geometrijski printovi i žive boje, haljine ravnog kroja, a pojavljuju se i bikiniji.

Era shopping putovanja u Trst

Popularne su odjevne predmete ovog razdoblja Hrvati kupovali u Trstu. Shopping u Trstu planirao se i po nekoliko tjedana, a obitelji su na put najčešće odlazile vikendom. Prema nekim podacima, tih je godina Trst vikendom posjetilo između 70 000 i 100 000 ljudi. Nema tko nije išao u Trst po nove traperice ili martensice. A ako je bilo novca i za bikini, kavu ili novi parfem, svijet je bio naš.

Nekad se bolje partijalo?

Koliko se samo srodnih duša našlo na plesnjacima 60-ih godina... Bilo je to razdoblje izlazaka uz zvuk Beatlesa koji je dopirao iz popularnih vinila. Možete li danas zamisliti izlazak u klub u kojem se na gramofonskim pločama do jutarnjih sati puštaju Beatlesi umjesto tehna? Na plesnjake se nije odlazilo taksijem, već, ni manje ni više, fićom. U Zagrebu su se plesnjaci održavali u studentskim domovima. npr. Savi, Šarengradskoj ili Tvrtkovoj. Iako su izlasci trajali samo do 23 sata, partijanje je bilo nezaboravno.

Znači li to da se nekad bolje partijalo? Čini nam se kako se i nekad i danas dobro partija i svako desetljeće ima svoje čari, no 60-e su ipak bile nešto posebno.

Ali nekih stvari ima što ne govore se svima...

Obiteljski su ručkovi 60-ih bili simbol druženja i. Često su se ideje crpile iz poznate emisije tog razdobljas poznatim dvojcem Oliverom Mlakarom i Stevom Karapandžom. Predstavljali su razne specijalitete koje su začinjavali jednom jedinom –. Ona je 1959. godine izašla izi postala neizostavan dodatak jelima koji svakodnevno koristimo već. Ovaj hrvatski proizvod svakako je jedan od glavnih simbola, a danas se izvozi u više od 50 zemalja svijeta.