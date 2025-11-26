Spakiraj, ne bacaj! Jesmo li postali prekomotni: Zašto bacamo hranu?

Iako su namirnice sve skuplje, i dalje ih previše završi u smeću: u Hrvatskoj se godišnje baci oko 280.000 tona hrane, što je oko 72 kilograma po stanovniku. Neki od nas možda kuhaju prevelike količine, pa ne pojedu do kraja, a neki kupuju previše, pa ne stignu iskoristiti sve namirnice, koje na kraju propadnu. Ovo rasipanje hrane i novca te stvaranje nepotrebnog otpada može se spriječiti motiviranjem ljudi na jednostavne navike, poput planiranja kupnje, iskorištavanja svih dijelova namirnica i pakiranja hrane u restoranima za doma.

Foto: Shutterstock |

Upravo na poticanju ovih praksi temelji se projekt "Pojedi me do kraja", koji je okupio mrežu restorana u Hrvatskoj koji će poticati posjetitelje da spakiraju ostatak obroka za doma, i to u simpatične kutije s natpisom projekta. Zato više nećete morati ustručavati se zatražiti ostatak obroka, sve namirnice bit će iskorištene, a vi ćete imati ručak za sutradan.

trgovacki centar Metro, projekt, Pojedi me do kraja | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Projektom se potiče i smanjenje bacanja hrane kod kuće putem informativnih članaka, pa tako na 24sata možete pronaći kreativne recepte koje možete pripremiti od ostataka hrane, poput sladoleda od banana i fritula od krumpira, ali i savjete naših starih koji su iskorištavali svaku namirnicu do kraja. Oni ne bacaju odstajalo voće nego od njega rade štrudlu ili pekmez, a od ostataka povrća i narezaka varivo. Ako i vi imate neki recept od ostataka hrane koji vam je posebno drag, do 15. 12. možete sudjelovati u nagradnom natječaju te osvojiti obrok u jednom od restorana koji sudjeluju u projektu.

Foto: Shutterstock |

Diners Club već godinama podržava inicijative koje se bave ovom tematikom kako bi skrenuo pozornost na ovu važnu temu i pridonio poticanju promjena.

- S ponosom mogu istaknuti kako Diners Club u Hrvatskoj, kroz globalnu inicijativu Diners Cluba International 'Together for Change' već godinama aktivno podržava lokalne inicijative koje skreću pozornost na odgovoran odnos prema hrani koju svakodnevno konzumiramo te podižu svijest o načinima na koje je možemo pravilno iskoristiti, da je ne bismo nepotrebno bacali. Kako bi se ovaj problem riješio, ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim razvijenim zemljama, trebamo početi od sebe te poticati druge u svojoj okolini da zajedno hrani pristupamo kao ograničenom resursu, koji se sam po sebi ne podrazumijeva, a čije je bacanje, ne samo gospodarski gubitak nego i moralno upitno. Zbog toga smo podržali i kampanju 'Pojedi me do kraja' jer se nadamo da ćemo i kroz ovu aktivnost, s našim partnerima, dati svoj doprinos ovoj iznimno važnoj temi - rekla je Anita Markota Štriga, direktorica sektora razvoja poslovanja za privatne klijente Erste banke.

Foto: Shutterstock |

Diners Club, osim ove inicijative, podupire druge društveno odgovorne projekte, poput World Central Kitchena, neprofitne organizacije koja dolazi na područja pogođena humanitarnim krizama i prirodnim katastrofama pružajući tople obroke ljudima koji su često ostali bez svega. Ovaj projekt ne pruža samo obrok nego nastoji ljudima vratiti dostojanstvo i nadu. Povodom svojeg 75. rođendana Diners Club je 7. svibnja donirao obrok svaki put kad je član Diners Cluba bilo gdje u svijetu iskoristio svoju karticu.

A svake godine na Adventu u Zagrebu Diners Club organizira Cooking duel u kojem kuhaju ugledni domaći chefovi i osobe iz javnog života, a sav novac prikupljen od prodaje hrane doniraju nekoj od humanitarnih udruga. Sve ove aktivnosti dio su inicijative Together For Change, globalnog programa društveno odgovornog poslovanja. Na ovaj način Diners Club potiče svoje članove da sudjeluju u aktivnostima koje pomažu i podržavaju njihovu zajednicu.

Foto: Diners Club |

Podrška projektima vezanim za hranu ne čudi jer je kartica Diners povijesno usko povezana s objedovanjem. Uostalom, i njezin naziv dolazi od engleske riječi dining. Priča počinje jednim zaboravljenim novčanikom. Poslovni čovjek Frank McNamara otišao je na večeru s poslovnim partnerima, a kad je htio platiti račun, shvatio je da je zaboravio ponijeti novčanik. Klasična neugodna situacija i pretraživanje džepova dala je McNamari ideju o kartici koja zamjenjuje novac, a on se godinu dana poslije vratio u isti restoran te večeru platio kartonskim prototipom Diners Club kartice.

Foto: Shutterstock |

Više o projektu "Pojedi me do kraja" saznajte na WEBU, a o projektu "Together For Change" OVDJE.