Spas ekonomije: trebamo li štedjeti ili trošiti?

Kad BDP pada, a ekonomija pati, potrošače često bombardiraju oprečnim porukama o tome treba li štedjeti ili trošiti novac. Trenutno je izgledno kako će nas zbog pandemije koronavirusa pogoditi recesija, uzrokovana padom BDP-a

<p>U vrijeme recesije običava se reći kako ono što je dobro za pojedinca nije dobro za ekonomiju. U sadašnjim makroekonomskim prilikama štedjeti je preporučljivo ako se štednja koristi za financiranje ulaganja.</p><p>No trebaju li građani, i koliko, uopće mariti za makroekonomske posljedice svojih odluka i kako postići <b>balans između štednje i potrošnje</b> u ovim burnim ekonomskim vremenima?</p><p>O problematici današnjih ekonomskih kretanja porazgovarali smo sa <b>Zdenkom Adrovićem</b>, direktorom <b>Hrvatske udruge banaka</b>, uglednim ekonomskim stručnjakom, koji nam je razjasnio trenutnu situaciju.</p><h2>Štedjeti ili trošiti?</h2><p>U recesiji je, iz makroekonomske perspektive,<b> potrošnja dobrodošla</b> jer to ujedno znači <b>cirkulaciju novca</b>, a što stimulira gospodarsku aktivnost.</p><p>- Osim za financiranje ulaganja, štednja se koristi za odobravanje kredita. No ako se krediti ne odobravaju i ako građani ne ulažu u vrijednosne papire, tad se novčani obrtaj usporava – tumači nam naš sugovornik.</p><p>Međutim, građani ne bi trebali previše mariti za makroekonomske posljedice svojih odluka. Svatko treba sam za sebe odlučiti koliko trošiti, a koliko štedjeti.</p><p>- Štednja je uvijek <b>odgovoran čin</b> i svatko bi trebao dio svoga dohotka ostaviti po strani za buduće namjene: za stan, za mirovinu, za sigurnost. Uz odgovarajuću štednju osjećat ćemo se mirnije i sigurnije – nastavlja Adrović.</p><h2>Normalizacija ekonomije podrazumijeva strpljenje</h2><p>Reći da „ono što je dobro za pojedinca nije dobro za ekonomiju“ možda je situacijski moguće, no kratkog je daha. Prema Adroviću, u recesijama<b> eskaliraju rizici</b>, a trenutno se nalazimo na pragu jedne od najvećih recesija, što potencira neizvjesnost.</p><p>- To znači da budućnost postaje potpuno zamračena. U takvim je situacijama moguće da građani pojačano štede zbog straha.</p><p>Istodobno dolazi do <b>pada investicija</b> i potražnja za kreditima stagnira ili opada, a sav ušteđeni novac ne cirkulira nego stoji na računima, što je kontraproduktivno.</p><p>- U takvim situacijama vrlo brzo dolazi do situacije da ono što je dobro za građane – <b>štednja iz opreza</b> – nije dobro za gospodarstvo u cjelini. Međutim, zaustavljeni protok novca nakon nekog vremena se pokreće - potražnja za kreditima i ponuda vrijednosnih papira rastu, što s vremenom dovodi do normalizacije ekonomske situacije – nastavlja Adrović.</p><h2>Neizvjesna ekonomska budućnost</h2><p>Ipak, za građane je vrijeme neizvjesnosti i panike otpočelo s prvim valom otpuštanja nakon proglašenja pandemije i uspostave strogih mjera izolacije. Mnogi su ostali bez posla, a pravi šok nas, prema većini predviđanja, čeka najesen. Hrvatska ekonomija stoji na klimavim nogama, pa ne čudi da se zbog tri mjeseca smanjene gospodarske aktivnosti daju otkazi, gospodarski subjekti propadaju, a prognoze za budućnost ekonomije, kako kod nas tako i u svijetu, predviđaju potpuni kolaps.</p><p>Čini se kako crne makroekonomske prognoze, nažalost, nisu prenapuhane.</p><p>- Za mnoge, osobito male poduzetnike, tri ili šest mjeseci bez prihoda ili s prihodima koji su bitno smanjeni nadilazi kapacitete njihova kapitala – pojašnjava naš sugovornik.</p><p>Naravno, da bi mala tvrtka ili mikropoduzetnik mogao neko vrijeme izdržati enormni pad prihoda, morao bi imati kapital koji bi služio upravo za nepredviđene situacije. - Male tvrtke s malo kapitala nemaju taj amortizer i nemaju izbora nego smanjiti aktivnosti ili ugasiti tvrtku – pojašnjava Adrović.</p><p>Ipak, direktor Hrvatske udruge banaka tvrdi da do potpunog paralizirajućeg ekonomskog urušavanja neće doći.- Gospodarstvo uvijek pronađe način da ponovno profunkcionira - uvijek se nađu neke nove prilike. No taj proces podrazumijeva mnogo strpljenja i vremena, koje će biti obilježeno recesijom.</p><p>Nema sumnje, recesija će biti snažna i ne preostaje nam ništa drugo doli pripremiti se za nestalna makroekonomska kretanja u sljedećem razdoblju.</p><p>Zbog toga je financijska pismenost danas od iznimne važnosti. Financijskim opismenjivanjem steći ćemo znanja koja će nam omogućiti da razumno reagiramo u današnjim promjenjivim ekonomskim okvirima. Kvizove o financijskoj pismenosti koje je kreirala <b>Hrvatska udruga banaka </b>potražite<span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style='font-family:"Calibri",sans-serif'> </span></span></span> <b><a href="https://www.hub.hr/hr/kvizovi-za-vjezbu-i-dodatne-informacije" target="_blank">ovdje</a></b>.</p>