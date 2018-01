Stižu promjene: odzvonilo klasičnim poslovnicama

Unatoč činjenici što danas možete plaćati i pratiti sve transakcije pomoću mobilnih aplikacija, za većinu ljudi to i dalje predstavlja nepoznanicu te ostaju vjerni odlasku u poslovnice. Razlog je tomu prvenstveno nedovoljno poznavanje nove tehnologije, ali i nepovjerenje starijih generacija prema mrežnom načinu rada.

Milenijalci prednjače u digitalnom svijetu, ali su starije generacije financijski pismenije

Istraživanje tvrtke ''Bain&Company'' pokazalo je da, unatoč tome što većina ljudi smatra da su milenijalci informiraniji o modernom načinu života, upravo oni najčešće zovu kontakt-centre s potrebom da im se objasni kako platiti račun, prebaciti novac ili općenito riješiti problem vezan uz njihov račun. Taj poražavajući podatak ukazuje na financijsku nepismenost mladih i neznanje o upravljanju novcem. Mladi se korisnici žale i na kompliciranost digitalnih kanala, koji ih često ostave zbunjenima te zbog toga moraju tražiti pomoć sa strane.

Nasuprot tome, osobe iznad 65 godina dvostruko rjeđe zovu kontakt-centre jer imaju znanje o navedenim pojmovima, ali su manje obrazovani u području tehnologije pa će rijetko posegnuti za mobilnim aplikacijama. No, to ne znači da nisu spremni učiti! U istraživanju su mnogi stariji ispitanici napomenuli da žele naučiti kako koristiti online usluge, ali im to jednostavno nije objašnjeno na pravi način.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Korisnici također sugeriraju kako bi banke imale koristi od kreiranja različitih vodiča kojima bi se promijenile navike potrošača, primjerice mlade bi trebalo naučiti kako raspolagati novcem te razumijevanju osnovnih financijskih pojmova, dok bi starije generacije učile o tome kako same mogu obaviti neku transakciju ili podići novac na bankomatu, što i dalje mali broj njih radi.

Kako bi se kombinirale potrebe i želje jednih i drugih, kao najbolje se rješenje nude „poslovnice budućnosti'”.

Što je bankovna poslovnica budućnosti?

Osim podatka da je u 2017. godini Hrvatska bila na samom vrhu zemalja s najbržim mobilnim internetom, o uspješnom tehnološkom razvoju govori i činjenica da je u Zagrebu nedavno otvorena prva digitalna poslovnica. Kad razmišljate o dobroj i kvalitetnoj poslovnici, od nje sigurno očekujete brzinu i lakoću korištenja njezinih usluga. Svi mi ponekad odgađamo odlazak u banku, znajući da ćemo tamo nerijetko i pola sata čekati, prije nego li krenemo prema šalteru.

Zato, vodeći stručnjaci upozoravaju na važnost, ali i nužnost transformacije! Podaci govore kako sve više mlađih klijenata, rođenih između 1980. i 1992. godine, prelazi u drugu banku, čim u trenutnoj ne dobiju uslugu koja zadovoljava njihove potrebe. Upravo tu na snagu stupaju digitalne poslovnice ili „poslovnice budućnosti”, u koje ulazite jer to želite, a ne zato što ste prisiljeni. One banke koje su ovakvu tranziciju već napravile, svjesne su da se moraju prilagoditi klijentima budućnosti, odnosno brzini koju zahtijeva moderan način života.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Također, svjetski trendovi upućuju na to da rast digitalnog bankarstva ne pokazuje nikakve znakove usporavanja. Brzina i sigurnost više nisu samo „dodatne pogodnosti” koje očekujete od svoje banke, sada su to postali standardni zahtjevi. Prva hrvatska poslovnica budućnosti na određen način spaja odlazak u poslovnicu i digitalno bankarstvo. U njoj uvijek imate na raspolaganju djelatnika, koji će vam objasniti kako se određena usluga koristi te pomoći ako vam negdje „zapne”. Prednost je ovakvih poslovnica u tome što ćete provesti manje vremena čekajući te ćete naučiti kako samostalnije, brže i efikasnije koristiti usluge koje vam vaša banka pruža.

Stoga, ako ste do sada imali poteškoća s korištenjem mobilnih aplikacija ili se ne snalazite u online bankarstvu, vrijeme je da to promijenite.