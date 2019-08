Kako se organizirati? Jeste li čuli za pravilo '5 minuta'?

Poznata narodna izreka kaže: prvo pometi ispred svojih vrata pa onda ispred tuđih. Većina ljudi danas će na to reći - ne stignem! Sve je više prezaposlenih ljudi koji se muče s organizacijom vremena i prostora, a o organizaciji i stvaranju navika razgovarali smo s Tamarom Kajari, certificiranom profesionalnom organizatoricom, osnivačicom tvrtke "SLAGALICA organiziranje" te autoricom knjige "Ne daj hrpi da te iscrpi". Objasnila nam je i kako uz malo volje možete steći neprocjenjive životne vrijednosti - dobar sistem i mentalni mir.

Organiziranost daje osjećaj mira

Posljedice neorganiziranosti često zanemarujemo ili toleriramo, ali one su zapravo problem u gotovo svim životnim područjima pa tako štetno utječu i na naše zdravlje.

- Osobna organiziranost daje osjećaj mira jer su stvari pod kontrolom. To ne znači život iz bajke, bez ikakvih izazova ili izvanrednih okolnosti, ali znači sposobnost osobe da se u neplaniranim situacijama bez panike usredotoči i reorganizira, tj. da im se uspješno prilagodi. - govori Tamara i objašnjava da neorganiziranost znači da osoba ili nema svijest o vezi između kontrole i mira ili ima svijest, ali nema potrebne organizacijske vještine da postigne ono što želi.

Foto: Dhar media Tamara Kajari

Pravilo "pet minuta"

Pravi je trenutak za promjene upravo sada, a ako ne znate odakle početi, identificirajte nešto čime niste zadovoljni.

- To može biti nešto vidljivo, kao npr. pretrpani ormar ili loše organizirana prostorija, ali i kaotična lista obaveza ili neorganizirane osobne financije koje dovode do negativnih emocija, pogrešnih reakcija ili problema u međuljudskim odnosima. Ono što bi osoba najradije dovela u red u idućih pet minuta, kad bi to bilo moguće, upravo je ono od čega treba početi. - objašnjava Kajari.

Foto: Guliver/Shutterstock

Za još više demotivirane pojedince, dobro je početi s organiziranjem nekog vidljivog dijela prostora što će momentalno podići raspoloženje, a gospođa Kajari to zove "malom organizacijskom oazom". Ne zaboravite da uspješna organizacija počinje dobro postavljenim ciljevima. Danas su dostupni mnogi alati za organizaciju i planiranje - od mobilnih aplikacija do tzv. bullet journala, koji su posljednjih godina hit. To su rokovnici koji su unutrašnjim dizajnom prilagođeni svakodnevnom planiranju, a zamjenjuju sve post-it papiriće koje držite na hladnjaku.

- Zapisivanje, određivanje ciljeva i prepoznavanje adekvatnih zadataka za postizanje tih ciljeva zapravo su abeceda organizacije. Ne kaže se slučajno: pametan piše, ... pamti. - govori Kajari.

Foto: manijak.hr

Oprezno s tuđim sugestijama

Gospođa Kajari upozorava da pri organizaciji vremena greške dolaze iz tuđih sugestija umjesto vlastitih prioriteta i da je važno držati se osobnih zadanih okvira. Važno je imati posložene osobne temeljne vrijednosti i životne želje jer će inače okolina nametnuti svoje u obliku pogrešnih navika ili organizacijskih alata koji služe tuđim interesima i ciljevima.

- Osoba negdje pročita kako uspješni ljudi ustaju u 5 ujutro, trče, meditiraju i cijeli dan su produktivni, odmorni i zadovoljni. Temeljem toga odluči uvesti takvu jutarnju rutinu za sebe, no kad u priču uđu kućni ljubimac, vrtićko dijete ili rad u smjenama, nova rutina prestaje prije nego što je uopće postala rutina, a osoba se osjeća nezadovoljno, razočarano ili, još gore, nesposobno.

Foto: Guliver/Shutterstock

Koliko nam treba za usvajanje navika?

Maxwell Maltz bio je plastični kirurg koji je 1960. u knjizi Psihokibernetika objavio da je za usvajanje navika potreban minimalno 21 dan. Taj je zaključak donio nakon što je primijetio da njegovim pacijentima nakon operacije u prosjeku treba 21 dan da se priviknu na novi izgled. Knjiga je prodana u više od 30 milijuna primjeraka, no problem je nastao kada su drugi autori prilikom citiranja djela s vremenom izbacili riječ "minimalno" prije brojke 21. Tako se proširila netočna informacija da je za stvaranje navike potreban točno 21 dan. Novijim se istraživanjima pokazalo da je u prosjeku potrebno i više od 2 mjeseca za formiranje navika ovisno o osobi i njezinoj okolini brojka može varirati između 18 i 254 dana.

Stvaranje navika je proces, ono se ne dogodi u trenutku. S tim se slaže i gospođa Kajari te dodaje - Praksa je malo drugačija i svodi se na nešto puno važnije od broja dana – na motivaciju. To znači da će, ako je osoba dobro promislila o svojim razlozima i na temelju njih odredila svoje prioritete u svakodnevnom planiranju, rutine i navike biti lakše za postizanje, i još važnije – održavanje u slučaju iznenadnih okolnosti.

Foto: Guliver/Shutterstock

Dovedite život u red i svakodnevno planiranje započnite uz "Manijaka", odnosno manijakalni bullet journal koji obuhvaća sve to do liste i popise koji su vam potrebni kako biste imali sve na jednom mjestu. Osim što se može smjestiti u svaku torbicu, u "Manijaku" sami kreirate redoslijed stranica, dopuštate svojoj mašti da se poigra i vodite evidenciju o onome što je vama bitno. Svoj primjerak ekskluzivno možete nabaviti u dm prodavaonicama.