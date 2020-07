Na\u00a0zagreba\u010dkom\u00a0Trgu Republike Hrvatske pozornost privla\u010di zgrada Muzeja za umjetnost i obrt, namjenski sagra\u0111ena\u00a0za muzej 1888. godine, a na Trgu J. J. Strossmayera smjestila se pala\u010da HAZU\u00a0iz 1880. Osim \u0161to su obje zgrade stradale u ovogodi\u0161njem potresu te zbog toga dobile nov\u010danu donaciju\u00a0Ine\u00a0za obnovu, zajedni\u010dki im je arhitekt,\u00a0koji zapravo uop\u0107e nije imao formalno obrazovanje iz podru\u010dja arhitekture.

Tajnoviti Zagreb: Šest zanimljivosti koje kriju poznate zagrebačke zgrade

Za ove ste zgrade svi sigurno čuli ili ste nebrojeno mnogo puta prošli pored njih, no možda niste znali za zanimljive detalje koje skrivaju. Znate li gdje je spomen-ploča psu Plutu u Zagrebu ili koju tajnu krije toranj zagrebačke katedrale?

<p>Gdje god da se nalazite u Zagrebu, možete pronaći prekrasna djela stoljetne arhitekture koja u sebi kriju mnoge zanimljive priče. Donosimo vam šest zanimljivih činjenica o dobro poznatim zagrebačkim zgradama.</p><h2>U Bogovićevoj postoji spomen-ploča psu</h2><p>U centru Zagreba, u Bogovićevoj ulici, postavljena je spomen-ploča psu. <strong>Pluto </strong>je bio pas lutalica kojeg su<strong> 1899. godine </strong>pod svoju brigu uzeli radnici koji su tad gradili objekte za Prvu hrvatsku štedionicu. Pluto je postao omiljen čuvar gradilišta i toliko predan da je u tu svrhu dao svoj život. Naime, u to su vrijeme bili aktualni <strong>ilegalni kopači ilovače</strong>, koji su se jedne noći preko gradilišta zaputili na svoje odredište za krađu u Ilici. Pluto im se suprotstavio, no lopovi su ga pretukli. Jutro poslije Plutovo su beživotno tijelo našli neutješni radnici, koji su mu zahvalili dostojnim pokopom i spomen-pločom.</p><h2>Priča o neobičnoj zgradi s pločicama</h2><p>Odmah preko puta prvog zagrebačkog nebodera, na križanju Gundulićeve i Masarykove, smjestila se prekrasna ali prije svega neobična zgrada koja na fasadi ima svijetloplave i žute keramičke pločice. Riječ je o tzv. <strong>Kući Kallina</strong>, secesijskoj stambenoj zgradi sagrađenoj <strong>1904. godine</strong> za bogatog industrijalca Josipa Kallinu, po kojemu je dobila i ime. Pločice na fasadi objašnjava činjenica da je Kallin bio vlasnik i direktor <strong>tvornice keramike</strong> pa je kuća ujedno bila i golema reklama. Kuću je projektirao arhitekt Vjekoslav Bastl, a smatra se jednim od najvažnijih ostvarenja secesijske arhitekture u srednjoj Europi.</p><h2>Poznati arhitekt koji to zapravo nije bio</h2><p>Na zagrebačkom Trgu Republike Hrvatske pozornost privlači zgrada <strong>Muzeja za umjetnost i obrt</strong>, namjenski sagrađena za muzej 1888. godine, a na Trgu J. J. Strossmayera smjestila se palača <strong>HAZU</strong> iz 1880. Osim što su obje zgrade stradale u ovogodišnjem potresu te zbog toga dobile novčanu <strong><a href="https://bit.ly/2NvQaoH" target="_blank">donaciju</a> Ine </strong>za obnovu, zajednički im je arhitekt, koji zapravo uopće nije imao formalno obrazovanje iz područja arhitekture.</p><p>Riječ je o <strong>Hermanu Bolléu, </strong>iznimno talentiranom arhitektu koji je ostavio velik trag na Zagreb i koji je odgovoran za gradnju <strong>Mirogoja</strong> te obnovu zagrebačke, ali i <strong>đakovačke katedrale</strong>. No Bollé zapravo formalno uopće nije bio arhitekt. Naime, zbog svog velikog talenta, poznavanja arhitekture i iskustva koje je stekao u građevinskoj školi, neko je vrijeme na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču bio asistent velikog austrijskog arhitekta <strong>Friedricha von Schmidta,</strong> pa se u literaturi često spominje da je tamo i studirao, no u akademskim spisima njegovo se ime ne spominje, a i na akademiju je došao s 27 godina, odnosno "prestar" za studiranje. Unatoč tomu, Bolle se i danas smatra jednim od najvažnijih i najproduktivnijih arhitekata hrvatske metropole.</p><h2>Skrivena poruka u tornju katedrale</h2><p>Zagrebačka katedrala najveća je sakralna te prva gotička građevina u Hrvatskoj, a za njezin današnji izgled također je zaslužan Herman Bollé, koji je obnovu počeo 1880. godine. Od 1990. godine na katedrali je počela posljednja obnova, koja zbog oskudnih donacija, kako navode iz Crkve, traje i danas. </p><p>Prilikom rada na obnovi zagrebačke katedrale, <strong>2014. godine</strong> radnici su u južnom zvoniku našli <strong>skrivenu poruku</strong> koju je ostavio arhitekt Bollé. Dva pergamenta bila su smještena u malenoj staklenoj kapsuli, no uništila ih je vlaga, a u laboratoriju Hrvatskog državnog arhiva ipak su uspjeli dešifrirati tko ih je ostavio. U poruci piše: <em>"A dao dobri Bog, kada iza viekovah opet na javu dođe sadašnja spomenica... da se tada nađu svi Hrvati kao dobri katolici, te slavan, složan i slobodan narod”.</em></p><h2>Zbog reklame oštećen Meštrovićev spomenik</h2><p>Poznatu Popovićevu kuću na Trgu bana Josipa Jelačića krasi prvi javni spomenik Ivana Meštrovića u Zagrebu. Reljef naziva "Seljaci" uzidan je <strong>1907. godine,</strong> a predstavlja deset figura podijeljenih u tri segmenta koji simboliziraju trgovinu žitom i bojama, kojom se bavio bogati trgovac i vlasnik kuće Popović.</p><p>Širok je pet metara, rađen u polikromiranoj glaziranoj keramici, a jedinstven je po tome što prilikom njegove izrade Meštrović nije imao nikakav predložak i jedino je djelo ovog velikana hrvatske likovne umjetnosti rađeno tom tehnikom. Reljef je <strong>2009. godine </strong>bio teško oštećen jer su radnici privatne firme kroz njega probušili skelu kako bi postavili <strong>reklamu na zgradu</strong>. Zbog toga je svojedobno nastao skandal u kulturnim krugovima, a 2010. godine reljef je restauriran pod stručnim vodstvom Hrvatskoga restauratorskog zavoda.</p><h2>Veza Arheološkog muzeja u Zagrebu i Karlovačke pivovare</h2><p>Uz zagrebački park Zrinjevac smjestila se zgrada Arheološkog muzeja u Zagrebu, čije <strong>neorenesansno</strong> glavno pročelje privlači poglede prolaznika. Zanimljivo je da su privatne stambene zgrade u to vrijeme u pravilu projektirali domaći arhitekti ili graditelji, pa je tako i ovu zgradu 1879. godine za plemićku obitelj <strong>Vranyczany-Dobrinović </strong>projektirao lokalni arhitekt <strong>Ferdo Kondrat</strong><strong>. </strong>Braća Nikola i Ambroz Vranyczany bili su oženjeni za sestre Modrušan iz karlovačke plemićke obitelji, zbog čega se njihov utjecaj širi i na Karlovac, gdje je 1854. godine Nikola osnovao Karlovačku pivovaru.</p><p>Iz originalnih nacrta vidljivo je da su na pročelju bili kipovi, no oni su nakon velikog zagrebačkog potresa <strong>1880. godine</strong> uklonjeni. Punih 140 godina kasnije Zagreb je pogodio još jedan razoran potres, koji je ovaj put ozbiljno oštetio zgradu te stalni postav i predmete Arheološkog muzeja u Zagrebu, koji je od 1945. godine smješten u palači.</p><p>Zbog toga je Arheološkome muzeju u Zagrebu, kao i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te Muzeju za umjetnost i obrt, <a href="https://bit.ly/2NvQaoH" target="_blank">INA donirala</a><strong> 2,400.000 kuna</strong> za sanaciju šteta nastalih u potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb. INA je do sada za borbu protiv pandemije COVID-19 i sanaciju nakon potresa već donirala više od 1,500.000 kn. Procjenjuje se da ukupna šteta od potresa na svim objektima iznosi oko<strong> 42 milijarde kuna.</strong></p>