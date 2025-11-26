Tjelesni u osnovnoj: Gotovo 200 matičnih i 990 područnih škola nema sportsku dvoranu
Zastarjele dvorane, dotrajala oprema i loši uvjeti često ne pružaju djeci poticajno okruženje za kretanje i sport. Prijavite osnovnu školu kojoj je potreban makeover sportske dvorane u vrijednosti 30.000 eura
U Hrvatskoj veliki broj osnovnih škola suočava se s ozbiljnim problemom – nedostatkom sportskih dvorana ili neadekvatnim prostorom i dotrajalom opremom. Prema podacima iz 2023. godine, čak 197 matičnih i gotovo 1.000 područnih osnovnih škola nemaju vlastitu sportsku dvoranu, što značajno otežava kvalitetnu provedbu tjelesnog odgoja.
Tjelesni odgoj nije samo školska obaveza – on je ključan za razvoj zdravih navika, jačanje samopouzdanja, timskog duha i motivacije za sport. Nedostatak adekvatnog prostora i opreme često rezultira time da djeca provode manje vremena u aktivnom kretanju, što dugoročno utječe na njihovo zdravlje i životni stil.
Neadekvatne i zastarjele dvorane
Čak i škole koje posjeduju sportske dvorane često se suočavaju s problemima zastarjele infrastrukture i dotrajale opreme. Loši uvjeti poput oštećenih podova, slabije rasvjete, neadekvatnih rekvizita i trošnih svlačionica ne pružaju djeci poticajno i sigurno okruženje za kretanje i sport. U takvim uvjetima, čak i najbolji nastavnici tjelesnog odgoja teško mogu motivirati učenike na redovitu i kvalitetnu tjelesnu aktivnost. A nedostatak tjelesne aktivnosti i motivacije za sport među mladima ozbiljan su izazov današnjice, osobito u kontekstu pretilosti među mladima.
Naime, podaci pokazuju da problem pretilosti među djecom u Hrvatskoj postaje ozbiljan: prema najnovijim rezultatima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istraživanja Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), u uzorku djece u dobi 8‑9 godina, svako treće dijete ima prekomjernu tjelesnu težinu.
To je alarmantan pokazatelj, a loši uvjeti za sport i igru te neadekvatne školske dvorane često prate niske razine motivacije i kretanja. A bez prostora u kojem se može sigurno i redovito vježbati, teško je očekivati da će se djeca spontano baviti sportom ili aktivnostima koje im pomažu razviti zdrave navike.
Kretanje kao temelj zdravog odrastanja
Obnova dvorana nije luksuz, to je ulaganje u zdravlje i budućnost djece. Zato Bauhaus želi jednoj školi osigurati sigurniji i ljepši prostor za tjelesni odgoj - nagradom od 30.000 eura za uređenje sportske dvorane u osnovnoj školi.
Pozivamo djecu, roditelje i škole da prijave osnovnu školu kojoj je potreban makeover. Na taj način učenici će dobiti motivirajuće i funkcionalno okruženje za sport i igru, gdje kretanje postaje pravo zadovoljstvo.
Mlade nade budućnost grade – a kvalitetna školska dvorana može biti njihov prvi korak prema aktivnom životu. Zajedno želimo djeci osigurati okruženje koje potiče igru, pokret i zdravo odrastanje, jer, ulažući u njihovo zdravlje, ulažemo u bolje sutra.
KAKO SUDJELOVATI:
- Posjetite mrežnu stranicu mlade-nade.24sata.hr
- Unesite osnovne podatke o školi koju prijavljujete
- Opišite što bi trebalo promijeniti ili unaprijediti u dvorani
- Objasnite zašto baš ta škola zaslužuje nagradu
Svi detalji o natječaju i kampanji dostupni su ovdje.
Dobra dvorana može pružiti poticajno, sigurno i ugodno okruženje za igru, vježbanje i tjelesni odgoj, a time izravno doprinosi smanjenju rizika od pretilosti, poboljšanju opće kondicije, samopouzdanja i navika koje djeca nose sa sobom i u odraslu dob.