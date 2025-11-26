Obavijesti

Foto: Shuterstock
STANJE U HRVATSKOJ

Tjelesni u osnovnoj: Gotovo 200 matičnih i 990 područnih škola nema sportsku dvoranu

Zastarjele dvorane, dotrajala oprema i loši uvjeti često ne pružaju djeci poticajno okruženje za kretanje i sport. Prijavite osnovnu školu kojoj je potreban makeover sportske dvorane u vrijednosti 30.000 eura

U Hrvatskoj veliki broj osnovnih škola suočava se s ozbiljnim problemom – nedostatkom sportskih dvorana ili neadekvatnim prostorom i dotrajalom opremom. Prema podacima iz 2023. godine, čak 197 matičnih i gotovo 1.000 područnih osnovnih škola nemaju vlastitu sportsku dvoranu, što značajno otežava kvalitetnu provedbu tjelesnog odgoja.

Tjelesni odgoj nije samo školska obaveza – on je ključan za razvoj zdravih navika, jačanje samopouzdanja, timskog duha i motivacije za sport. Nedostatak adekvatnog prostora i opreme često rezultira time da djeca provode manje vremena u aktivnom kretanju, što dugoročno utječe na njihovo zdravlje i životni stil.

Neadekvatne i zastarjele dvorane

Čak i škole koje posjeduju sportske dvorane često se suočavaju s problemima zastarjele infrastrukture i dotrajale opreme. Loši uvjeti poput oštećenih podova, slabije rasvjete, neadekvatnih rekvizita i trošnih svlačionica ne pružaju djeci poticajno i sigurno okruženje za kretanje i sport. U takvim uvjetima, čak i najbolji nastavnici tjelesnog odgoja teško mogu motivirati učenike na redovitu i kvalitetnu tjelesnu aktivnost. A nedostatak tjelesne aktivnosti i motivacije za sport među mladima ozbiljan su izazov današnjice, osobito u kontekstu pretilosti među mladima. 

Naime, podaci pokazuju da problem pretilosti među djecom u Hrvatskoj postaje ozbiljan: prema najnovijim rezultatima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istraživanja Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), u uzorku djece u dobi 8‑9 godina, svako treće dijete ima prekomjernu tjelesnu težinu. 

To je alarmantan pokazatelj, a loši uvjeti za sport i igru te neadekvatne školske dvorane često prate niske razine motivacije i kretanja. A bez prostora u kojem se može sigurno i redovito vježbati, teško je očekivati da će se djeca spontano baviti sportom ili aktivnostima koje im pomažu razviti zdrave navike.

Redhead,Student,Practicing,Gymnastics,On,Pommel,Horse,,Showing,Balance,And
Foto: shutterstock

Kretanje kao temelj zdravog odrastanja

Obnova dvorana nije luksuz, to je ulaganje u zdravlje i budućnost djece. Zato Bauhaus želi jednoj školi osigurati sigurniji i ljepši prostor za tjelesni odgoj - nagradom od 30.000 eura za uređenje sportske dvorane u osnovnoj školi.

Pozivamo djecu, roditelje i škole da prijave osnovnu školu kojoj je potreban makeover. Na taj način učenici će dobiti motivirajuće i funkcionalno okruženje za sport i igru, gdje kretanje postaje pravo zadovoljstvo.

Mlade nade budućnost grade – a kvalitetna školska dvorana može biti njihov prvi korak prema aktivnom životu. Zajedno želimo djeci osigurati okruženje koje potiče igru, pokret i zdravo odrastanje, jer, ulažući u njihovo zdravlje, ulažemo u bolje sutra.

KAKO SUDJELOVATI:

  1. Posjetite mrežnu stranicu mlade-nade.24sata.hr
  2. Unesite osnovne podatke o školi koju prijavljujete
  3. Opišite što bi trebalo promijeniti ili unaprijediti u dvorani
  4. Objasnite zašto baš ta škola zaslužuje nagradu

Svi detalji o natječaju i kampanji dostupni su ovdje.

Dobra dvorana može pružiti poticajno, sigurno i ugodno okruženje za igru, vježbanje i tjelesni odgoj, a time izravno doprinosi smanjenju rizika od pretilosti, poboljšanju opće kondicije, samopouzdanja i navika koje djeca nose sa sobom i u odraslu dob.

Sadržaj donosi Bauhaus

