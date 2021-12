Kažu da se poklonjenom konju ne gleda u zube. Ali svi ćemo se složiti s tim da ipak postoje darovi koji su bolji od nekih drugih, da ostanemo pozitivni. No kad već ulažete vrijeme i novac u njihovu kupnju, onda je dobra ideja potrošiti ih pametno, a ne na neku usputnu ideju samo kako biste se što prije riješili "obaveze".

Osim toga, ako se želite nasmijati, postoje priče koje nam se u pamćenje urezuju mnogo dublje od nepromišljenih božićnih darova. Prave ćete ionako pronaći u Arena Centru, a dotad se zabavite uz ove hitove koje smo pripremili za vas.

Držimo palčeve da ćete ovog Božića dobiti darove koji su ipak bolji od ovih koji slijede u nastavku. Vjerujte, nije ih teško nadmašiti.

Baka zna najbolje

Bakice su nepredvidljive kad je riječ o darivanju, a ovaj je odabir svakako zaslužio biti na samom vrhu našeg popisa.

- To je zapravo bilo vrlo smiješno. Dar mi je dala baka. Otvorio sam kutiju i unutra je bila mala limena kutija. Zatim sam otvorio tu limenu kutiju i tamo je bila lažna darovna kartica. Kao da mi je htjela pokazati da je to mjesto na koje se stavljaju poklon kartice. I samo sam je pogledao kao: 'Bako, što se ovdje događa!?'. A ona meni ni pet ni šest: 'To je držač darovne kartice. Tako da u nju spremiš sve darovne kartice koje tijekom blagdana prikupiš'. Nakon toga sam se jednostavno počeo smijati i probao joj objasniti da bi tu trebala biti poklon kartica koju želiš darovati nekome. Ipak, moram priznati bilo je vrlo slatko.

Dobronamjerna prijateljska šala

Postoje, naravno, ljudi koji imaju genijalan smisao za humor. S malo sreće, u svom ćemo društvu pronaći barem jednog takvog. To je čovjek koji će svaku priliku pretvoriti u stand up show. Pitanje je samo je li to baš uvijek prikladno.

- Ivan je rano počeo gubiti kosu i već je do 30. rođendana bio ćelav. Upravo je za proslavu tog rođendana organizirao veliku zabavu za mnogo ljudi. Zadnji je došao Nikola, Ivanov prijatelj iz djetinjstva. Zamolio ga je da pred svima otvori svoj rođendanski dar s naglaskom da je to nešto što će svakodnevno koristiti i što će mu život učiniti lakšim. Sav veseo i rumen od cuge, Ivan je otvorio dar. Isprva je nastao muk i tišina, a onda se prolomio gromoglasni smijeh. Na šok i nevjericu svih nazočnih, Ivan je iz vrećice izvadio češalj, gel za kosu i fen. Iz zabave se cijelu večer "češljao".

Onaj drugi tip prijatelja

Na svakoga genijalnog prijatelja u svakom ćemo društvu pronaći i njegov pandan. Evo jednog školskog prijatelja.

- Nije baš Božić, ali je prosinac. Krajem osnovne škole bila sam pozvana na rođendan kolegice iz razreda koja mi nije bila nimalo draga. I kako su svi ostali s kojima sam se družila iz razreda išli na taj rođendan, odlučila sam otići i ja. Međutim, prgava i 'harambaša', kakva sam bila u toj dobi, odlučila sam joj darovati nešto grozno - paket WC papira i četku za WC! Naravno, tad mi je to bilo fora i zezancija, ali zapravo je baš bilo ružno. Najlošije je bilo to što su me sljedeći dan u razredu pitali što sam joj zapravo poklonila, nakon te šale. A ja sam rekla: 'Pa baš ništa'. Danas me sram zbog toga, ali što možeš - mladost, ludost.

Najbolji dar ikad?

Svatko u obitelji ima one određene rođake koje iz milja zove ekscentričnima. Ta njihova „pomaknutost“ ponekad može biti super, no naša će vam iduća priča pokazati da se to može vrlo brzo okrenuti u drugom smjeru.

- Za Božić je u posjet, kao i svake druge godine, došla 'ona' teta. Kad je stiglo vrijeme darivanja, mene i moje dvije sestrične pozvala je da nam svečano uruči darove. Sestrične su bile prve na redu. Dobile su šalove. Ništa spektakularno, ali svakako prigodno. Za razliku od onoga što je namijenila meni. Ja sam, naime, iz poklon kutijice izvukla – pazite sad ovo – kamen. Pogledala sam je s tim kamenom u ruci očekujući da se nasmije i da mi kaže kako se šalila. Umjesto toga ona me pitala nije li to divno?! Dodala je da ga je prethodnog ljeta iskopala iz svog vrta i rekla kako je znala da će to biti cool dar za mene. Žena je malo ekscentrična, što da kažem?!

Neplanirano čašćenje

Znate one trenutke u životu prije kojih ste mjesecima bili nevjerojatno disciplinirani, štedjeli ste svaku kunu i sad je konačno kucnuo čas da se nagradite? A onda nešto pođe po zlu.

- Kad sam se vratila s fakulteta, imala sam viška novca. Odlučila sam naručiti neke nove videoigre. Moram priznati da sam se malo začudila kad mi je stigla samo polovica narudžbe. Poslala sam e-mail dostavnoj službi i požalila se da moj paket još nije stigao i da sam baš tužna. U međuvremenu je došlo i božićno jutro i počelo je otvaranje darova. Na red je stigao dar moje mlađe braće. Pogodite što sam vidjela kad sam ga otvorila.

A gdje je druga polovica?

Jedan od najboljih darova koje svake godine pronalazimo pod božićnim drvcem, složit će se naši stariji i iskusniji čitatelji, svakako uključuje ili paket novih čarapa ili paket novih gaća. S tim se ne može pogriješiti. Ili?

- Jedne sam godine od kolega s posla za Secret Santu dobio čarapu. Jednu čarapu.