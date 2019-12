Upoznajte Beatu, ona ostvaruje svoje snove usprkos svemu

Naša sugovornica dr. sc. Beata Gabrić inspirativna je žena koja se, unatoč cerebralnoj paralizi i otežanom kretanju, hvata u koštac sa svim izazovima koje joj život pruža. Iako zapošljavanje osoba s posebnim potrebama nikada nije bilo lako i jednostavno, pa tako nije ni danas, Beatinoj želji i upornosti nitko nije mogao reći ne.

Optimizmom do životnih pobjeda

Beata je kao pripravnica u potragu za poslom krenula 1992. godine, no imala je sreću jer, za razliku od puno drugih ljudi, ona nije morala dugo tražiti.

- Te godine kada sam trebala krenuti u nove životne pobjede, INA, kao poslodavac, zanemarila je moje nedostatke prepoznavši već tada moje sposobnosti, upornost i želju za stvaranjem. Tada su me zaposlili u sektoru razvoja i istraživanja na poslovima organskih sinteza - kaže naša sugovornica i dodaje da je sretna što je pronašla poslodavca koji svojim zaposlenicima nastoji pomoći u svim sferama života.

- Tu prvenstveno mislim na mogućnost osobnog ostvarivanja kroz rad, nastavak obrazovanja, medicinsko-programiranog aktivnog odmora i slične važne stvari - kaže Beata.

Kolege su od velike pomoći

Znate i sami koliko se ugodnije osjećate na poslu kada su kolege susretljive i srdačne. Beata ima sreću da upravo s takvom ekipom i ona radi te ističe da dobar odnos među kolegama omogućava kvalitetan timski rad koji je važan za svaku organizaciju.

Foto: Privatni album

- Jako volim razmjenu stavova i mišljenja. Nesebično davanje sebe i svog znanja kolegama od iznimne je važnosti za iskorake. Samo timski rad daje prave rezultate. Samo timskim radom možemo kao društvo ići naprijed i zato je lijep osjećaj biti dio tima - kaže naša sugovornica. Dodaje da se susretljivost njezinih kolega osobito očituje u pružanju pomoći pri njezinu otežanom kretanju koje se u zadnje vrijeme dodatno pogoršalo.

- Kolege me nastoje uključivati u aktivnosti za koje ja često „na prvu“ smatram da nisu za mene. Važne su mi njihova potpora i razumijevanje, a često i njihovo poticanje kako u poslovnom tako i privatnom životu - kaže Beata.

Uspješno spaja posao i hobije

Od 1997. do danas Beata radi na području normizacije, a njezini svakodnevni zadaci obuhvaćaju sudjelovanje u aktivnostima održavanja i unapređenja područja kvalitete i normizacije te izmjene zakonskih propisa u državnim institucijama RH od interesa za INU pa zaključuje da je „dijete“ ove tvrtke.

- U tih 28 godina dobila sam šansu biti samostalna, neovisna i korisna društvu u cjelini, što smatram izuzetno pozitivnim za svakog pojedinca, naročito osobe s posebnim potrebama. Lako nije bilo ni na početku, a nije ni danas. Teških trenutaka je bilo mnogo, ali se trudim pamtiti samo lijepe i poticajne trenutke - iskrena je sugovornica. No, usprkos poslovnim obvezama, Beata ima vremena i za slobodne aktivnosti, kojih ima pregršt.

Foto: Privatni album

- Mislim da je znanost moj najveći hobi. Njome sam se aktivno bavila još od osnovne škole kroz pokret „Znanost mladima“, a danas se to svelo na čitanje znanstvene literature. Mogu reći da je knjiga moj najbolji prijatelj. Kroz knjigu sam se ostvarila i kao autor/koautor, s obzirom na to da sam napisala nekoliko udžbenika za srednje škole, koji su se niz godina koristili u nastavi - kaže naša sugovornica te dodaje da je udžbenicima htjela na zanimljiv i prihvatljiv način približiti opću i organsku kemiju mladima, odnosno tehnologije koje su za mnoge apstraktne i mistične. No, osim znanosti, Beata voli i glazbu pa je tako završila nižu glazbenu školu.

- Uživam u glazbi i često posjećujem koncerte, kazališta, razna kulturna događanja. Jednostavno me fasciniraju umjetnici i umjetnost - kaže naša sugovornica.

Zdravlje joj je na prvom mjestu

Za blagdane se uglavnom veselimo poklonima, a novogodišnje želje često su veća plaća, bolji posao i slično. Ali naša je sugovornica u svojim željama skromna te jedino što sebi priželjkuje jest zdravlje.

- Najveća želja mi je biti zdrava i pokretna jer samo tako mogu i dalje obavljati posao koji odgovara mojim sposobnostima i obrazovanju te mi omogućava stjecanje novih znanja - zaključuje Beata.