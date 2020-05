Uređenje balkona i vrta: Zlatna pravila koja morate znati

Pravi ste sretnik ako posjedujete dvorište ili balkon, zato iskoristite njihov potencijal i pretvorite ih u prostore u kojima ćete boraviti i u potpunosti uživati. Preuređenje može biti vaš osobni projekt na kojem ćete raditi kako biste se oslobodili stresa, jer ipak boravak na zraku to uvijek osigurava. U nastavku ćemo vas provesti kroz proces preuređenja.

Kod dekoriranja bilo kojeg prostora, uvijek se najprije počinje određivanjem palete boja, u pravilu njih do pet. Dvije do tri boje bit će osnovne, a zatim birate one kojima ćete naglasiti određene detalje ili ukrase. Kod vanjskih prostora osnovne boje često su neutralnih tonova, kao primjerice nijanse sive ili smeđe, a u njima će biti osnovni vrtni namještaj ili zidovi. Boja kojom ćete naglasiti detalje, kao što su jastučići ili čak jedan manji balkonski zid, može biti vedrijih tonova. Ovo je naš prijedlog tri palete boja koje možete koristiti, a kasnije ćemo vam na primjerima pokazati kako to izgleda u stvarnom prostoru.

Kako od manjeg balkona napraviti oazu?

Kod prostora manje površine, kao što je balkon, poželjno je naglasak staviti na ambijent, koji će na balkonu osigurati da mala površina nije u prvom planu, odnosno da se balkon što bolje stopi sa životnim prostorom. Ambijent se najbolje postiže atmosferičnim svjetlima, udobnim sjedištima, ukrasnim biljem te raznim dekorativnim predmetima.

S obzirom na to da raspolažete malom površinom, planiranje je ključno, a pristupite mu tako da predmete podijelite u dvije kategorije. Krenite od prve kategorije, koja predstavlja sve funkcionalne predmete, odnosno one koje ćete na neki način koristiti tijekom boravka na njemu, a to su:

Stol i stolci

Police

Škrinje za pohranu

Električni roštilj

Zaštita od sunca

Foto: Shutterstock

Drugu kategoriju predstavljaju predmeti koji nisu neophodni, njima se postiže ambijent i primarna uloga im je dekorativna. To mogu biti:

Ukrasne lampe i svijećnjaci

Cvijeće u posudama

Sjedalice, tepih, deke...

A kako izgleda korištenje prve palete boja iz primjera iznad, pokazat ćemo na primjeru. Osnovne boje ovdje su boja drveta i bijela, zatim smo dodavanjem jednostavnih detalja, kao što su sjedalice, cvijet u posudi i zidni sat, uveli dvije nove boje namijenjene za dekoracije.

Foto: Shutterstock Sjedalica za stolicu Varšava 159,90 kn / Sadnica Verbena 5,99 kn / Zdini sat Cafe' de Paris 59,90 kn

Koja pravila vrijede u dvorištima?

Kod vanjskih prostora zapravo su presudni predmeti iz prve, funkcionalne kategorije. Oni diktiraju svrhu prostora, a s obzirom na to da su terase u pravilu smještene uz travnjake, okućnica s cvijećem i zelenilom igrat će glavnu dekorativnu ulogu. Od drugih dekoracija, možete se poigrati atmosferičnom rasvjetom.

U dvorišta možete uključiti više vrsta sjedišta, pa tako uz klasičnu garnituru za sjedenje formirajte dodatan prostor za okupljanje koristeći udobne ležaljke, što smo vam i pokazali u primjeru ispod. Zelena okućnica, klasični stolci pod natkrivenom terasom, ležaljke za opuštanje pod otvorenim nebom i, naravno, neizostavni kutak za roštilj, pretvorit će svako dvorište u poželjan prostor za uživanje cijele obitelji.

Foto: Shutterstock Ležaljka drvena Olaf 299,00 kn / Okrugli roštilj na ugljen 299,00 kn / Sadnica Verbena 5,99 kn

Kod terasa, pogotovo ako se nalaze uz otvoreno dvorište, ne trebate pretjerivati s elementima i fokusirajte se na funkcionalnost. One su primarno najčešće namijenjene za sjedenje ili objedovanje grupe ljudi, zato se usredotočite na odabir funkcionalne vrtne garniture ili stola sa stolcima. U primjeru ispod donosimo vam jednu takvu terasu, uređenu u minimalističkom stilu i u neutralnoj paleti boja, koju smo prikazali kao treću u nizu na fotografiji s paletama boja.

Foto: Shutterstock Drvena garnitura Madrid 1.999,00 kn / Sadnica Verbena 5,99 kn / Vanjska zidna rasvjeta Inox Tokio E27 99,90 kn

Sad kad znate kako pristupiti planiranju prilikom uređivanja, po želji kreirajte vlastitu paletu boja i uživajte u dekoriranju. Otkrijte koji stil vam najviše odgovara, odnosno uz koji se s obitelji možete najbolje opustiti.