Vaš najbolji prijatelj ima ove osobine? Imamo lošu vijest...

Imati najboljeg prijatelja jedna je od najvažnijih stvari u životu jer je on/ona netko s kim dijelite najbolje i najgore trenutke života, kao i najveće tajne. No jeste li ikada posumnjali u to da vaš najbolji prijatelj baš i nije najbolji? Ako je vaš odgovor „da“, možda je došlo vrijeme da preispitate taj odnos. Zato vam donosimo 9 karakteristika koje ni jedan pravi prijatelj ne bi trebao posjedovati.

Priča iza leđa

''Ma nisam to tak' mislio, znaš da Petar voli preuveličavati'' - obično je objašnjenje koje ćete dobiti od svog najboljeg frenda kad se, okrivljavajući druge, pokuša izvući iz škakljive situacije u kojoj ste ga uhvatili. Istina je ta da vam je pričao iza leđa, pričao je uzduž i poprijeko i sad se guši u moru svojih laži pokušavajući dokazati suprotno. Ali znate i vi, a znaju i oni kojima je pričao o vama, da je vrijeme da tom prijateljstvu stanete na kraj. Jer najbolji prijatelj ne priča iza leđa. Možda priča s vama drugima iza leđa, ali nikada obrnuto.

via GIPHY

Otkriva tajne

Tajnu ste rekli najboljoj frendici Ani, a sutradan je znala i Martina. Drugi ste se put opet povjerili čuvarici tajni Ani, a prekosutra je znala i Sara. Kad ste shvatili koliko je sati, vjerojatno ste frendicu, pokušavajući ne povrijediti njezine osjećaje, oprezno pitali je li možda još nekomu o tome pričala, a što je ona odgovorila? Vjerojatno je upotrijebila floskulu poput ''Ma joj, znaš kaj, pričale smo o sličnoj temi i onda mi je fakat izletjelo, al' nisam namjerno, sorry''. I vi joj, dobri kakvi jeste, želite vjerovati, ali duboko u sebi znate da je bilo namjerno. Znate da je jedva čekala čuti sočni trač i brzo ga izbrbljati nekomu drugome jer se od toga sastoji život svake tračerice. I na kraju, znate da vam takve osobe ne trebaju u životu.

via GIPHY

Obeshrabruje vas

Jedna od glavne 3 karakteristike koje najbolji prijatelj mora imati je ta da vam pomaže da budete bolja verzija sebe. Da vas uzdiže onda kad padate, da vas hrabri onda kad oklijevate i da vas puni samopouzdanjem onda kad ga nemate. Ali možda kraj sebe imate prijatelja koji će svaku vašu ideju popljuvati, koji će na vaše: ''Mogao bih i ja ovo probati'', spremno odgovoriti: ''Ma ne, nije to za tebe''... ''Znam Matija, znam da ragbi možda nije za mene, ali daj me barem jednom podrži u nečemu. Pa što ako i probam pa odustanem, barem sam probao.''- ono je što pomislite u svojoj glavi, ali iz vaših usta vjerojatno izađe ''Ma da, u pravu si.'' I tako u krug, sve dok jednog trenutka kap ne prelije čašu i Matija postane najbolji bivši (ne)prijatelj.

via GIPHY

Priča samo o sebi

Svi mi imamo onu jednu osobu na čijem licu vidimo da jedva čeka da mi prestanemo pričati samo da bi ona mogla nastaviti. Kad joj ispričate o nekom problemu koji vas muči, njezina će reakcija biti ''Ajoj da, žao mi je, takvu sam situaciju i ja imala...'' i onda slijedi pola sata pričanja o problemu koji se njoj dogodio prije dvije godine i koji apsolutno nikako ne pomaže vašoj situaciji, ali već ste naviknuli na to da nemate drugu opciju nego da saslušate. Iako joj svakih 30 sekundi poželite zalijepiti traku preko usta. Ali to ne činite jer znate da su najbolji prijatelji uvijek tu jedni za druge. No, u ovom slučaju druga strana to ne zna, a ako zna, još gore - nije ju briga. Zato takve egomanijake prepustite njima ravnima, a vi nađite nekoga tko će o vašim brigama slušati i sat vremena, a da priču ne pokuša usmjeriti na sebe.

via GIPHY

Vraća se u prošlost

Postoji li bilo što iritantnije od toga da vam osoba stalno predbacuje stvari koje su se dogodile u prošlosti? Svi mi imamo svoje greške, ali stalno vraćanje istih tema iz prošlosti u sadašnjost ne pomaže nikome. Ako vam vaš najbolji prijatelj spočitava situacije iz prošlosti, to vjerojatno znači da vam nije oprostio, a kamoli zaboravio. Osim što se vi osjećate loše, osjeća se i on jer ga ti događaji još uvijek muče i ne može ih pustiti. I zato je možda vrijeme da svatko krene svojim putem...

via GIPHY

Ostavlja vas na cjedilu

Evo ga, zove vas u 3 ujutro da ga pokupite nakon izlaska. Vi se brže bolje oblačite i spremno krećete pomoći frendu koji nema kako doma. Logika nalaže da će vam kasnije, ako vi budete u nevolji, on također pomoći. Ali, nažalost, logika vašem frendu nikad nije bila jača strana. Ne samo da neće doći po vas, nego će vjerojatno na vaš poziv isključiti ton i okrenuti glavu na drugu stranu jastuka. Da, takav je on i vi ste se već naviknuli na to. Ali, ne mislite li da je vrijeme da malo preispitate taj odnos?

via GIPHY

Uzima vas zdravo za gotovo

Sigurno ste jednom u životu imali ovakvog prijatelja, ili ga u najgorem slučaju – trenutno imate. On možda nije loša osoba, ali jedan je od onih koji stalno uzimaju, a rijetko daju. Sve što vi radite za njega mu je super, ali ako se dogovorite za kino, a njemu se javi ''riba'' s Tindera, bez imalo oklijevanja otkazat će vaš dogovor. Vi to njemu ne biste napravili, ali on vama bi. Zašto? Jer vas uzima zdravo za gotovo. Jer zna da ćete biti tu za njega bez obzira na sve. Jer zna da uvijek može računati na vas. Jer zna da ste najbolji prijatelj kojeg može imati. A vi očito ne znate da možete puno bolje od njega.

via GIPHY

Misli samo na sebe

Dogovarate se za kavu, ali morate se prilagoditi njezinu rasporedu? Ako ste vani, doma se ide samo kad njoj postane dosadno? Ako treba nešto obaviti, bolje je da vi to napravite jer ona nikad ne može? Ako ste na bilo koje od ta tri pitanja odgovorili potvrdno, imamo lošu dijagnozu: Vaša najbolja prijateljica boluje od teške sebičnosti. Da, riječ je o nenasljednoj bolesti koju posjeduju pojedine osobe, čiji su simptomi vidljivi tek nakon nekog perioda druženja s njima, a stopa je izlječivosti jako niska. Šalu na stranu, počnite misliti na sebe i hitno joj potražite zamjenu jer ako je netko sebičan, vjerojatno je i škrt. A ako vam nešto u životu ne treba, to je cicija koja s vama ne želi podijeliti svoje megabajte, a barem je to danas jednostavno pomoću Simpa Glanc tarife.

via GIPHY

Ah, ta ljubomora...

Sva dosadašnja ponašanja vašeg najboljeg (ne)prijatelja imaju neki motiv u pozadini, a najčešće je riječ o ljubomori. Poslovica kaže da su ljubomorni ljudi problematični za druge, ali muka za same sebe. I to imajte na umu sljedeći put kad se nađete u nekoj od ranije navedenih situacija. Iako vam možda na prvu laska što vam netko zavidi, dugoročno gledano, to je karijes svakog prijateljstva. Jedina je razlika u tome što se karijes bar može izliječiti, ali ljubomora ne može. Ona seže puno dalje i puno dublje. To je karakteristika nesigurnih ljudi s manjkom samopouzdanja koji svoje loše osjećaje projiciraju na druge. Takvima možete probati pomoći, ali male su šanse da nešto promijenite.

via GIPHY

Imate li vi primjer nekog upitnog ponašanja vašeg ''najboljeg'' frenda?