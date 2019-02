Ups! Pogledajte listu najgorih poklona za Valentinovo

Dan zaljubljenih približava se brzinom munje i uskoro će se mnogi, posebno oni koji su "friški" u vezama zapitati - što pokloniti? Od vage za kupaonicu, preko miksera do žive tarantule mašta je neograničena, ali i šansa da druga strana ostane razočarana. Zato vam donosimo listu najgorih darova - da vam prvo Valentinovo ne bi bilo i posljednje.

Karte za... Ono što vi želite gledati!

U kino dolazi horor koji jako želite gledati? Baš vam zato 14. veljače pada kao žlica u med jer ste napravili savršen plan. Poklonit ćete voljenoj osobi karte za spomenuti događaj i voilà! Ah, kad bi barem bilo tako jednostavno... Ako ste u vezi s osobom s kojom nemate potpuno iste interese, primjerice filmski žanrovi ili to što vi želite skakati iz aviona, a ona ne želi umrijeti mlada, poklanjanje karti za nešto što vi želite raditi ne može se baš smatrati poklonom za vašu drugu polovicu, zar ne? Zato, ako niste potpuno sigurni u to da bi baš taj avanturistički izlet htjela, vaša potraga za idealnim darom mora se nastaviti.

Ruže od 300 kuna su bacanje novca

Osim što nam je Instagram uništio samopouzdanje, također je stvorio neka nerealna očekivanja. Primjerice, influencerice koje se fotkaju sjedeći kraj 563 buketa ruža mogu vam dati ideju da su ruže jako romantičan poklon za Valentinovo i ultimativni izraz ljubavi. I jesu, ako imate iznadprosječnu plaću pa uz njih možete kupiti još nešto. Jer dati 250 kuna za buket od 10 crvenih ruža koje će uvenuti nakon 3 do 4 dana i nije neka investicija u ljubav. S druge strane, uz idealan poklon, dovoljna je i jedna lijepa crvena ruža kako biste drugoj osobi uljepšali Dan zaljubljenih.

Članstvo u teretani nije za svakoga

Ovim poklonom ulazite na škakljiv teritorij. S jedne strane, članarina za teretanu iziskuje više novca nego što bi bilo tko od nas želio izdvojiti pa je time ovakav poklon zapravo dobra odluka. No, s druge strane, možda vaša bolja polovica nije imala stvarnu namjeru ići u teretanu jer vjerujemo da bi se 80% ljudi pronašlo u izjavi: ''Krećem u teretanu... Od sljedećeg mjeseca.'' Stoga, ako članstvo poklonite osobi koja nema namjeru ići u teretanu, postoji šansa da će pomisliti da vi želite da ona promijeni svoj izgled. A vi to nikako ne želite. Ne želite, isto kao što ne želite odgovarati na pitanje: Kako izgledam u ovim hlačama?

BTW. Svaki put izgleda f-e-n-o-m-e-n-a-l-n-o.

Jeste li sigurni da tu knjigu nema?

Knjige su izvrstan poklon za one koji vole čitati. Ali, knjige koje nisu pročitali i nemaju u svojoj kolekciji. Jer ako kupite trenutni bestseller ili neku knjigu iz žanra koji voljena osoba voli čitati, male su šanse da ju nije kupila prije nekoliko mjeseci na Interliberu ili naručila s Amazona. Stoga, ako ste sigurni u to da ta knjiga nije na popisu kupljenih, naravno, kupite ju. Ako niste, bolje nemojte riskirati jer pogoditi ukus kad su u pitanju knjige mogu samo oni koji se dobro poznaju, a ovo je ipak vodič za početnike!

Šalice s izlizanim forama totalno su out

Kralj i kraljica, Mr. & Mrs. i ostale klišeje u svijetu šalica ove sezone zaboravite. Ako želite kupiti šalicu dragoj osobi, spojite ono što inače voli sa samim dizajnom šalice. Primjerice, ako voli Marvelove filmove, odaberite nešto poput šalice u obliku Deadpoolove glave. Ako je pak riječ o ženskoj osobi, izaberite posebnu šalicu s drvenim poklopcem i zlatnom žličicom. S druge strane, ako ste dovoljno hrabri, možete pokušati i sami oslikati šalicu. Možda neće ispasti najbolje na svijetu, ali vjerujemo da će druga osoba cijeniti trud.

Klonite se kuhinjskog pribora i pribora za čišćenje

Ako vam je život mio, ovu ćete kategoriju zaboraviti. Štoviše, ne znamo što bi nekoga potaklo na to da drugoj osobi za Valentinovo kupi usisivač ili najnoviji mop za brisanje poda. Hrabrost? Ludost? Ista je stvar s mikserom ili kuhinjskom vagom. Ako prije ulaska u dućan niste malo udarili glavom u vrata, nemate opravdanje za kupnju takvih poklona. S druge strane, stvari poput tostera ili sokovnika mogu proći ako je druga strana izrazila želju za tim. No i to je nešto što možete pokloniti za rođendan, a Dan zaljubljenih traži malo više ljubavi i mašte!

Izbjegni totalni fail, odaberi parfem i šapni svojoj boljoj polovici što želiš ovog Valentinova!