Kilometarske kolone na autocestama prema moru, vrućina, gužve i nervoza. Pretjecanje s pogrešne strane, telefoniranje ili čak slanje poruka tijekom vožnje. Loše parkiranje, oduzimanje prednosti, naglo kočenje na cesti nakon prve rujanske kišice, odbijanje sigurnosnog pojasa. Sve su to situacije u kojima ste se, kao vozač ili vozačica, sigurno našli barem jedanput ili ste im svjedočili. Možete li na temelju vlastitih ili reakcija drugih sudionika u takvim prometnim scenarijima doista procijeniti tko je dobar, odnosno loš vozač?

Većina će nas za sebe reći (ili će barem to pomisliti) da smo dobri vozači, no već i najmanje odskakanje od idealnih uvjeta na cesti lako će poljuljati tu tvrdnju. No što to zapravo znači biti dobar vozač? Uči li se to u autoškoli ili je za tu titulu potrebno cjeloživotno učenje? Koliko je u cijeloj priči važan dobar kućni odgoj? Kakvu ulogu igraju dobra koncentracija, smirenost, smisao za orijentaciju u prostoru i dobri refleksi? Kad sve zbrojimo i oduzmemo, možda bi jedan od kriterija za titulu dobrog vozača mogao biti i potvrdan odgovor na pitanje – biste li njemu ili njoj povjerili svoje dijete da ga preveze od točke A do točke B?

Nasreću, ipak postoje i neke univerzalne odlike koje će nam otkriti dobrog vozača.

Poznavanje ograničenja brzine

Ponekad ograničenje brzine na nekoj od prometnica nije posve jasno. Ipak, dobar će vozač uvijek znati o kojem je broju riječ, bilo to očito ili ne, primjerice da je ograničenja brzine u naseljenim mjestima 50 km/h. I to ne znači samo da je pažljiv nego i da vodi računa o vlastitoj, ali i o sigurnosti ostalih. Ne treba ni spominjati kako je poštovanje ograničenja brzine propisano zakonom.

Fokus na cestu

Za korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje platit ćete pozamašnu kaznu. Dobri vozači to ne čine. Ali isto tako neće dopustiti da ih u vožnji ometaju bilo kakvi drugi uređaji u automobilu: navigacija, radio, mijenjanje CD-a ili odabir pjesme na iPodu. Dobri se vozači ne daju smesti i stalno su fokusirani na cestu.

Redovite pauze u vožnji

Ako ste krenuli na dulji put, a dobar ste vozač, znat ćete kad treba napraviti pauzu. Potrebno je stati svaka dva sata, iako mnogi vozači s ponosom ističu kako od Zagreba do Dubrovnika nisu najedanput stali. To je izuzetno opasno i može ozbiljno utjecati na vašu koncentraciju. Isto tako, zbog umora možete i zaspati za volanom, što se također sve češće događa.

Poznavanje vlastitog vozila

Dobri vozači dobro su upoznati s mogućnostima i stanjem svog automobila. Oni znaju hoće li moći preteći onaj spori crveni Clio te kad trebaju stati na kočnicu kako bi se zaustavili na vrijeme. Svoj automobil redovito servisiraju, a prije putovanja provjeravaju razinu ulja i vode te tekućine za pranje vjetrobranskog stakla.

Ispravan stav prema vožnji

Stav je ključan kad je riječ o vožnji. Vaše šoferske vještine mogu biti sjajne, ali ako vožnji pristupate s pogrešnim stavom, sve vam je uzalud. Ako ste smireni i tolerantni u svakoj situaciji te ako imate pravu dozu samopouzdanja, teško ćete završiti u nekom od mučnih prometnih incidenata koji uključuju sukob s drugim vozačima, a kakve viđamo svakog dana na našim prometnicama.

Korištenje pokazivača smjera

Vozači koji vas žmigavcem upozoravaju da će uskoro skrenuti sve su rjeđa pojava na cestama. Ako drugim vozačima najavite što namjeravate učiniti, prometnice će postati sigurnije, a promet brži i protočniji.

Zadnje, ali ne manje bitno

I za kraj, možda najvažnija odlika dobrog vozača – neće nikad sjesti za volan ako je prije toga pio alkohol ili uzimao bilo koje druge opijate. Tad će radije pozvati taksi, a po svoje će se vozilo vratiti sutradan, kada djelovanje opojnih supstancija prestane.

Zaštitite sebe, svoje putnike i vozilo

Svaki put kad sjedamo za volan, preuzimamo veliku odgovornost za sebe, ali i za sve druge sudionike u prometu. Čak i kad na umu imamo sve ove savjete za sigurnu vožnju, od mnogih rizika kojima smo izloženi na cesti potrebno je i dodatno se zaštititi. Prvi korak svakako je ugovaranje obvezne police automobilskog osiguranja.

Vlasnici novih automobila uvijek će rado izdvojiti i dodatni iznos za kasko osiguranje kako bi osigurali naknadu štete u slučaju nezgode koju obvezno autoosiguranje ne pokriva. No što s limenim ljubimcima malo starije dobi? Kako njih zaštititi?

Dobra je vijest da za to više ne moramo smišljati inovativne (čitaj: bizarne) načine jer stigao je UNIQA Smart kasko. Riječ je o prvom posve digitalnom pre-paid kasko osiguranju na hrvatskom tržištu, koje se ugovara na zahtjev, putem mobilne aplikacije, bez potrebe odlaska u poslovnicu.

Aplikacija će prvih 30 dana besplatno pratiti svaku vašu vožnju. Upozorit će vas ako vozite prebrzo, zabilježit će sva vaša nagla kočenja, ubrzanja i skretanja. Vašu će vožnju i ocjenjivati, i to ocjenama od 1 do 100, a svaku će vašu savjesnu vožnju – dakle vožnju ocijenjenu sa 60 i više bodova, nagraditi besplatnim kilometrima, koji sjedaju na račun nakon kupnje proširenog paketa UNIQA Smart kasko osiguranja.