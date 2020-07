Znate li što Kevin Hart, Danny DeVito i Prince imaju zajedničko?

Jeste li ikad primijetili kako se često najniži ljudi u društvu najviše ističu? Zabavni su, karizmatični... Međutim, visina ponekad može utjecati na samopouzdanje,no mnogi su poznati unatoč tome ostvarili nevjerojatne stvari

<p>Iako se često susreću s neugodnim komentarima vezanima uz svoju visinu, ljudi koju su nekoliko centimetara niži, zapravo su oni koji nam uvijek poprave dan dobrom šalom, priskoče u pomoć kad nam je to najpotrebnije te se ne boje zauzeti kako za sebe tako i za prijatelje. Osim toga, ambiciozni su i uspješni, što dokazuju i mnoga poznata lica koja nisu dopustila da njihova visina stane na put ciljevima koji su si zacrtali.</p><p>Prisjetimo se samo ''Purple Rain'' generacije i legendarnog Princea, koji je unatoč 160 centimetara visine postao najdojmljiviji pjevač svih vremena i ostavio dubok trag u glazbenoj povijesti. Predrasude su razbili i poznati komičari Danny DeVito te Kevin Hart, koji je jednom prilikom izjavio kako je, usprkos tome što su ga <strong>oduvijek ismijavali</strong>, naučio voljeti sebe i zbijati šale na svoj račun. Međutim, osim problema sa samopouzdanjem, niski rast može biti indikator različitih medicinskih stanja.</p><h2>Prijevremeni porođaj, dijabetes...</h2><p>Kako je pokazalo istraživanje objavljeno 2015. godine u časopisu <a href="https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001865" target="_blank">PLOS Medicine</a>, niske žene imaju kraću trudnoću, što može dovesti do raznih poremećaja kod djeteta. Prosječna težina novorođenčeta iznosi od <strong>tri do četiri kilograma</strong>, a dužina od 50 do 55 cm. No ako dođe do prijevremenog porođaja, dijete će biti znatno manje i lakše te imati problem s, primjerice, nerazvijenim plućima, infekcijama i slično.</p><p>Osim toga, pojedina su <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-04978-8" target="_blank">istraživanja</a> dokazala kako su upravo niski ljudi izloženi većem riziku od pojedinih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, zbog čega se preporučuju vježbanje, pravilna prehrana i <strong>umjerenost </strong>u konzumiranju alkohola. Također, neke <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404881?query=featured_home" target="_blank">studije</a> govore o tome kako visina utječe na razvijanje koronarne bolesti, a časopis <a href="https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/strokeaha.117.019880" target="_blank">Stroke</a> objavio je kako niska djeca u budućnosti imaju veću šansu dobiti moždani udar. No što učiniti ako primijetite da vaše dijete možda ima problem s rastom?</p><h2>Ulogu ne igra samo genetika</h2><p>Na rast i razvoj djece utječu mnogi faktori, poput genetike i hormona, ali i vanjski utjecaji (prehrana, kronične bolesti, psihičko stanje, socioekonomsko okruženje...). Od rođenja pa do otprilike prve ili druge godine <strong>djeca najviše rastu</strong>, nakon čega se taj proces usporava. Kad počnu ulaziti u fazu puberteta, ponovno dolazi do naglog uzleta. Djevojčice obično dosegnu svoju konačnu visinu oko 16. a dječaci oko 18. godine.</p><p>Parametri prema kojima se prati rast i razvoj djeteta jesu tjelesna masa, tjelesna visina i opseg glave. Putem <strong>centilne krivulje rasta</strong> označavamo mjeru koju uspoređujemo s varijacijama koje se nalaze na krivulji i gledamo je li dinamika rasta dobra kroz vrijeme. Osim nje tu je <a href="https://bit.ly/3dIavTe" target="_blank"><strong>kalkulator visine</strong></a>, putem kojeg možete provjeriti koja je očekivana visina djeteta za njegovu dob. Ako uočite odstupanja, vrijeme je da se konzultirate s liječnikom.</p><h2>Obavezan posjet pedijatru</h2><p>Kod djeteta rast manji od četiri centimetra na godinu znak je za uzbunu i svakako biste trebali posjetiti pedijatra. Najčešći uzrok zaostajanja u rastu obično je vezan uz <strong>prosječnu visinu roditelja</strong> koji su nižeg rasta, a drugi po redu vezan je uz konstitucionalno usporen rast sa zakašnjelim pubertetom. Riječ je o normalnoj varijantni u kojoj dijete dosegne prosječnu visinu malo kasnije.</p><p>Osim toga postoji primordijalno zaostao rast, u kojem zaostajanje <strong>počinje u maternici</strong> jer se dijete rodi s manjom težinom i dužinom, a nakon rođenja primjećuju se mršavost, asimetrija lica, spušteni kutovi usana itd. Osim ovih postoji još lepeza uzroka, pa je zasigurno <strong>poželjno pratiti rast</strong> i razvoj djeteta kako biste na vrijeme mogli reagirati. Osim kontinuiranih mjerenja, svakako obratite pozornost na pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, ali i omogućavanje normalnog okruženja.</p>