Znate li da 50 posto žena isproba barem deset pari traperica prije nego što pronađe one koje joj odgovaraju? To je pokazalo istraživanje koje je proveo Levi Strauss & Co. Ako ste među njima, nastavite čitati jer će vam Magdalena Marija Picek, Jeans Expert iz Europe 92, trgovine specijalizirane za jeans, otkriti u čemu je 'caka' i kako skratiti put do modela koji vam savršeno pristaje.

Šarenilo modela ne pomaže

Mnoge žene, ali i muškarci, svjedoci su kako je izuzetno teško odabrati model traperica koji im savršeno pristaje, a šarenilo modela i bogata ponuda brendova u tome ne pomažu. Zato je prilikom kupnje traperica pametno obratiti se za pomoć Jeans Expertu - stručnjaku za jeans, čiji je posao prepoznati potrebe i želje kupca te sugerirati najbolje rješenje.

Magdalena Marija Picek upravo je jedna od njih, poslom Jeans Experta bavi se tri godine i kaže nam kako je sasvim normalno da svi modeli ne pristaju svakome te da je polazišna točka uvijek definiranje građe tijela.

− Upravo zbog drugačije građe i oblina, posebice u ženskom slučaju, postoje različiti fitovi koje određuju visina struka, dužina i širina nogavice, pozicija džepova...

Visoki ili niski struk?

− Kod žena je jedna od glavnih podjela traperica na visoki i niski struk. Modeli visokog struka dobro stoje ženama koje imaju obline jer ih lijepo oblikuju i naglašavaju, a prikrivaju trbuh. Modeli niskog struka su za žene s manje oblina, jer ističu njihove bokove i čine ih zaobljenijima – objašnjava Magdalena Marija.

Kod muških traperica nema velikih razlika u dubini struka.

− Ovisno o jačoj ili skladnijoj građi, biraju se modeli regular (ravnog) ili slim (užeg) kroja. Muškarci trebaju voditi računa o dužini nogavica, posebno kod regular fita, jer će se preduge nogavice naborati na potkoljenicama i izobličiti izgled nogu.

Vratio se 'jeans on jeans'

Traperice su jedna od najboljih modnih investicija zato što traju godinama, nosive su i nakon što izblijede ili se poderu, modeli se konstantno vraćaju u modu te se mogu upariti sa svime. U zadnje vrijeme svojevrsni comeback doživljava varijanta "jeans on jeans", koja kombinira traper hlače s, primjerice, traper košuljom ili jaknom. Najpopularniji trend trenutno su traperice širih nogavica, mom jeans, posebice Levi's 501 i bootcut, odnosno trapez hlače.

- Iako ne smijemo zaboraviti ni skinny fit modele kod žena, koji su uvijek traženi, kao niti modele brenda Salsa, koji svojim posebnim push in i push up tehnologijama, svaku ženu čine još ženstvenijom - komentira Magdalena Marija.

Ono što odlikuje traperice i razlikuje ih od svih ostalih tipova hlača jest to što su dio stoljetne tradicije, zaštitni su znak svake generacije, o čemu svjedoči popularnost jednog od najstarijih, a ujedno i najtraženijih modela - Levi's 501, koji je nedavno navršio 148 godina.

- Levisice su bezvremenski model koji je zaista uvijek ''in'' i nikad neće izaći iz mode - kaže Magdalena Marija.

I za kraj, ali ne manje važno, svakako obratite pažnju na materijal.

- Pamuk kao prirodni materijal uvijek je najbolja opcija, viskoza i liocel materijali su s kojima se sve češće susrećemo, također su prirodni i posebno prikladni za proljeće ili ljeto jer pružaju osjećaj ugode i prozračnosti - savjetuje Magdalena Marija. Također napominje kako većina kupaca radi grešku kad kupuje traperice koje su im prilikom isprobavanja taman, ne računajući da će nošenjem doći do prilagođavanja tijelu i laganog opuštanja materijala. Zato uvijek birajte traperice koje su vam prilikom isprobavanja mrvicu tijesne.

A kako bi vaše traperice što dulje trajale, potrebno je brinuti se o njima na pravi način. Jeans Expertica Magdalena Marija napominje kako ih je potrebno prati u perilici na maksimalno 40 °C te pritom ne koristiti omekšivač koji stanjuje vlakna, što u konačnici dovodi do širenja i pucanja materijala. Ne preporučuje ni sušenje u sušilici i peglanje jer visoke temperature također negativno utječu na materijal.