10 pitanja iz slučaja Banožić: Gdje je test na alkohol? Zašto vještak nije napravio analizu...

Iako je na Općinskom sudu u Vinkovcima održano tek tri rasprave u sudskom postupku protiv bivšeg ministra Marija Banožića za prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić, već je sasvim jasno da suđenje neće dati odgovore na više spornih pitanja koja su se, nakon nesreće, nametala kao bitna.

Da podsjetimo, nesreća se dogodila 11. studenog 2023. godine u oko 6 ujutro, kada je Banožić krenuo svojim Nissanom, kojega je inače koristio za odlaske u lov, na druženje s prijateljima lovcima u Lužane. Vozeći po vinkovačkoj obilaznici ispred njega se našao kamion s tegljačem. Bila je magla, skliska cesta, slaba vidljivost, no on je krenuo obilaziti kamion.

Čim je prešao u lijevu traku sudario se s nadolazećim kombijem kojime je upravljao Šarić. U polufrontalnom sudaru Šarić je na mjestu preminuo, a Banožić ostao priklješten u sjedalu, s ozlijedama glave.

Bili smo među prvima na mjestu nesreće toga jutra i informacije koje su dolazile tijekom dana, a i ono što smo sami vidjeli na licu mjesta, sugerirali su propuste u provođenju očevida. A on je trajao satima.

Tijekom narednih dana doznale su se informacije koje su Banožića stavljale u otegotan položaj, ali na pitanja postavljena o njima, nikada nisu stigli odgovori.

1. Gdje je nestao Banožićev krvni test na alkohol sačinjen u vinkovačkoj bolnici odmah nakon nesreće?

Naime, čim je primljen u bolnicu nakon nesreće, s ozlijedama glave, napravljen mu je krvni test kako bi se utvrdilo koja je krvna grupa i kako bi se pribavile potrebne doze krvi za eventualnu infuziju. Taj test pokazao je da Banožić ima 0.21 promil u krvi. No, službeni policijski nalog za alkotest u bolnicu je došao par sati kasnije i on je pokazao da Banožić ima 0 promila. Onaj prethodni nema zakonsku važnost.

2. Čelična ojačanja na Banožićevom Nissanu

Otkriveno je kako je Banožić svoj terenac Nissan, iako se radi o starijem automobilu, ojačao masivnim čeličnim sigurnosnim 'bull barom', odnosno prednjim spojlerom koji zakonski nije dozvoljen u EU. Bilo je pitanje da li je to smio učiniti, odnosno da li je vozilo atestirano nakon preinake. Čelični dodatak vjerojatno je spasio Banožiću život u tom sudaru.

3. Gdje je nestao svjedok/kamion?

Kao uzrok prometne službeno se navodi Banožićevo pretjecanje kamiona s prikolicom, čiji je vozač izjavio kako je vidio trenutak sudara dva automobila u svom retrovizoru. Novinari pristigli na očevid, dva sata nakon nesreće, nisu nigdje na cesti primjetili kamion s prikolicom. Nitko nije dao odgovor zašto je on prepraćen na cestovno odmorište kilometar dalje kada se zna da sva vozila koja su bila na cesti u trenutku prometne nesreće moraju biti stavljena u položaj prije sudara kako bi se dobila analiza i dinamika nesreće.

4. Tko nije poštivao pravila sigurne vožnje?

Cesta je bila skliska od kiše, obavijena gustom maglom. Prema iskazu vozača kamiona vidjelo se stotinjak metara unaprijed. Banožić se odlučio na pretjecanje kamiona s prikolicom, dakle veoma dugog vozila, i gotovo odmah se sudario s nadolazećim kombijem. Banožićeva obrana tvrdi da je Šarić bio pod teškim utjecajem alkohola i da nije bio siguran sudionik u prometu, odnosno da je 'šarao' po cesti. Vještačenje njegova stanja i vozačke sposobnosti pod utjecajem 2.5 promila alkohola u krvi tek treba uslijediti. Osim toga, Šarić nije bio vezan sigurnosnim pojasem pa se i to može uzeti kao okolnost koja je dovela do tragične posljedice prometne nesreće. Banožić je bio vezan.

5 .Šarićev alkoholizam

Činjenica da je Goran Šarić bio pod znatnim utjecajem alkohola utvrđena je obdukcijom. Banožićeva obrana ju je priglila kao osnovu za tezu da je Šarić svojom nesigurnom vožnjom utjecao na sudar.

6. Banožićevo liječenje/boravak u bolnici/tajni izlazak iz bolnice

Iako svi koji skrive prometnu nesreću s poginulom osobom završe u pritvoru, to u Banožićevom slučaju nije bilo moguće jer je prevezen na liječenje u osječku bolnicu. Tamo se zadržao nekoliko dana. Tvrdio je da se ne sjeća detalja prometne. Tamo su ga posjetile i kolege političari, što također nije dozvoljeno u fazi istrage. Da bi, na kraju, tajno, i navodno bez poslane obavijesti policiji, on bio pušten iz bolnice kući. Umjesto da tada bude priveden na obavijesni razgovor u policiju, on se danima nalazio s prijateljima po gradskim kafićima.

7 .Odgovornost za prometnu/branio se sa slobode/tajni iskaz u policiji

Posve suprotno od uobičajenih policijskih pravila, Banožić nije priveden na saslušanje. Navodno je u policiju došao sam, nakon telefonskog poziva, a za njega su u zgradi policije osigurani posebni uvjeti. Ušao je na stražnji ulaz, nije bio viđen od nikoga i imao je poseban tretman.

8. Čekanje na optužnicu do zadnjeg dana

Optužnica protiv Banožića potvrđena je 13. studenog 2024. godine, dva dana nakon prve godišnjice tragedije, a potom je prvo ročište odgođeno zbog bolesti sutkinje.

9. Iskaz vozača kamiona na sudu

Vozač kamiona s tegljačem Mirko Đalić izjavo je kako je vidio trenutak sudara u svom retrovizoru te da je Banožićev auto bio u lijevoj traci kada se on dogodio. Zaustavio je kamion 150 metara dalje i potrčao pomoći unesrećenima. Ubrzo su došla dva policajca. No, ti isti policajci na sudu su rekli da na mjestu nesreće nisu primjetili kamion niti Đalića. To je obrana također prigrlila kao svoj adut.

10. Prometni vještak kojega je ŽDO VU pozvao na očevid nije pozvan da da mišljenje i nalaz

Jedan od dva prometna vještaka koji su saslušani na sudu je i Dražen Jeđud. On je stalni sudski vještak za promet i na dan nesreće pozvan je od strane ŽDO Vukovar da izvrši mjerenja i napravi izvješće o nesreći. Došao je na mjesto događaja oko 10 sati. Sve je napravio po propisima. Nije vidio kamion niti mu je rečeno da postoji očevidac nesreće. Iako je imao sve parametre da sačini analizu nesreće, suprotno dosadašnjoj praksi, on nije pozvan da to učini nego je taj posao dan nekome drugome.