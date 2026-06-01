100 Ukrajinaca odmaralo u Hrvatskoj: 'Psihološki oporavak obiteljma pogođenima ratom'

U sklopu zajedničke humanitarne inicijative Državne agencije za razvoj turizma Ukrajine i hrvatskih turističkih kompanija Aminess Aminess Hotels & Resorts, Maistra i Valamar, u koordinaciji sektorskih udruga Hrvatske udruge turizma (HUT) i Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), u istarskim hotelima u svibnju je boravila grupa od 99 ukrajinskih državljana. Riječ je o obiteljima pogođenim ratnim zbivanjima kojima je osiguran besplatan sedmodnevni boravak i psihološki oporavak u Hrvatskoj, priopćio je UPUHH.

Humanitarna inicijativa je podržana od strane Ministarstva razvoja zajednica i teritorija Ukrajine, Ukrajinskog udruženja hotela i odmarališta (UHRA), kao i Tarasa Lysyija, izvršnog direktora Halytska Svizhyna i voditelja dobrotvorne organizacije Zaklada za razvoj ukrajinskog poduzetništva. Inicijativa je provedena u okviru projekta "Zajedno rame uz rame" ("Razom Poruch"), koji je organizirao ukrajinski Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima.

Aminess Aminess Hotels & Resorts, Maistra i Valamar omogućile su smještaj za 13 tinejdžera u dobi od 12 do 17 godina te 28 djece mlađe od 12 godina, sa njihovim obiteljima. Ukrajinske obitelji boravile su u Maistrin resort Amarin u Rovinju u Rovinju, Aminess Planet Camping Maravea Resortu u Novigradu te Valamar Bellevue Resortu u Rapcu, gdje su im bili osigurani vrhunski uvjeti za odmor i rehabilitaciju.

- U Ukrajini smo svakodnevno izloženi emotivnim vijestima, gubicima, stahu i emocionalnoj isrpljenosti, pa je čak i kratka prilika za odmor i oporavak izuzetno važna za bilo koga od nas. U takvim okolnostima, čak i kratki trenuci sigurnosti, topline, brige i emocionalne obnove postaju neprocjenjivi. Zato smo pokrenuli nacionalni program 'Putovanje sebi. Putevi oporavka', usmjeren na podršku psihoemocionalnoj dobrobiti. Istovremeno, kroz ovu humanitarnu inicijativu za obitelji pogođene ratom, naš primarni cilj bio je pružiti neposrednu podršku onima kojima je psihoemocionalna rehabilitacija najpotrebnija. Drago mi je što Ukrajina i Hrvatska dijele zajedničke vrijednosti. Izražavam iskrenu zahvalnost Udruzi hrvatskih hotelijera (UPUHH), Hrvatskoj udruzi turizma (HUT) i Ukrajinskoj udruzi hotela i odmarališta (UHRA) na stvaranju ove prilike za ukrajinske obitelji. Zahvalna sam svim našim partnerima i radujem se nastavku ove inicijative, izjavila je Natalija Tabaka, voditeljica Državne agencije za razvoj turizma Ukrajine.

Kako bi gostima iz Ukrajine boravak ostao u najljepšem sjećanju, organizirane su im i popratne aktivnosti. Sudjelovali su na vođenim turama na raznim destinacijama te su se upoznali sa kulturnim i prirodnim ljepotama Istre.

- Naše turističke kompanije kontinuirano pokazuju visoku razinu društvene odgovornosti i solidarnosti. Ovog puta su ukrajinskim obiteljima pružili sigurno okruženje, odmor i lijepa iskustva, ali i prijeko im potreban psihološki oporavak, izjavio je Bernard Zenzerović, direktor UPUHH-a.

Izražavajući svoju zahvalnost, jedna od sudionica, ukrajinska vojnikinja koja se nedavno vratila iz zarobljeništva - izjavila je: „Za mene je ovo putovanje u Rabac bilo kao tjedan u raju. More, mir, briga i prilika da konačno udahnem, čak i ako je to samo nakratko.“