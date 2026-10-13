11 mornara nestalo kod Bugarske. Sofija pozvala ruskog veleposlanika na razgovor

Jedanaest mornara vodilo se kao nestalo na moru u utorak nakon što je brod potonuo u napadu dronom nedaleko od bugarske obale. Riječ je o drugom smrtonosnom potonuću teretnog broda na tom području u tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor, piše Reuters.

Foto: Bulphoto Agency

Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, priopćili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za napade, no premijer Rumen Radev izjavio je da njihov ishod „ide u korist Ruske Federacije”. Moskva se zasad nije oglasila o incidentima.

„Ovo je apsolutno neprihvatljivo — još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda”, rekao je Radev u televizijskom obraćanju.

Napade su osudili i Ukrajina i Europska unija.

„Crno more postalo je još jedna bojišnica eskalacije ruskog rata u Ukrajini”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na društvenoj mreži X. „Odgovorni moraju snositi posljedice.”

Foto: Bulphoto Agency

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je u utorak na X-u da napad „još jednom pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje ljudske živote”.

„Crno more životno je važno za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Rusija ga napada kako bi glad pretvorila u oružje i držala svijet kao taoca”, poručio je.

PLOVIDBA CRNIM MOREM

Bugarski dužnosnici izvijestili su da je pet članova posade spašeno, dok se 11 osoba i dalje vodilo kao nestalo s broda koji je potonuo nedaleko od sela Krapec. Bugarski mediji identificirali su plovilo kao teretni brod Azov Concord. Njegov upravitelj, tvrtka sa sjedištem u Turskoj, zasad nije bio dostupan za komentar.

Drugi brod, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, također je tijekom noći pogođen s tri drona, priopćili su bugarski dužnosnici. Svi članovi njegove posade — sedam Ukrajinaca i osam Azerbajdžanaca — spašeni su, a nitko nije zadobio teže ozljede.

Prije tjedan dana, u napadu dronovima na brod koji je potonuo u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu Crnog mora, na moru je nestalo devet sirijskih i jedan egipatski pomorac. Te je noći pogođen i drugi brod, no njegova je posada spašena.

Više od četiri i pol godine nakon početka rata koji je Moskva pokrenula sveobuhvatnom invazijom 2022., pomorski promet Crnim morem sve je više uvučen u dugotrajnu borbu za gospodarsku izdržljivost.

Ukrajina i Rusija među najvećim su svjetskim izvoznicama žitarica.

Rusija bombardira ukrajinske crnomorske luke, zbog čega se Ukrajina sve više oslanja na riječne luke na Dunavu i pomorske pravce uz obale članica NATO-a, Bugarske i Rumunjske.

Ukrajina, sa svoje strane, sve češće napada ruske brodove koji prevoze žitarice i izvoze ih iz drugih dijelova Crnog mora te iz Azovskog mora, na ušću rijeke Don.