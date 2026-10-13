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POTONUO BROD

11 mornara nestalo kod Bugarske. Sofija pozvala ruskog veleposlanika na razgovor

Piše 24sata,
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11 mornara nestalo kod Bugarske. Sofija pozvala ruskog veleposlanika na razgovor
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Foto: Bulphoto Agency
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Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, priopćili su bugarski dužnosnici

Jedanaest mornara vodilo se kao nestalo na moru u utorak nakon što je brod potonuo u napadu dronom nedaleko od bugarske obale. Riječ je o drugom smrtonosnom potonuću teretnog broda na tom području u tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor, piše Reuters.

Police vehicles in an area as rescued crew members from a ship that was damaged in drone attack are taken in ambulances in Varna
Foto: Bulphoto Agency

Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, priopćili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za napade, no premijer Rumen Radev izjavio je da njihov ishod „ide u korist Ruske Federacije”. Moskva se zasad nije oglasila o incidentima.

„Ovo je apsolutno neprihvatljivo — još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda”, rekao je Radev u televizijskom obraćanju.

Napade su osudili i Ukrajina i Europska unija.

„Crno more postalo je još jedna bojišnica eskalacije ruskog rata u Ukrajini”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na društvenoj mreži X. „Odgovorni moraju snositi posljedice.”

Rescued crew members from a ship that was damaged in drone attack are taken away in an ambulance in Varna
Foto: Bulphoto Agency

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je u utorak na X-u da napad „još jednom pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje ljudske živote”.

„Crno more životno je važno za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Rusija ga napada kako bi glad pretvorila u oružje i držala svijet kao taoca”, poručio je.

PLOVIDBA CRNIM MOREM 

Bugarski dužnosnici izvijestili su da je pet članova posade spašeno, dok se 11 osoba i dalje vodilo kao nestalo s broda koji je potonuo nedaleko od sela Krapec. Bugarski mediji identificirali su plovilo kao teretni brod Azov Concord. Njegov upravitelj, tvrtka sa sjedištem u Turskoj, zasad nije bio dostupan za komentar.

Drugi brod, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, također je tijekom noći pogođen s tri drona, priopćili su bugarski dužnosnici. Svi članovi njegove posade — sedam Ukrajinaca i osam Azerbajdžanaca — spašeni su, a nitko nije zadobio teže ozljede.

NOVI NAPAD DRAMA NA CRNOM MORU Dronovi pogodili dva broda kod bugarske obale. Jedan potonuo
DRAMA NA CRNOM MORU Dronovi pogodili dva broda kod bugarske obale. Jedan potonuo

Prije tjedan dana, u napadu dronovima na brod koji je potonuo u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu Crnog mora, na moru je nestalo devet sirijskih i jedan egipatski pomorac. Te je noći pogođen i drugi brod, no njegova je posada spašena.

Više od četiri i pol godine nakon početka rata koji je Moskva pokrenula sveobuhvatnom invazijom 2022., pomorski promet Crnim morem sve je više uvučen u dugotrajnu borbu za gospodarsku izdržljivost.

Ukrajina i Rusija među najvećim su svjetskim izvoznicama žitarica.

Rusija bombardira ukrajinske crnomorske luke, zbog čega se Ukrajina sve više oslanja na riječne luke na Dunavu i pomorske pravce uz obale članica NATO-a, Bugarske i Rumunjske.

Ukrajina, sa svoje strane, sve češće napada ruske brodove koji prevoze žitarice i izvoze ih iz drugih dijelova Crnog mora te iz Azovskog mora, na ušću rijeke Don.

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