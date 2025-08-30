Obavijesti

POJAČAN PROMET

120 tisuća putnika za vikend u splitskoj zračnoj i trajektnoj luci

ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

U splitskoj zračnoj i trajektnoj luci tijekom vikenda očekuje se pojačan promet putnika i vozila, što je uobičajeno za kraj kolovoza, priopćeno je u subotu iz nadležnih službi

Tijekom vikenda očekujemo oko 190 zrakoplova koji će u oba smjera prevesti oko 50 tisuća putnika, rekao je za Hinu Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpremanje u splitskoj zračnoj luci

Iako broj letova i putnika blago pada u odnosu na prethodni vikend, 7. i 8. kolovoza, pojasnio je da se to ne može tumačiti kao opći pad prometa.

- Osmi mjesec je u porastu u odnosu na prošlu godinu, svi dosadašnji mjeseci bilježe pozitivne trendove, što je u skladu s našim očekivanjima. Predviđamo da ćemo u kolovozu ostvariti promet od oko 750 tisuća putnika - dodao je Melvan.

Najviše putnika i dalje dolazi iz zapadnoeuropskih zemalja, prvenstveno iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Švedske -u srcu sezone splitska je zračna luka izravno povezana s čak 90 destinacija u 28 zemalja, što omogućuje visok stupanj dostupnosti za turiste iz cijeloga svijeta.

Pojačan promet bilježi se i u splitskoj trajektnoj luci, gdje svakodnevno prođe tisuće putnika.

- Ovaj vikend očekujemo više od 68 tisuća putnika i više od 16 tisuća vozila. Trenutno je veći pritisak u povratnom smjeru - više je putnika koji se vraćaju s otoka prema kopnu, nego onih koji tek putuju prema otocima - rekla je za Hinu Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje.

Dodala je da su posebne gužve u trajektnom prometu s Brača, točnije u luci Supetar, zbog čega su uvedene dvije dodatne trajektne linije.

- Takvo stanje očekujemo i u nedjelju, što je uobičajeno za vrhunac turističke sezone, posebno u posljednjem vikendu kolovoza kad mnogi turisti napuštaju otoke i vraćaju se kući - poručila je Ivulić.

