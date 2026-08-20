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157 SLUČAJEVA

13 mrtvih u Grčkoj. Tjednima hara virus zapadnog Nila

Piše HINA,
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13 mrtvih u Grčkoj. Tjednima hara virus zapadnog Nila
Foto: ELVIIRA LUOMA
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Broj slučajeva u nekoliko se tjedana gotovo učetverostručio, prema podacima od srijede, priopćio je zavod za javno zdravstvo Grčke EODY.

Broj zaraženih virusom zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj, gdje je diljem zemlje zabilježeno 157 slučajeva od početka godine, a 13 je umrlo, priopćile su zdravstvene vlasti.

Broj slučajeva u nekoliko se tjedana gotovo učetverostručio, prema podacima od srijede, priopćio je zavod za javno zdravstvo Grčke EODY.

Krajem srpnja bila su prijavljena 42 slučaja.

Neki pacijenti razvili su teške oblike bolesti središnjeg živčanog sustava, među kojima su zabilježeni encefalitis, meningitis i druge neurološke komplikacije.

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Većina slučajeva otkrivena je na širem području Atene, prema zdravstvenim vlastima.

Virus zapadnog Nila prenose komarci. Većina infekcija ne uzrokuju simptome ili dovedu do blage bolesti, dok se teški slučajevi javljaju uglavnom među starijim osobama i onima koji već pate od drugih bolesti.

I drugi dijelovi južne Europe bilježe porast zaraženih istim virusom, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija pozvala na povećanu budnost.

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