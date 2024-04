24SATA IZ BORA Građani pale svijeće za Danku (2): 'Odvedeš dijete u bolnicu, a ne zatrpaš!'

Tijekom cijele večeri u četvrtak ispred Doma kulture u Boru pristizali su građani ovoga grada i palili svijeće, ostavljali cvijeće, balone i plišane mede za tragično preminulu Danku. Mnogi su plakali. Svi su bili iskreno šokirani i u nevjerici zbog činjenice da je, nakon deset dana, otkriveno da su djevojčicu ubila dvojica djelatnika Javnog komunalnog poduzeća Vodovod, Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50) iz okolice Bora, koji su na nju prvo naletjeli službenim automobilom, a potom njeno tijelo bacili na obližnji divlji deponij.

- Došla sam zapaliti svijeću jer je nama roditeljima ovo s Dankom jako teško palo. Jako je teško razumjeti ovaj čin, nemoguće. Pratim istragu od prvog dana nestanka djeteta. Sve je vrlo čudno. Po medijima se svašta piše i ne znamo u što možemo vjerovati. Tragedija je to, u svakom slučaju. Danke nema više - govori jedna mama koja je na mjesto paljenja svijeća došla sa svojom kćerkom. Dom kulture u Boru je na samo pet metara od velikog dječjeg igrališta na kojemu su se, u tom trenutku, igrala brojna djeca. Roditelji su bdjeli nad njima.

- Došla sam zapaliti svijeću jer mi je jako teško. Imam praunuku staru dvije godine, kao što je bila mala Danka. Volim djecu više nego išta. Baš mi je žao što je ta malena morala sve to proći. Zašto su to učinili, ne razumijem. Ako su je već udarili, zašto ju nisu odveli u bolnicu. Piše se sada, bili su pijani, pa ako su pijani, nisu ludi. Odvezeš dijete u bolnicu, a ne baciš na smeće i zatrpaš. To je strašno. I sad još neće reći gdje su zakopali tijelo. Pa to nije normalno. Istraga je bila svakakva, ali nisam ni u jednom trenutku posumnjala u roditelje jer ih moja unuka poznaje. Morala sam popiti tabletu za smirenje prije nego sam došla ovdje. Osjećam se kao da su ubili nekoga moga - kaže plačući baka Slavica koja je maloj Danki u spomen donijela plišanog medu.

Ljudi su iz Bora pristizali i automobilima, zastali bi kod spomen mjesta, izašli zapaliti svijeću i otišli. Grad Bor ujedinio se u golemoj tuzi.

- Sve je ovo strašno. Sve ove dane iskreno sam se nadala da je malena živa, sve dok predsjednik nije rekao da je ubijena. Nadala sam se da je ono dijete u Beču zapravo Danka. Normalan čovjek ovo ne može shvatiti. Kako psi tragači nisu pronašli tijelo, gdje je ono sada, zašto ti monstrumi ne kažu gdje je tijelo.. Toliko toga je nejasno... - kaže mještanka Bora grcajući u suzama.

Građani kažu kako je puno toga nelogično u istrazi iako je njihov Ministar unutrašnjih poslova, na tiskovnoj konferenciji, detaljno pojasnio sve okolnosti istrage i ispričao što se događalo s Dankom i počiniteljima nakon njenog nestanka. No, unatoč tome, u Boru ne vjeruju policiji i strahuju da je uhićeni dvojac prisiljen priznati djelo.

- Pratimo nestanak Danke od prvog dana. Mi i dalje vjerujemo da je ona negdje živa. Ne vjerujemo policiji ni ovoj istrazi koja je puna rupa, a i sada, poslije deset dana, pojavljuju se neki likovi koji su kao priznali krivnju, ali ni djeteta ni tijela i dalje nema - kažu mladi roditelji dvoje djece koji su također došli zapaliti svijeću ispred Doma kulture u Boru za Danku.

Nastavlja se potraga za tijelom

Tijelo malene Danke još nije pronađeno. Sinoć se do kasno pretraživao divlji deponij na Starobanjskom putu gdje su uhićeni Dejan i Srđan pokazali da su bacili djevojčicu. Istovremeno se pretražuju i štale, kolibe, šupe i drugi prostori u selima Luka i Zlot, odakle potječu dvojica djelatnika Vodovoda, jer se pojavila informacija da je jedan od njih, 28. ožujka, došao na deponij na kojemu su ostavili djevojčicu, uzeo tijelo te ga preselio na sada nepoznatu lokaciju.

- Njih dvojica daju različite iskaze. Nakon što su priznali da su ubili Danku, prebacuju krivnju za skrivanje njenog tijela jedan na drugog. Zato i širimo pretragu terena na sva okolna mjesta - rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Također se pojavila neslužbena informacija, jer u Srbiji 'cure' podaci iz istrage na sve strane, da je jedan od dvojice monstruma, nakon što su automobilom naletjeli na Danku, zapravo djevojčicu ubio rukama. Naime, srbijanski mediji navode kako su Danku autom srušili na tlo, ona je plakala, a jedan od njih ju je zadavio rukama kako se ne bi čuo njen plač.

Odmah potom su je ubacili u gepek auta gdje je bila masa alata. Prilikom odlaska s mjesta nesreće susreli su automobil Dankinog oca koji ih je zaustavio i upitao da li su možda vidjeli djevojčicu, a oni su rekli da nisu i nastavili kretanje. Tek kada se pronađe tijelo nesretne Danke vještačenjem će se utvrditi što su točno dvojica muškaraca učinili djevojčici kako bi je usmrtili.