Tim iz Turske na putu na mjesto nesreće: Vjeruju da je avion pao zbog vremenskih uvjeta...

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja.

- Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje - rekli su Turci pa opisali havariju.

- Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen - objasnili su nam iz ministarstva.

A kako doznaju 24sata, tehnički tim iz Turske na putu je za Hrvatsku, odnosno na mjesto nesreće.

- Vjerujemo da je srušeni zrakoplov pao zbog vremenskih uvjeta - rekli su nam kratko iz turskog ministarstva.