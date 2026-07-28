Poruka na poljskom, citiranje Biblije, evo što su pisali vandali koji su oštetili Gospin kip

U Međugorju su u noći na utorak vandalizirana dva poznata molitvena mjesta, kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa, piše Facebook stranica La Luce di Maria.

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Pokretanje videa... VIDEO Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata

Prema navodima, oko četiri sata ujutro nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT" ("Vrag u suknji"), koji predstavlja uvredu upućenu Blaženoj Djevici Mariji.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Uz kipove je postavljen i transparent imena vidjelica te tekst na poljskom na kojem piše "to su prevaranti, imam dokaze". Na transparentu nepoznati počinitelj citira retke iz Biblije, a ostavio je i broj 1242.

Matej (12,42) Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta, da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon!

To se često povezuje s kritikom bjesomučne potrage za senzacionalističkim i čudesnim znakovima (poput ukazanja).

Broj 1242 podudara se i sa istoimenim paragrafom iz djela Nebeske Tajne (Arcana Coelestia) autora Emanuela Swedenborga, u kojem se tumači biblijski tekst iz Knjige Postanka. Dva Eberova sina označavaju dva aspekta štovanja, unutarnje i vanjsko. Dva sina su se zvala Peleg i Joktan, Peleg što znači unutarnje štovanje te Crkve, a Joktan vanjsko štovanje te Crkve. To je jasno ponajprije iz činjenice da Eber i hebrejski narod znači u unutarnjem smislu ovu drugu drevnu Crkvu, a također i stoga što svaka Crkva ima unutarnje i vanjsko, jer bez unutarnjeg niti jest niti se može nazvati Crkvom, već idolopoklonstvo.

Dakle vandal upozorava na idolopoklonstvo i potrebu za povratkom Božjoj riječi iz Starog zavjeta.

U isto vrijeme oštećen je i kip Gospe kod Plavog križa. I on je poprskan crnom bojom, a na obližnjoj kamenoj ploči ispisana je riječ "EVIL" ("Zlo").

Vandalizam je izazvao ogorčenje među hodočasnicima i vjernicima koji su se u tom trenutku nalazili u Međugorju. Osim materijalne štete, ovaj se čin doživljava kao oskvrnuće jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Na Podbrdo i kod Plavog križa svakodnevno dolaze tisuće hodočasnika iz cijelog svijeta kako bi molili i sudjelovali u pobožnostima. Za sada nema informacija o počiniteljima, a očekuje se da će nadležne službe provesti istragu i utvrditi okolnosti vandalizma.

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimku nastalu jutros u 4.46 sati. Na njoj se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja. Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njezin opseg zasad nije službeno potvrđen.