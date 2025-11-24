Obavijesti

News

Komentari 23
POČELI RADOVI

24sata uživo ispred Vjesnika: Ogromne gužve od ranog jutra

Piše Ivan Jukić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
24sata uživo ispred Vjesnika: Ogromne gužve od ranog jutra
20
Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tijekom vikenda započeli su radovi na uvođenju privremene regulacije prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji

Ogromne prometne gužve obilježile su ponedjeljak u Zagrebu, a već od ranih jutarnjih sati širi centar grada bio je gotovo paraliziran. Najveći problemi bilježe se na području oko Vjesnika, gdje je dio Slavonske avenije i dalje zatvoren, što uzrokuje zastoje na Horvaćanskoj, Jadranskoj aveniji, Aveniji Dubrovnik, ali i na Ilici te Prilazu baruna Filipovića. Alternativni pravci koje građani koriste kako bi zaobišli blokadu ubrzo su se također prepunili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom vikenda započeli su radovi na uvođenju privremene regulacije prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji. Prema ranijim najavama pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andra Pavune, provodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju dvotračne premosnice prema istoku, uklanjanje mogućnosti lijevog skretanja te prilagodbu semaforskih intervala radi povećanja protočnosti.

Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve
Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na Savskoj ulici režim prometa ostaje nepromijenjen, dok će na Slavonskoj biti produljeno trajanje zelenog svjetla. Interval za smjer istok–zapad povećava se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, uz ukupni semaforski ciklus od 120 sekundi. Cilj je dosegnuti protok od oko 20 tisuća vozila, što predstavlja otprilike dvije trećine prometa zabilježenog prije požara.

Iz Grada poručuju da će radovi potrajati između sedam i deset dana, ovisno o vremenskim uvjetima, te naglašavaju da je riječ o privremenoj mjeri dok se ne dovrši statička procjena sigurnosti podvožnjaka. Stručnjaci za konstrukcije svakodnevno su na terenu, a nakon njihove konačne ocjene očekuje se i mogući početak policijskog očevida u neboderu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025