24sata uživo ispred Vjesnika: Ogromne gužve od ranog jutra

Ogromne prometne gužve obilježile su ponedjeljak u Zagrebu, a već od ranih jutarnjih sati širi centar grada bio je gotovo paraliziran. Najveći problemi bilježe se na području oko Vjesnika, gdje je dio Slavonske avenije i dalje zatvoren, što uzrokuje zastoje na Horvaćanskoj, Jadranskoj aveniji, Aveniji Dubrovnik, ali i na Ilici te Prilazu baruna Filipovića. Alternativni pravci koje građani koriste kako bi zaobišli blokadu ubrzo su se također prepunili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom vikenda započeli su radovi na uvođenju privremene regulacije prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji. Prema ranijim najavama pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andra Pavune, provodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju dvotračne premosnice prema istoku, uklanjanje mogućnosti lijevog skretanja te prilagodbu semaforskih intervala radi povećanja protočnosti.

Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na Savskoj ulici režim prometa ostaje nepromijenjen, dok će na Slavonskoj biti produljeno trajanje zelenog svjetla. Interval za smjer istok–zapad povećava se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, uz ukupni semaforski ciklus od 120 sekundi. Cilj je dosegnuti protok od oko 20 tisuća vozila, što predstavlja otprilike dvije trećine prometa zabilježenog prije požara.

Iz Grada poručuju da će radovi potrajati između sedam i deset dana, ovisno o vremenskim uvjetima, te naglašavaju da je riječ o privremenoj mjeri dok se ne dovrši statička procjena sigurnosti podvožnjaka. Stručnjaci za konstrukcije svakodnevno su na terenu, a nakon njihove konačne ocjene očekuje se i mogući početak policijskog očevida u neboderu.