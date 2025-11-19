24sata uživo ispred Vjesnika. Pogledajte prometni kolaps

Požar koji je zahvatio Vjesnik, natjerao je gradske vlasti da posebno regulira promet Tako su iz Grada poslali priopćenje u kojem su s policijom dogovorili privremenu regulaciju koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

· Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

· Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

· Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

· Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

· Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.