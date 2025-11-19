Obavijesti

24sata uživo ispred Vjesnika. Pogledajte prometni kolaps

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom

Požar koji je zahvatio Vjesnik, natjerao je gradske vlasti da posebno regulira promet Tako su iz Grada poslali priopćenje u kojem su s policijom dogovorili privremenu regulaciju koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

· Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

· Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

· Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

· Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

· Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

