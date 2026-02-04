Ivo Josipović je producent Thompsonove Bojne Čavoglave. Ali to nije bivši predsjednik...

"Šah mat za ljevicu! Ivo Josipović je izvršni producent pjesme Bojna Čavoglave koju izvodi hrvatski branitelj Marko Perković Thompson."

Poruka je to koja se širi u cijeloj gunguli oko nastupa Thompsona dočeku rukometaša i žestokom sukobu premijera Andreja Plenkovića i desnice s jedne i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ljevice s druge strane. Uz poruku je priložen i originalni omot kasete iz 1992. godine, kada je Croatia Records prvi puta izdala Bojnu Čavoglave. Ne radi se o fotomontaži i zaista se na tom originalnom omotu navodi da je izvršni producent u ime kuće Skalinada Ivo Josipović. Međutim, ne radi se o bivšem predsjedniku države i SDP-ovcu Ivi Josipoviću, nego njegovu rođaku, imenjaku i prezimenjaku.

Skalinada je produkcijska kuća pokojnog Zdenka Runjića, a danas je vode njegova djeca. Njegov bliski suradnik je bio Ivo Josipović, ali ne predsjednik. Laž da je bivši predsjednik producirao spornu pjesmu se sporadično pojavljuje na desnim portalima. Sada je ponovno iskorištena. Prije 15 godina je Grad Split, kada ga je vodio Željko Kerum financijski pomogao Runjićeve večeri sa tadašnjih 750.000 kuna, a nakon toga se problematiziralo što mu je prvi put u posjet i razgovor stigao predsjednik Ivo Josipović. I tada se to povezivalo.

- Ma nema vam to nikakve veze. Ja i predsjednik smo rođaci, ali Grad Split i ranije je pomagao Runjićeve večeri, i to sa značajnijim sredstvima, od ovih koja su danas usvojena na Gradskom vijeću - rekao je tada za eZADAR Ivo Josipović iz Skalinade.

Zamolili smo za komentar i bivšeg predsjednika Ivu Josipovića na ovo novo širenje lažne vijesti, a njegovu reakciju ćemo objaviti kada stigne.